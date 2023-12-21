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<一分鐘短評>



「我的直覺告訴我，戰爭即將引爆，但我卻刻意地漠視，以致於造成許多年輕孩子的喪命，我將懷抱著這深切的遺憾與悔恨直到離世。」--- 以色列史上唯一女總理果爾 ‧ 達梅爾(Golda Meir， 1898 ~ 1978）

全片戲劇與真實畫面交錯，引領觀眾回到1973年10月發生的贖罪日戰爭，聚焦在以色列史上唯一女總理果爾‧ 達梅爾(Golda Meir)身上，看她如何面對內有自身腫瘤癌症的病痛折磨，外有敘利亞與埃及南北夾擊的內憂外患中，從有限的情報資源中獨排眾議運籌帷幄，引領以色列在短短19天逆轉勝，展現了勇於承擔、果斷與堅毅的領袖特質。





歲末冬至，又到了迎新送舊的時節，在許下個人的祝褔後，大家更希望世界和平的到來，期盼自2022年2月24日開打，已經延宕的一年多，迄今仍見不到和平曙光的俄烏戰爭，以及今年10月7日引爆的以色列與哈瑪斯的戰爭，同樣也依舊戰事不斷，但盼世界和平早日降臨，俄烏戰爭與以巴戰爭能儘早落幕，無辜卻因戰爭飽受生離死別的百性，能脫離苦海重歸平靜的生活。



預定明天(2023年12月22日)在台上映史詩電影《贖罪日之戰》(Golda)，改編自撼動人心真實戰事，由曾以短片《膚色》(Skin)拿下奧斯卡金像獎最佳導演桂冠的以色列導演蓋‧ 納提夫(Guy Nattiv)執導，奧斯卡影后海倫 ‧ 米蘭(Helen Mirren)領銜主演。



雙金聯手，重現發生在1973年10月6日到10月26日的贖罪日戰爭，也就是第四次以阿戰爭的真實歷史事件，全片穿梭在戲劇演出與真實歷史戰爭影像與音檔之間，娓娓道來當時敘利亞與埃及，選在以色列重要節日之一的贖罪日(Yom Kippur)發動戰爭，眼看上百萬人民命懸一線，以色列史上唯一女總理果爾‧ 達梅爾(Golda Meir，1898年5月3日—1978年12月8日)面臨南北夾攻下，美國卡特政府初期態度不明朗，以及自身罹癌的內憂外患下，如何從有限的情報資訊中，在短短的19天之間，獨排眾議做出了史上最具爭議性決策，成功地換來了以色列與中東國家之間的和平，卻也造成了許多年輕的生命在戰爭中殞落的真實歷史。





2023年12月22日在台上映電影《贖罪日之戰》(Golda)預告，影片引用自 https://www.youtube.com/watch?v=R7rEe5pj4Oc

歷史猶如一面明鏡，即使是肇始於1948年起的以巴衝突，從1948到1993之間，前前後後發生了五次的以阿戰爭，造成了許多無辜人民流離失所，但發生在1973年，也就是本片聚焦所在的《贖罪日之戰》，卻證明了只要有心，和平，還是會出現曙光，不管期間付出了多慘痛的代價。

在看電影《贖罪日之戰》(Golda)之前，先來介紹發生在真實歷史中的贖罪日戰爭，以及本片主角以色列史上唯一女總理的果爾‧ 達梅爾(Golda Meir，1898年5月3日—1978年12月8日)的人生縮影。



1973年10月6日，正值猶太教的贖罪日當天，埃及和敘利亞等阿拉伯聯軍，對以色列發起突襲攻勢，分別攻擊六年前六日戰爭中，被以色列佔領的西奈半島和戈蘭高地，而巴勒斯坦也派出部隊支援阿拉伯聯軍，是為第四次以阿戰爭，又稱贖罪日戰爭。



作為代理人戰爭，蘇聯支持阿拉伯國家，美國支持以色列，儘管阿拉伯聯軍，在戰爭初期成功打擊準備不足的以色列軍隊，但隨著美軍向以色列提供衛星偵察結果，主導制定戰略，並緊急調遣美國空軍F-4鬼怪式多用途戰機，在塗改軍徽後，由美國飛行員從美國本土起飛，經多次加油飛至以色列，作為以色列空軍直接參戰，埃及和敘利亞最終仍被以色列擊退。戰後的幾年局勢變得較為平靜，1978年以色列和埃及終得簽署和平協議。



發生在1973年的贖罪日之戰，雖然以色列最終撐過劣勢，在19天內反敗為勝；不過也因為在戰爭過程中錯估情勢，導致他們失去近3000名士兵，讓許多地區受到重創，這對當時人口僅有300萬人的以色列，可謂慘痛的失敗經歷。



這就是本片的歷史背景，但以色列導演蓋‧ 納提夫(Guy Nattiv)執導的電影《贖罪日之戰》(Golda)，並未將畫面放在無情的戰爭上，反而是轉往聚焦在當時有以色列鐵娘子美譽之稱，以色列史上唯一女總理的果爾‧ 達梅爾(Golda Meir，1898年5月3日—1978年12月8日)身上，看她如何在短短19天之間，從有限的情報資訊中運籌帷幄，作出最有利於以色列國家人民的判斷與決定，就成了全片最驚心動魄高潮疊起的觀賞焦點。





高塔·梅爾(通稱梅爾夫人，或譯為梅爾夫人及梅雅夫人等，香港時事節目譯作「梅雅遜夫人」；希伯來語：גּוֹלְדָּה מֵאִיר‎，羅馬化：Golda Meir；1898年5月3日—1978年12月8日），原名高塔·馬波維奇(Golda Mabovitch)、高塔·梅爾森(Golda Meyerson)，是以色列猶太裔女性政治家、外交家及社會活動家。



