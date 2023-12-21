麻辣乾鍋、重慶水煮魚、酸菜魚火鍋、燒椒皮蛋、重慶辣子雞…，一道道經典的川菜料理，嘉義吃得到！一位從四川漂到新加坡，又為愛漂到臺灣的主廚，在嘉義落地生根，將中國川菜帶到嘉義，從食材開始，堅持香料必須從四川運過來，乾辣椒、泡椒、酸菜等，對細節的講究，就是為了是要呈現道地的美味，現在新菜單上線，想吃川菜料理隨時都有。

而聚椒點川味坊的川菜料理，主打特色鍋物，把四川元素融入台灣人熱愛的火鍋當中，讓嘉義人的嘉義火鍋店又多了一個選擇！像黛西自己就是對聚椒點的酸菜魚鍋超有興趣，之前都是去台中吃刁民酸菜魚，也到澳門吃太二酸菜魚，但嘉義哪裡吃酸菜魚？還可以獨享一人一鍋？聚椒點就有！

｜我是黛西，旅遊部落客，不折不扣的旅行狂：）｜

facebook instagram

黛西團購日程表 贊助黛西喝珍奶

聚椒點川味坊小故事

聚椒點川味坊的老闆是來自山東的老闆小于，跟嘉義人老闆娘小紀在新加坡餐飲業工作相識後，一起待過新加坡、中國，最後落腳老闆娘的家鄉，開了這間名為「聚椒點川味坊」的四川料理餐廳。四川料理，在嘉義不多見，而特色乾鍋，更可說是嘉義目前唯一一間，喜歡乾鍋料理又不知道去哪吃的，記得把聚椒點放進自己的口袋清單中。

雖然聽到川菜，總是讓人連想到辣，但也有為不辣的人設計的料理，所以想吃嘉義川菜，即便是或不是無辣不歡的人，都推薦可以來聚椒點川味坊試試。而且聚椒點可是連食尚玩家都有來採訪過的呢！！！

▶▶ ，出發前一小時前訂就可以

▶▶ （市場最優彈性取消，無需繳費用！）

另外想跟大家分享～聚椒點川味坊是間嘉義寵物友善餐廳，有養毛小孩的主人們，想要帶著毛小孩一起來用餐店家都很歡迎，而且寵物可落地，真的是超級友善，我們這天就有帶著柴妹狗一起來用餐呢！

聚椒點在哪裡？

聚椒點川味坊位在嘉義新民路上，最近的地標是嘉大新民校區。門口就有兩個位置可以停，對於開車族來說非常方便。

店內裝潢

走進店內，一點都沒有中式料理、川菜餐廳的感覺，反倒是讓人誤以為是哪間工業風咖啡館來著。而聚椒點主打川味鍋物，所以桌子也有小火鍋的設計，一個人來也可以吃到川味鍋的概念！

假日中午來用餐，有情侶來約會，也有家庭聚餐的客人，用餐客群年齡層廣，但據老闆娘分享，很多都是固定的老客人回流客，難怪可以在疫情前開，撐過了幾年疫情，還在嘉義屹立不搖至今呀。

這天黛西一家四口來聚椒點，車子停在門口，小寶寶推車推進來，桌邊就有地方可以放；寵物也可以落地，讓我們不用把柴妹狗丟在家，可以帶出來一起來用餐：Ｄ

窗邊的位置，讓一個人來也可以坐在明亮的窗邊用餐，推薦可以點一碗川味牛肉麵享用：）

自取區

店內的自取區，醬料、飲料、餐具。

飲料有檸檬水，以及隨機出現的薰衣草、桂花、玫瑰香氛茶，讓人除了喝紅茶、綠茶外，也有著花草的香氛，而且不會很甜，喜歡也可以喝到飽。

醬料區也都整理得很乾淨，可以依照自己的口味自取，但記得愛惜食材，不要浪費就好。

聚椒點菜單

聚椒點川味坊一直以來都以私房火鍋、川味鍋物為主，以前的正宗川菜為預約制，但改菜單後，只要臨時想到要吃川菜，直接來聚椒點都可以點得到。看看菜單，餐點有私房火鍋、乾鍋以及正宗川菜，低消為每人一道餐點，鍋類、麵食、川菜都可以。

聚椒點川味坊餐點怎麼點？

「私房火鍋」先選湯頭，再選肉品與副餐，另也有 蔬食火鍋 可以選；兩人來的話，建議可以選雙人火鍋套餐比較划算。

可以選；兩人來的話，建議可以選雙人火鍋套餐比較划算。 「經典川味」有經典水煮酸菜魚、牛肉、豬肉、雞肉，也有香辣乾鍋系列。

「功夫麵食」 麻辣牛肉湯麵搭配手工細拉麵及香滷牛腱片，是一個人來也可以點的川味料理。

「正宗川菜」適合3-4人家庭或朋友聚餐一起享用，涼拌、熱炒，各式經典的重慶、四川料理，絕對是嗜辣者、愛川菜人必點，川菜的辣度都是固定的，怕辣的人，可以先問看老闆娘辣度再決定。

