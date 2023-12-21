高雄餐廳推薦【智勝所港式餐廳】楠梓獨到港式美食掀話題！熱賣鮮炒牛肉吐司、香港豬仔包、蔥油松阪豬飯、港式檸檬茶 香港夫妻經營特色港式料理
想找好吃的港式料理找到高雄楠梓這家「智勝所香港餐廳」！
開業兩年多時間的「智勝所香港餐廳」看似低調卻已是好評傳遍大街小巷的楠梓美食，由一對移民台灣的香港夫妻打拼經營；很有意思的是，當來自香港街頭的正統港味到台灣餐桌上，店家巧妙把香港飲食文化與台灣當地食材創意結合，更有獨門秘製蔥油與自家手炒辣椒油加持，彷彿是傳統港式美食的升級版；慕名而來的饕客們都讚不絕口，成為大家推薦的楠梓港式美食餐廳，尤其適合高雄人聚餐選擇！
【智勝所香港餐廳】
地址：高雄市楠梓區後昌路1110號
電話：0908-266-932
營業時間：週一公休
星期二至五：11：00~15：00/17：00~20：30
星期六及日：11：00~20：30
IG：@holy_of_holiestw
粉絲團：智勝所香港餐廳
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燈光明亮溫馨的店面，門面使用玻璃窗，室內空間一覽無遺，來用餐都可以感到回家般的放鬆。
無論是港式飯、麵、飲料、甜品應有盡有。其中老闆最推薦的就是獨門秘製蔥油系列和麻辣肉燥系列，結合香港傳統烹飪技巧，加入台灣在地新鮮食材，是其他港式餐廳比較少看到的口味。
因為香港夫妻是虔誠的基督徒，店內裝潢融入許多基督教相關的藝術意象與文字，整體相當溫馨！
今天剛好來了一大群學生用餐，店家也貼心的幫他們安排在同一區方便聊天，生意確實很好，平日晚上用餐尖峰時段是客滿狀態，建議先打電話來預訂座位唷。
空間的明亮度和通透度都相當優秀，不會覺得空間狹隘有壓迫感，十分愜意。
每一罐辣椒醬裝的非常滿！用了許多獨門辛香料及大量辣椒，香氣十足，讓人一聞到就口水直分泌出來，引人食慾，嗜辣者必嚐！
如果和我一樣只吃小辣，建議加一點點就好，配上各種港式飯/麵類美食都能適當的增添風味。
原來「奶油豬」就是奶油烤吐司，是香港的稱法，裡面是沒有豬肉的喔！利用噴槍在表面快速炙烤，再淋上煉乳，抹上奶油，又香又脆，香氣四溢，肯定是我們這些甜點螞蟻人的最愛。
例如豬排在香港就叫做「豬扒」，松阪豬叫做「豬頸肉」，肉燥叫做「肉碎」，午餐肉蛋叫做「餐蛋」，以及空心粉叫做「通粉」，是不是學到很多呢！
店內供應港式奶茶、港式鴛鴦、港式咖啡、港式檸檬茶等等，也有和孔媽媽公益品牌合作，享受美食的同時也能發揮愛心支持一下。
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點了香港小吃脆脆奶油豬，店家推薦的鮮炒牛肉吐司，網友評價最愛的蔥油松阪豬飯，多點了一份港式特餐-番茄炸雞腿出前一丁，還有好喝的港式檸檬茶及椰汁紅豆冰，就讓初次來訪的凱南一一品嚐。
還沒開動前，看著桌上各項餐點，無論是擺盤賣相、盛裝的器皿等…都非常有質感，用的各項原料，例如吐司的奶油、飯上的豬肉塊、飲料內的檸檬片，料多紮實。
將切成小圓片的法國麵包抹上奶油、煉乳及砂糖，再用噴槍高溫炙烤，一上桌滿溢著奶油的誘人香味。
引人注目的金黃色澤，好像兩顆小太陽在盤中閃耀著，外酥內軟，來上一口心裡都是濃濃的幸福滋味。
奶油帶有甜甜的香氣，煉乳增添了奶香，並加上一層焦糖化的糖粒，有種在吃「法式烤布蕾」的感覺。甜香、奶香、酥脆砂糖顆粒，配上同樣也是脆脆的麵包底部，外酥內軟，整體口感層次超豐富！
夾在外層的厚片烤吐司也是有先用熱鍋煎過，外表有微焦的痕跡，切下的厚實度非常明顯；想要吃點飯/麵類以外的輕食，這道我很推薦唷！
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使用炸過的蔥酥以及新鮮青蔥，拌入飯中鮮香爽口，多種美味一次滿足，大呼過癮。
而蛋白的邊緣煎成金黃焦酥的口感，一口咬下，便有香酥脆與軟嫩流心的雙重享受，十足挑逗味蕾，凱南個人超推薦一定要升級「流心焦邊蛋」！
松阪豬肉以其獨特的彈牙口感受到大家喜愛，肉汁好香，切成小方塊更好入口，搭配蔥油飯、流心蛋…很容易被這滋味感動到！
加上一匙辣醬，馬上變身辣味拌麵，裡面滿滿的辣椒皮、辣椒籽及各式辛香料，又麻又香又辣卻又不嗆口，超夠味！在冬天吃上一點，整個身子都暖活起來了~提醒大家要斟酌添加喔！對凱南來說真的偏辣！
層層疊疊的味蕾饗宴，一道料理品嚐出三種不同的風味~太值得了！雞腿排炸的恰到好處，外皮香酥、內裡多汁，高溫油炸逼出油脂後的雞皮吃起來一點也不會膩，鮮嫩的雞腿肉吃起來肉香濃厚，超好吃的！
店家在器皿的使用上也是別有用心，使用不鏽鋼杯盛裝檸檬茶，可以更好的保冰；而椰汁紅豆冰則是用玻璃杯，能夠看見不同的漸層美，好適合打卡拍照。
這裡的紅豆也是老闆自己熬煮的喔！顆顆碩大飽滿，吃得到紅豆的濃郁甜味，在飯後喝一杯可說是畫龍點睛，飽上加飽。
相較於椰汁紅豆冰，這款檸檬茶的味道比較清爽，如果喜歡喝清爽系的飲料選擇港式檸檬茶準沒錯！若是喜歡茶香濃郁的飲品，老闆也滿推薦道地的港式奶茶，據說茶香偏濃，喝過的客人都給讚呢！
「智勝所香港餐廳」的老闆原本在香港就是港餐背景，老闆夫妻從香港移民到台灣後，也將道地的香港美食帶來與台灣人分享，論手藝肯定沒話說。
這家「智勝所香港餐廳」就位在高雄楠梓後昌路上，有著香港老闆夫妻的用心與堅持，無論是手炒的秘製蔥油、辣椒油，再到具在地特色的「奶油豬」小點心，將台灣人早已習慣的食材又增加香港獨特配方，也難怪開業兩年來就擄獲眾多食客的味蕾，下次來到高雄楠梓千萬別錯過這間平價香港美食！很適合各種家庭客和同事朋友聚餐喔！
【智勝所香港餐廳】
地址：高雄市楠梓區後昌路1110號
電話：0908-266-932
營業時間：週一公休
星期二至五：11：00~15：00/17：00~20：30
星期六及日：11：00~20：30
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