出生於俄羅斯帝國(今屬烏克蘭)基輔，早年曾移民美國生活，成年後投入猶太復國運動並參與以色列國的籌建，是以色列的創國元老之一及第四任總理(1969-1974)，其先後為以色列地工人黨和以色列工黨成員。





為了拍攝這部深具歷史意義以及追求和平理念的電影《贖罪日之戰》(Golda)，導演與幕後團隊，以及女主角海倫 ‧ 米蘭(Helen Mirren)在開拍前都做了不少功課。《贖罪日之戰》(Golda)的劇組訪問長期跟梅爾夫人共事的人們，包括當年擔任總理發言人的梅德茲尼(Meron Medzini)，以及貼身保鑣亞當 ‧ 斯尼爾(Adam Snir)，以求在片中主要角色歷史人物刻劃上，能盡量更貼近真實。



編劇尼可拉斯 ‧馬丁(Nicholas Martin)接受媒體訪談時也提及：「我們嘗試真實捕捉，捕捉梅爾夫人的堅韌、疲勞與能力，我們盡可能閱讀所有能看到的資料，和所有可能的人們進行交談。」



電影採用倒敘的手法，一開場就是在贖罪日戰後，由獨立的司法仲裁小組質詢梅爾夫人的畫面，觀眾第一印象就是煙癮甚大的以色列史上唯一女總理果爾‧ 達梅爾(Golda Meir)一入座就點起菸，而這樣抽菸不斷的畫面，幾乎是從頭到尾貫穿全片，透過法官的質詢與梅爾夫人的回應對談中，引領觀眾跟著走進了歷史的長河，回到1973年10月6日贖罪日戰爭爆發前後，果爾‧ 達梅爾(Golda Meir)如何在隱瞞自身罹患腫瘤癌症的病況，強忍自身的苦痛，指揮若定領導群群各懷鬼胎的男性高官，展現專屬於她個人的睿智、勇氣與毅力，以及周旋在國際政治中的手腕。



而奧斯卡影后海倫 ‧ 米蘭(Helen Mirren)為了忠實還原以色列史上唯一女總理果爾‧ 達梅爾(Golda Meir)的樣貌，拍攝期間每天4點起床，耗費至少2.5小時進行妝髮，拍攝完畢又要花1到2小時卸妝，更拿尼古丁染黃手指，以呈現梅爾夫人菸癮極重的細節。



她的全心投入電影《贖罪日之戰》的演出威震八方氣場十足，將梅爾夫人細膩與果斷的魅力，同時展現得淋漓盡致，從維妙維肖的扮相，到精準的詮釋以色列史上唯一女總理果爾達 ‧ 梅爾，也獲得了梅爾夫人親孫的肯定，盛讚她神還原的精湛演出，彷彿讓親孫看到奶奶重生，認定她是詮釋梅爾夫人的不二人選。

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明天就是冬至時刻，吃了湯圓就帶著家人一起進戲院，觀看這部2023年12月22日在台上映的史詩電影《贖罪日之戰》(Golda)，更盼世界和平早日降臨。





<電影本事>



1973年，以色列面臨有史以來最嚴重的戰爭，不僅北部受到敘利亞部隊攻擊，南部還有埃及來勢洶洶包夾，以及來自美國面對這場戰爭的態度，導致戰況十分艱困。



當時有著「以色列鐵娘子」封號的總理梅爾夫人(由海倫 ‧ 米蘭Helen Mirren飾演)，在以色列這場瀕臨亡國的十九天戰役當中，她不僅因為癌症飽受身體折磨，內心還要承受巨大壓力，更得扛下攸關全國人民生命的極高風險，做出她畢生最重要的決定…。





贖罪日之戰 Golda

發行公司：采昌國際多媒體

電影類型：劇情、傳記、歷史、戰爭

出品國家：英國、美國

台灣上映：2023年12月22日

電影片長：1時40分

電影級數：保護級

電影監製：《浮華一世情》麥可 ‧ 庫恩 (Michael Kuhn)、《青春來接招》珍 ‧ 胡克斯 (Jane Hooks)與尼可拉斯 ‧ 馬丁(Nicholas Martin)

電影導演：《膚色》奧斯卡得主蓋 ‧ 納提夫(Guy Nattiv)

電影編劇：《走音天后》尼可拉斯 ‧ 馬丁(Nicholas Martin)

電影攝影：《天黑請斃命》賈斯伯 ‧ 沃夫(Jasper Wolf)

電影音樂：《血色天劫》達莎 ‧ 道恩豪爾(Dascha Dauenhauer)

主要演員：

《黛妃與女皇》海倫 ‧ 米蘭(Helen Mirren)飾演以色列史上唯一女總理的果爾‧ 達梅爾(Golda Meir)

《威尼斯魅影謀殺案》卡蜜兒 ‧ 克汀(Camille Cottin)飾演 Lou Kaddar

《查泰萊夫人的情人》艾麗 ‧ 皮爾希(Ellie Piercy)飾演Shir Shapiro

《辛德勒的名單》拉米 ‧ 休伯格(Rami Heuberger飾演Moshe Dayan

《晚婚》以色列奧斯卡影帝歐 ‧ 艾希肯納茲(Lior Ashkenazi)飾演David "Dado" Elazar

《X戰警：金鋼狼》李佛 ‧ 薛伯(Liev Schreiber)飾演季辛吉(Henry Kissinger)

《浴火赤子情2》多明尼克 ‧ 馬法姆(Dominic Mafham)飾演Hain Bar-Lev

《茱蒂》艾德 ‧ 斯托帕德(Ed Stoppard)飾演Benny Peled

《胡士托風波》亨利 ‧ 古德曼(Henry Goodman)飾演Chairman Agranat

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