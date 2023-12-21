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三筋豬排。起司控草莓控必吃!超邪惡爆滿起司焗烤豬排、草莓季夢幻甜點價格好親民-商妮吃喝遊樂

2023-12-21 13:23:19 商妮吃喝遊樂 人氣：243
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窩客好文

商妮吃喝遊樂

發表篇數：516篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：三筋豬排
phone049-2305-888
place南投縣草屯鎮中正路586-5號
作者本次評價：
4.70
美味度
5.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.50
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草屯超強豬排/草屯必吃豬排推薦~草屯超人氣三筋豬排南投1號店新推出爆滿起司焗烤豬排有夠狂!!牽絲畫面好邪惡啊~豬排定食都有多樣附餐，其中台梗九號米飯、高麗菜絲、湯品無限供應吃到飽。去年爆紅的莓好大三元今年再度登場，超浪漫的草莓冰淇淋鬆餅、草莓提拉米蘇、愛情海的寶石戒指 每一道都是夢幻的幸福美味，草莓控絕對會愛上。草莓季期間消費滿1000元就送漂亮有質感的奶瓶醬料禮盒，起司控草莓控一定要衝一波。

 

草屯三筋南投1號店地點交通

高雄超人氣三筋豬排中部唯一分店就在草屯鎮中正路靠近中興路口，草屯地政斜對面。
橘色的外觀以及日系裝潢相當吸睛，雖然招牌不大但是人氣滿滿，假日經常客滿。
騎車的朋友門口就可以停車；開車的朋友可以停到斜對面的草屯地政，或是週邊的路邊都很好停車。
鄰近草屯公園和台中工藝園區南投旅遊或是草屯旅遊，可以安排網友大推南投美食、草屯美食-三筋豬排，吃完再到草屯公園及台中工藝園區逛逛剛剛好。

 

 

三筋豬排南投1號店環境

三筋豬排南投1號店環境以木頭為元素，日系裝潢相當簡約時尚。
從店外看起來好像不大，走進來發現空間還蠻寬敞的。

座位以2-4人為主，多人聚餐也有一區半開放式包廂，不論家庭用餐還是情侶約會、公司聚餐都沒問題。
木質設計裝潢加上兩隻可愛的長頸鹿與日本櫻花樹，整個環境很清新，氣氛讓人放鬆。

三筋豬排南投1號店菜單

三筋豬排菜單以豬排定食套餐為主，光是豬排口味就多達7種，另外還有「雙拼最豐盛」以及「非豬料理定食」、「兒童餐定食」，選項非常多元。
點定食都有附前菜+台梗九號米飯+高麗菜絲+味噌湯+茶碗蒸+飲料+甜點，一整套超豐盛。定食價格358~488元加收10%清潔費，尖峰時段用餐90分鐘。

三筋豬排南投1號店推薦餐點

入座後我先看到桌上的豬排醬及沙拉醬，竟然是奶瓶造型超級可愛!!
想帶回家嗎?消費滿1000元就免費送3罐醬料禮盒組，老闆真是佛心~我有拍照片放在文末。

爆滿起司焗烤豬排定食套餐 388元

這一套定食套餐是三筋豬排新上市的菜色，主食爆滿起司焗烤豬排之外，還有飲料、高麗菜絲、茶碗蒸、台梗九號米飯、味噌湯、甜點等多樣附餐好豐盛，還沒開吃就先加分。
其中高麗菜絲、台梗九號米飯、味噌湯都可以無限續點吃到飽，大胃王來到這邊也能吃得很飽足。

茶碗蒸蒸蛋口感滑嫩，甘甜的滋味好好吃。

 

高麗菜絲跟味噌湯都可以無限續點，高麗菜絲搭配胡麻醬，爽脆的口感與胡麻醬的香氣很開胃。
味噌湯有海帶芽以及豆腐丁，不會死鹹，尾韻還會回甘，天氣冷來杯熱呼呼的味噌湯很暖胃。

飲料共有冷飲:冬瓜檸檬、黑糖奶茶、台東洛神花茶、無糖綠茶熱飲:養生牛蒡茶、水蜜桃果茶等多種選項。
我個人很愛黑糖奶茶及洛神花茶，用外帶杯送上桌，喝不完可以直接帶走。

台梗九號米飯有兩種選項。
一種是堆成金字塔形狀造型上頭再加顆紫蘇梅，台梗九號米香Q好吃，搭配紫蘇梅更開胃。
另一款茶油飯則是多了苦茶油，上面再撒點海苔粉。多了苦茶油的淡淡香氣，我覺得更好吃。

爆漿起司豬排個頭不小，金黃酥脆的麵衣上頭滿滿的起司，一上桌就聞到濃郁的香氣，太迷人了!!

