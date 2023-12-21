高雄餐廳推薦【智勝所港式餐廳】楠梓獨到港式美食掀話題！熱賣鮮炒牛肉吐司、香港豬仔包、蔥油松阪豬飯、港式檸檬茶 香港夫妻經營特色港式料理

想找好吃的港式料理找到高雄楠梓這家「智勝所香港餐廳」！

開業兩年多時間的「智勝所香港餐廳」看似低調卻已是好評傳遍大街小巷的楠梓美食，由一對移民台灣的香港夫妻打拼經營；很有意思的是，當來自香港街頭的正統港味到台灣餐桌上，店家巧妙把香港飲食文化與台灣當地食材創意結合，更有獨門秘製蔥油與自家手炒辣椒油加持，彷彿是傳統港式美食的升級版；慕名而來的饕客們都讚不絕口，成為大家推薦的楠梓港式美食餐廳，尤其適合高雄人聚餐選擇！

【智勝所香港餐廳】

地址：高雄市楠梓區後昌路1110號

電話：0908-266-932

營業時間：週一公休

星期二至五：11：00~15：00/17：00~20：30

星期六及日：11：00~20：30

IG：@holy_of_holiestw

粉絲團：智勝所香港餐廳

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▲獨具特色的港式料理餐廳「智勝所」，從外觀來看好有設計感，充滿質感！

燈光明亮溫馨的店面，門面使用玻璃窗，室內空間一覽無遺，來用餐都可以感到回家般的放鬆。

▲門口就有菜單可以先看看品項，這裡供應超多種料理，凱南每種都好想吃啊！

無論是港式飯、麵、飲料、甜品應有盡有。其中老闆最推薦的就是獨門秘製蔥油系列和麻辣肉燥系列，結合香港傳統烹飪技巧，加入台灣在地新鮮食材，是其他港式餐廳比較少看到的口味。

▲用餐空間不會很大，座位以4人座為主，非常適合家庭、朋友、情侶聚餐。

因為香港夫妻是虔誠的基督徒，店內裝潢融入許多基督教相關的藝術意象與文字，整體相當溫馨！

▲進門右手邊的靠牆區，沙發又寬又大，坐起來超舒服，桌面也相當寬敞，即使點一堆菜也完全不用擔心放不下。

今天剛好來了一大群學生用餐，店家也貼心的幫他們安排在同一區方便聊天，生意確實很好，平日晚上用餐尖峰時段是客滿狀態，建議先打電話來預訂座位唷。

▲另一側靠近玻璃窗主要是4人座的圓桌、方桌。

空間的明亮度和通透度都相當優秀，不會覺得空間狹隘有壓迫感，十分愜意。

▲牆上的黑板有著彩色粉筆畫的基督教主題藝術。即使沒有宗教背景也會喜歡這樣的創作，為空間增添幾分可愛幸福又溫暖的氣息。

▲身為虔誠基督徒的他們，也用了基督教的經典感恩語錄佈置在用餐空間。

▲許多詩歌語句和繪圖，都是手寫、手繪的，非常有質感和溫度，也看出店家對氛圍營造的細節用心。

▲店內的「辣椒醬」是由老闆親手炒製，與市售辣椒醬的層次感完全不同！

每一罐辣椒醬裝的非常滿！用了許多獨門辛香料及大量辣椒，香氣十足，讓人一聞到就口水直分泌出來，引人食慾，嗜辣者必嚐！

▲其實每家餐廳的辣椒油各有風味，而凱南覺得「智勝所香港餐廳」自家手炒的辣椒油辣度偏濃，重點是很香！

如果和我一樣只吃小辣，建議加一點點就好，配上各種港式飯/麵類美食都能適當的增添風味。

▲看到菜單上有一道「脆脆奶油豬」，這菜名實在太令凱南好奇了！到底是什麼呢？

原來「奶油豬」就是奶油烤吐司，是香港的稱法，裡面是沒有豬肉的喔！利用噴槍在表面快速炙烤，再淋上煉乳，抹上奶油，又香又脆，香氣四溢，肯定是我們這些甜點螞蟻人的最愛。

