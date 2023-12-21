又到了橘子的盛產季節，自從發現這個採橘秘境，一試成主顧，好吃又便宜，每年都會帶家人來採橘子，北部人很幸福，不用跑遠，在新竹峨眉就有滿山遍野的無籽桶柑，峨眉張家橘子園離交流道不遠，老闆佛心經營、親民平價，免收入園費，不怕你採不到，只怕你採太多，現在正是盛產期，不想人擠人可以來這，好玩好採又好拍，還可以享受親子天倫之樂。

哇！走進去別有洞天，裡面滿滿的橘子，不怕你採不到，只怕你採太多。

超大的無籽桶柑橘子園，拍起來超壯觀的～影片分享

平地就能採橘子，這裡的橘子平易近人，走進去不用50公尺就可以採橘。

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老闆很貼心有提供籃子和剪刀，非常好採，連小朋友都採的到。

這裡維護的相當乾淨，有些樹很低，幾乎都快到地上了，輕輕鬆鬆就能採滿一整籃的橘子。

實際品嚐，每顆都飽滿多汁香甜。

滿滿的二袋才300元，感覺比外面買的還便宜，CP值超高。

峨眉張家橘子園：新竹縣峨眉鄉赤柯坪16-6號

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