趁熱拉絲，我的天啊~看看這牽絲的畫面是不是超邪惡!?起司控絕對會尖叫啊~~

 

起司份量超多，焗烤後的牽絲可以拉到30公分!!
我們一邊拉絲一邊驚嘆這太邪惡了~~起司控一定要來試試這道美味。

起司濃郁的香氣搭配外酥內嫩的炸豬排簡直是極品，而且豬排很有厚度，大口咬滿滿肉汁與起司交融的雙重享受，這一道超級好吃推薦必點!

海蝦拼豬排定食套餐 368元

炸蝦跟炸豬排雙拼定食一次享受海陸雙重美味更豐盛。
炸蝦的麵衣不會太厚，裡頭的蝦肉結實Q彈味道很甜。
我們很喜歡這個日式豬排的麵衣，即使冷掉依然維持香酥的口感，外酥內多汁搭配日式豬排醬美味一級棒!

漢堡排拼豬排定食套餐 368元

手拍漢堡排表面煎的微焦但是內裡的肉汁依然飽滿，一點都不乾柴，香甜的滋味，大人小孩都喜歡。

 

三筋豬排的定食套餐真的很豐富，連甜點也不馬虎。
共有洛神果子冰、焦糖布丁、榴槤生乳捲、霜淇淋四種選項，每一款都好吃。

 

我個人最愛這個榴槤生乳捲，豬排店竟然吃到榴槤口味真的很特別!
生乳捲味道不會甜膩，搭配濃濃的榴槤香氣非常好吃，榴槤控絕對會愛上。

小皿料理 日式雞塊100元

三筋豬排的日式雞塊不僅個頭大，份量也很有誠意。雞塊麵衣不厚，外酥內嫩又多汁，一咬爆汁非常過癮!!這樣一盤只要100元CP值超高，推薦大家一定要點來吃。

草莓季甜點莓好大三元

期間限定的莓好大三元去年推出就造成轟動，今年再度登場，草莓控當然要全部來一輪，滿滿夢幻甜點只要680元CP值大爆表。

草莓提拉米蘇 250元

三筋豬排真的很大氣，提拉米蘇上頭滿滿大湖新鮮草莓，光是看就讓人口水直流。外面店家這樣大小的蛋糕都要600元以上，這裡只要250元!老闆真的很佛心。

香甜的提拉米蘇內餡帶有咖啡香，加上大顆飽滿的大湖草莓酸甜滋味，我的天啊太好吃了真是人間美味!

除了內用也可外帶，附上精緻的禮盒及提袋，當伴手禮也很不錯喔~

草莓冰淇淋鬆餅 260元

豬排店竟然有這麼漂亮的甜點!
上桌的時候會有乾冰煙霧，超級夢幻啊~難怪一推出就造成轟動，一份只要260元真的誠意十足。

現烤的鬆餅口感軟嫩帶點Q度，搭配新鮮草莓以及蜂蜜醬與草莓冰淇淋好好吃喔~不論是鬆餅單獨淋蜂蜜醬、鬆餅夾草莓、鬆餅加冰淇淋…自由組合都有不同美味，飯後甜點再吃這道充滿幸福感啊。

愛情海的寶石戒指 180元

超級夢幻的愛情海寶石戒指光是視覺就100分!
玫瑰、藍莓、草莓調製的冰品色彩非常繽紛，尤其是藍柑橘冰塊呈現寶石奇幻色彩，視覺味覺都讓人喜歡。情侶約會或是慶祝重要的紀念日，點這道愛情海的寶石戒指絕對融化對方的心。

 

三筋豬排優惠活動

 

到店用餐完成指定任務，就免費招待日式菠蘿泡芙、炸黃金元寶、以及香濃可樂餅。

沒有當月壽星沒關係，加入店家Line@好友，就可兌換「開運炸湯圓」乙份。
最喜歡這種誠意滿滿，一直送招待的店家了。

滿額好禮

草莓季期間，不論內用或外帶消費滿1000元就免費送醬料禮盒組。包裝精緻漂亮有質感，當作伴手禮也很適合耶。

草屯三筋南投1號店評論

不愧是網友大讚草屯必吃豬排店，今天我們點了好幾份豬排定食都很好吃，附餐多樣整個超豐盛，米飯、高麗菜絲、味噌湯還可以無限續點吃到飽CP值很高。我們最愛超浮誇的爆滿起司焗烤豬排拉出長長牽絲好邪惡啊~~厚厚的豬排加上濃郁起司香氣真是迷人。草莓季限定甜點好吃又好拍更是夢幻極了，重點是價格非常親民，真的是無敵超值！到草屯要找好吃日式炸豬排，同時滿足起司控與草莓控的味蕾，這家三筋豬排絕對是首選名單，假日經常客滿記得先訂位喔。

三筋豬排資訊

三筋豬排南投1號店
粉絲團: 三筋豬排南投1號店FB
地址：南投縣草屯鎮中正路586-5號
電話：049-2305888
營業時間：11:00~13:30、17:00~20:30

三筋豬排高雄1號店
地址：高雄市左營區富民路59號
電話：07-5561777
營業時間：11:00~13:30、17:00~20:30

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