▲菜單上除了清楚介紹各個系列的餐點內容，還有價格及主打商品的圖片，甚至附上道地香港稱法，讓顧客品嚐美食之餘，猶如身歷其境在九龍尖沙咀的香港茶餐廳。

例如豬排在香港就叫做「豬扒」，松阪豬叫做「豬頸肉」，肉燥叫做「肉碎」，午餐肉蛋叫做「餐蛋」，以及空心粉叫做「通粉」，是不是學到很多呢！

▲既然來到港式餐廳，肯定不能錯過經典的港式飲料及甜品！

店內供應港式奶茶、港式鴛鴦、港式咖啡、港式檸檬茶等等，也有和孔媽媽公益品牌合作，享受美食的同時也能發揮愛心支持一下。

▲看著菜單上琳瑯滿目的美食，很快就點滿一整桌，享受這頓豐盛的港式晚餐，突然覺得楠梓人好幸福，就近就能吃到這麼美味的香港美食。

點了香港小吃脆脆奶油豬，店家推薦的鮮炒牛肉吐司，網友評價最愛的蔥油松阪豬飯，多點了一份港式特餐-番茄炸雞腿出前一丁，還有好喝的港式檸檬茶及椰汁紅豆冰，就讓初次來訪的凱南一一品嚐。

▲凱南的港式美食口袋名單多了這家由香港人夫婦老闆經營的「智勝所香港餐廳」，吃得出香港純正手藝及風味，又有台灣當地新鮮食材的加入，口味組合獨一無二。

還沒開動前，看著桌上各項餐點，無論是擺盤賣相、盛裝的器皿等…都非常有質感，用的各項原料，例如吐司的奶油、飯上的豬肉塊、飲料內的檸檬片，料多紮實。

▲大家應該都知道香港小吃-脆脆奶油豬，也就是奶油豬仔包，放在印花托盤上好美好可口呀。

將切成小圓片的法國麵包抹上奶油、煉乳及砂糖，再用噴槍高溫炙烤，一上桌滿溢著奶油的誘人香味。

▲雖然叫做脆脆奶油豬(也有人叫做「香港豬仔包」，但裡面是沒有豬肉成份喔，不吃豬肉的朋友大可放心享用。

引人注目的金黃色澤，好像兩顆小太陽在盤中閃耀著，外酥內軟，來上一口心裡都是濃濃的幸福滋味。

▲麵包片有先烤過，所以吃起來有酥脆口感，咬下去發出「喀滋」的聲音，好脆好香。

奶油帶有甜甜的香氣，煉乳增添了奶香，並加上一層焦糖化的糖粒，有種在吃「法式烤布蕾」的感覺。甜香、奶香、酥脆砂糖顆粒，配上同樣也是脆脆的麵包底部，外酥內軟，整體口感層次超豐富！

▲鮮炒牛肉吐司是將炒過的牛肉、蔥花一同加入厚片烤吐司之中，口感鬆綿又顯扎實，份量十足，男生吃完也會有飽足感。

▲中間的牛肉片有事先醃製過，所以非常軟嫩入味，鹹鹹香香的好誘人，加上大量青蔥及老闆特製蔥油快炒，更透漏著奶油香，絕對是讓人魂牽夢縈的一道港式小吃。

▲抹上奶油，濃郁滋味更加分！用刀叉邊切開的同時，就能感受到其份量感。

夾在外層的厚片烤吐司也是有先用熱鍋煎過，外表有微焦的痕跡，切下的厚實度非常明顯；想要吃點飯/麵類以外的輕食，這道我很推薦唷！

▲「蔥油松阪豬飯」是智勝所港式餐廳引以為傲的蔥油系列料理之一，特製蔥油搭配肉類，吃起來可說是相當完美的融合！

使用炸過的蔥酥以及新鮮青蔥，拌入飯中鮮香爽口，多種美味一次滿足，大呼過癮。

▲餐點加20元可以升級成「流心焦邊蛋」，將蛋戳破後流出金黃色濃稠的蛋汁，融入米粒中，口感更加滑順！

而蛋白的邊緣煎成金黃焦酥的口感，一口咬下，便有香酥脆與軟嫩流心的雙重享受，十足挑逗味蕾，凱南個人超推薦一定要升級「流心焦邊蛋」！

▲這裡的「蔥油系列」是使用老闆精心調配蔥油，濃郁香脆，其中的港式秘製醬油同樣驚豔，又有甜香滑順的蛋液滋潤，與軟彈嫩口的松阪豬肉塊，整碗飯讓凱南忍不住一口接一口狂嗑。

