桃園蘆竹大竹美食推薦，位於在蘆竹區大竹路上的一鮨丼，在Google上有4.9星高評價

絕對不是打卡送禮物，而是店內有著超熱情的老闆與好吃的美食

一鮨丼有新鮮的生魚片丼飯、熟食丼飯、烤物丼飯、炸物丼飯、烏龍麵、烤飯糰

單點烤物、炸物、生魚片、手卷....等，還有超值個人餐、雙人餐、三人餐、四人餐

可以滿足各種饕客的胃，光是看菜單每種都想來一碗耶!!!

喜歡吃新鮮生魚片丼飯的朋友，一鮨丼一定是最好的選擇

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一鮨丼是在桃園市蘆竹區的平價精緻日本料理店，店家不僅僅只有販賣海鮮丼飯

還有多種丼飯與日式料理可以選擇，一家小小的店卻有老闆滿滿的熱忱與親切的心

希望每位客人來到這用餐都能有健康的飲食與賓至如歸的感受

一鮨丼的老闆是學創意料理出身，所以他們家的料理都會加入老闆的小巧思

老闆遠赴日本數月拜師學藝，學習如何調製好吃的醋飯與理念

他們的醬油也是老闆自行調配，不論沾炸物、生食都超級搭配的拉 !!!

網路評論說一鮨丼的炙燒比目魚丼飯千萬不要吃! 因為吃了會上癮~~~

為了這句話真的是不得不吃耶

一鮨丼|菜單

一鮨丼的品像超級豐富最低價只要39元!!!

有鮮握壽司、手捲、烤飯糰、炸物、烤物、生魚片、超值套餐系列

生食丼飯、熟食丼飯、烤物丼飯、炸物丼飯、咖哩丼飯、烏龍麵

店內座位不多，有兩人桌、四人桌與吧台座位，吧台位置可以看師傅用雙手變出魔法美食

一鮨丼清酒冰滴咖啡

在google上看見覺得很酷，所以點來喝喝看

老闆自己研發使用清酒與咖啡結合，用冰滴萃取，有淡淡的清酒味

開車完全不用擔心，因為完全沒有酒精，可以放心飲用

味道喝起來很柔順且尾韻會回甘，還有獨特的香氣

一鮨丼|定食

丼飯可以選擇單點or定食，我們當天是四個人用餐，選擇了兩套定食

因為其他人想把胃留著吃主餐

前菜-蔬果沙拉

一鮨丼|小缽-北海道Q彈豆腐

使用北海道的豆腐，吃起來完全不像所知道的綿密口感

而是像果凍一樣Q彈，超級特殊的，再加入店家的自製醬油超級搭配

一鮨丼|蒸物-鮮蝦茶碗蒸

嚴選是有機紅雞蛋（育能卵）入口即能感受濃郁蛋香，蒸蛋吃起來像布丁一樣綿密的口感

一鮨丼|吸物-柚香蛤蠣湯

也太好喝了吧! 滿滿的柚子香氣，柚子是選用日本高知縣的柚子絲

入口可以感受到蛤蠣的鮮與柚子的清香甘甜味

冷冷的天氣超級暖胃的，蛤蠣顆顆飽滿，喝完很想再來一碗

一鮨丼|炙燒厚油花比目魚鰭邊丼

網路評論: 小心上癮的炙燒比目魚丼飯，真心不騙，勺勺吃一口就愛上

炙燒過的比目魚油脂逼出與醋飯結合，一鮨丼的醋飯在口中散發出淡淡的梅子香氣

還有啵啵啵的鮭魚卵，吃起來完全沒有腥味，因為老闆也將鮭魚卵與紫蘇調味

入口可以感受到紫蘇的清香感，薑片是用百香果醃製，吃起來甜甜的不會嗆辣，好清爽

醬油還能吃到柴魚香與鰹魚味道

一口炙燒比目魚丼飯能享受到多層次的口感與口味，吃完念念不忘

一鮨丼|胭脂蝦大爆動

蝦身已經事先去殼，胭脂蝦鮮甜，蝦肉彈牙又嫩，水份與口感極好

還有搭配紫蘇清香的鮭魚卵做搭配，讓層次更豐富

這一碗丼飯的口味很清爽，完全不會感到負擔!!!

超大的胭脂蝦，搭配老闆酸甜可口自製醬油真的很讚

一鮨丼|日式照燒雞腿丼

每天去市場進貨的新鮮溫體雞，希望客人可以吃到鮮嫩可口的肉質

現點現燒保持雞肉的鮮美與甜味，下層還有雞蛋與洋蔥可以一起搭配吃

肉質軟嫩多汁、口感紮實富有嚼勁不軟爛，這就是老闆選用溫體雞的用意

一鮨丼|炸豬排咖哩丼

超厚實的豬排也是採用溫體豬來炸，外皮使用吐司屑來當麵衣 !!!

咬下去完全不會感受到油炸的膩感，皮薄酥脆，肉汁都鎖在豬排裡頭

在搭配濃郁的咖哩醬汁

豬排炸至外酥內嫩搭配濃郁的咖哩醬，白飯殺超快 !!!

一鮨丼|職人白燒鰻重

第一次吃白燒鰻魚沒有醬汁額外的調味，可以品嚐到鰻魚的原汁原味，老饕必吃呀!!

口感細膩柔滑，烤製時拿捏好火侯，讓鰻魚表皮帶點酥脆的口感

老闆拿了柚子胡椒給我們沾，別有一番風味

入口帶有白鰻的油脂香氣與鮮味，搭配少許的柚子胡椒增添鹹香感

一鮨丼| 隱藏創意料理-潛艇堡握壽司

來用餐時還未出現在菜單上的隱藏版創意料理，一鮨丼獨家創意"潛艇堡握壽司"

超級浮誇的拉!!!! 老闆找店家特製的小小潛艇堡，成本價就超高

裡面搭配著一鮨丼的梅子味醋飯超級搭的拉~~~

商品名稱還未定案

旬鮮潛艇堡

初期的名稱，可能之後要自己問一下店家 !

上面放滿了鮭魚肉與比目魚肉再使用炙燒~香氣十足

入口感受魚的鮮甜與焦香氣，慢慢的還會感受到麵包的香氣散發

炸蝦、明太子潛艇堡

一口咬下外酥內軟再搭配濃郁的明太子，完全不會感到油膩感

潛艇堡自帶咀嚼感，還有帶殼的蝦子，這款潛艇堡很有口感

一鮨丼是蘆竹大竹地區今年新開幕的日式料理店

老闆希望客人能享受健康飲食零負擔，也像回到家用餐一樣的感覺

第一次見到老闆卻能像熟識的人一樣聊天，料理口味都有自己的風格，真的吃完會回味

一鮨丼不僅口味講究，連使用的食材也是老闆非常用心的投入在其中

想把每一道好吃又健康的料理呈現出來

一丼入魂鮨源於心，如同老闆的理念一樣，每道料理都會讓人入魂，新鮮來自於初心的本意

尤其是他們的醬油也打造出自己獨特的口味，每個小細節都不放過

非常佩服老闆的堅持與用心，超級推薦來到桃園蘆竹可以來嚐嚐看一鮨丼的料理

店家資訊

一鮨丼 One Sushi Don

地址: 桃園市蘆竹區大竹路402號

電話:03 323 0006

營業時間: 11:30–14:30, 17:00–21:30 （周一公休

臉書: https://www.facebook.com/onesushidon/menu

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