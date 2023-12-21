早餐也要有儀式感，在平凡的生活中多點小確幸，貳墄伍除提供一般早餐也有早午餐拼盤，有多種樣式可以選擇，現點現做，價格相當親民，不僅用餐環境舒適，擺盤精緻，餐點也相當美味，200元初頭就能吃到營養又豐盛早午餐，超幸福的，想有擁有儀式感的一定要點套餐，真是視覺與味覺雙重享受，店內擁有大片落地窗，採光良好，為桃園青埔CP值高早午餐。

招牌必點：小胃口輕食套餐195元，內有舒肥雞胸肉、美式炒蛋、生菜水果沙拉佐胡麻醬、優格、大可頌和中杯紅茶。

哇!這早餐也太豐盛了吧~甜的鹹的都有，有水果、生菜沙拉、大可頌、優格、雞腿肉、美式炒蛋、玉米等，重點是每樣都非常美味好吃耶～

店名貳墄伍由來，原來就是門牌275號，但墄發音卻是"ㄘㄜˋ"。

店內環境乾淨舒適，簡單佈置，擁有大片落地窗，採光良好。

最新DM，實際DM以店家為主，價格親民，除套餐也有漢堡、蘿蔔糕、吐司、蛋餅、熱壓吐司等多樣化選擇。

最新特製：玉米濃湯45元

高麗菜蛋餅43元，手工菜頭粿加蛋55元，美式咖啡40元

小胃口輕食套餐195元，飲品可折差價換其他飲品。

簡單料理、精緻擺盤，可以感受到老闆用心製作的餐點。影片分享

餐具、醬料自取，不收服務費。

整體用餐下來，餐點平價美味，是一間會想讓人再回訪的早午餐。

貳墄伍 Brunch Afternoon Tea：桃園市中壢區民權路四段275號；營業時間：平日06:30-13:00；假日07:00-13:30（周二公休）

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