黛西建議兩個人來，可以一人點一個火鍋，再加點份川菜，吃起來才更過癮！接下來就看看黛西今天吃了些什麼。

水煮酸菜魚鍋（微辣）$338

聚椒點的鍋物副餐，可以選白飯、冬粉、王子麵（+15）或拉麵（+25），黛西超級喜歡吃酸菜魚，看到聚椒點川味坊有水煮酸菜魚個人鍋，剛好正中我下懷，直接點起來獨享就對了（笑）而川味鍋物沒有菜盤，因為都已經加到火鍋中，一開火就可以跟湯底一起熬煮。

水煮酸菜魚鍋，有酸菜、乾辣椒、泡椒等辛香料當鍋底，越煮越香，也越煮越辣。怕辣的人不用擔心，因為高湯都可以無限續加，加一點湯再繼續煮，就不會這麼辣，但是蔬菜們本來就比較會吸辣，要把辣沖淡就比較困難一點。

這湯頭濃郁，有著酸菜香、辣椒辛香以及花椒的麻，單嚐有一點偏油，是因為酸菜魚的做法有一個步驟為澆油，這步驟可是酸菜魚製作的精髓，一點也不可以馬乎！而將湯底直接澆淋在白飯上，也是格外下飯的一種吃法。

我自己是喜歡冬粉，煮了一碗酸菜魚湯底的冬粉，冬粉吸飽湯汁滑溜入嘴，川味味道很好！

九孔蓮藕，口感爽脆，是很少看到在火鍋中會用的食材。

水煮酸菜鍋的魚肉，用的是魚片肉，如果想要吃道地酸菜魚的話，用的則是鱸魚肉喔！

香辣牛肉乾鍋（微辣）$288

嘉義哪裡可以吃到乾鍋料理？現在大概就只有在聚椒點川味坊可以找得到了哦！乾鍋料理是四川的經典傳統菜色之一，乾炒的火鍋，以麻辣醬為乾鍋的靈魂，以麻辣鮮香做出”乾”的火鍋。比起火鍋，乾鍋的湯汁幾乎都被食材給收乾，所以每一樣食材都是相當入味。

食材內容跟火鍋的用料差不多，但我覺得麻辣更加一層，幸好無論是火鍋或乾鍋都可以調整辣度，讓我這種喜歡偶爾嘗嘗小辣的也不擔心會辣到吃不下，我很喜歡裡面加的馬鈴薯片，鬆軟鬆軟的口感加上麻辣醬，吃起來爽口。

牛肉片用的是牛五花，有肥有瘦，吃起來嫩口，而乾鍋麻辣醬仍是這一鍋的靈魂所在。

燒椒皮蛋 $160

麻、辣、鹹、香，以皮蛋為主角，燒椒為靈魂的燒椒皮蛋，透過老闆的刀工，將皮蛋等切擺盤，像是花朵一樣綻放開的樣子，視覺效果上呈現很好！

中間是剁碎的青龍，火燒後加入特製醬料而成的特色醬，是正宗川菜的必點菜色。

可以先用湯匙盛一塊皮蛋，再加上燒椒醬汁一起入口，同時會有著皮蛋特殊味道以及燒椒的微辣香氣。而剁碎後的燒椒，正好讓這道燒椒皮蛋不僅多了味覺也多了口感上的層次。

重慶辣子雞 $270

看起來有一定辣度的重慶辣子雞，實際上比我想像中的不辣一點，聚椒點用無骨雞腿肉搭配花椒粉稍微醃製過油炸，再與辣椒、花椒、蔥等辛香料拌炒後，香氣十足。

而一塊塊的無骨雞肉處理得很好，完全沒有咬到任何的碎骨，切成好入口的大小，讓人不禁一口接著一口吃，超涮嘴的呢！

旅行狂愛吃筆記

黛西不是一個特別愛吃辣的人，但卻是一個喜歡吃各式不同料理的人。難得嘉義開了這樣一間川味坊，造福了許多嗜辣者，也讓一個人來，可以選擇獨享川味鍋物或是川味牛肉麵，餐點選擇很多元，尤其是他們家的正宗川菜真的不要錯過，點一兩道真的有點嫌少，建議三四個人一起來吃，才可以吃到更多川味料理。

聚椒點川味坊

地址：60061 嘉義市西區新民路450號（看地圖）

電話：05 286 0013

營業時間：11:00–14:00、17:00–20:30

公休日：每週三

Social Media：facebook｜instagram

用餐時間：80分鐘

寵物友善餐廳，寵物可落地

嘉義川菜館

來呷飯川食堂 台南來的平價川菜館

金牌川菜料理 食尚玩家採訪

小李子美食料理館 許多在地人從小吃到大的家常小館子

嘉義美食懶人包