松阪豬肉以其獨特的彈牙口感受到大家喜愛，肉汁好香，切成小方塊更好入口，搭配蔥油飯、流心蛋…很容易被這滋味感動到！

▲「番茄炸雞腿出前一丁」是使用香港人非常喜歡的泡麵出前一丁，加上煎蛋、炸雞腿、綠色蔬菜等，視覺配色相當繽紛有活力，光用看的就直覺好吃。

▲同樣加價半熟蛋，必吃啊！尤其讓蛋汁充分拌入麵條之中，令人心花怒放。

▲經典的出前一丁是香港人喜愛的泡麵，麵條偏細，煮到軟而不爛，再配上半熟蛋、番茄醬及炸雞腿一同享用，彷彿是港式快餐的印象。

▲隨桌附上秘製辣椒醬，先吃幾口原味之後，絕對不能錯過老闆自己炒的辣醬！

加上一匙辣醬，馬上變身辣味拌麵，裡面滿滿的辣椒皮、辣椒籽及各式辛香料，又麻又香又辣卻又不嗆口，超夠味！在冬天吃上一點，整個身子都暖活起來了~提醒大家要斟酌添加喔！對凱南來說真的偏辣！

▲番茄炸雞腿出前一丁麵條拌入番茄醬、蛋汁，還有凱南額外加的辣椒油，三種醬汁交融在一起簡直是完美金三角！

層層疊疊的味蕾饗宴，一道料理品嚐出三種不同的風味~太值得了！雞腿排炸的恰到好處，外皮香酥、內裡多汁，高溫油炸逼出油脂後的雞皮吃起來一點也不會膩，鮮嫩的雞腿肉吃起來肉香濃厚，超好吃的！

▲吃完鹹食的主餐之後，來點甜品及飲料，凱南選了椰汁紅豆冰和港式檸檬茶。

店家在器皿的使用上也是別有用心，使用不鏽鋼杯盛裝檸檬茶，可以更好的保冰；而椰汁紅豆冰則是用玻璃杯，能夠看見不同的漸層美，好適合打卡拍照。

▲「椰汁紅豆冰」是一款香港茶餐廳的經典飲品，用蜜紅豆加入冰塊、椰奶、淡奶共同調製，有著綿密的紅豆香氣及多層次的奶香，有吃有喝很過癮。

這裡的紅豆也是老闆自己熬煮的喔！顆顆碩大飽滿，吃得到紅豆的濃郁甜味，在飯後喝一杯可說是畫龍點睛，飽上加飽。

▲港式檸檬茶有附上湯匙，在喝的時候邊戳擠檸檬，好調整出自己喜歡的酸甜程度。

相較於椰汁紅豆冰，這款檸檬茶的味道比較清爽，如果喜歡喝清爽系的飲料選擇港式檸檬茶準沒錯！若是喜歡茶香濃郁的飲品，老闆也滿推薦道地的港式奶茶，據說茶香偏濃，喝過的客人都給讚呢！

▲晚餐時間，門口已經聚集不少等待用餐的客人，可見「智勝所香港餐廳」的高人氣！

▲在微微的夜色中，店內的暖白燈光及米白色裝潢更顯得明亮，精緻而溫馨，吸引許多路過客的目光，甚至專程來品嘗港式料理的人一位接著一位。

「智勝所香港餐廳」的老闆原本在香港就是港餐背景，老闆夫妻從香港移民到台灣後，也將道地的香港美食帶來與台灣人分享，論手藝肯定沒話說。

這家「智勝所香港餐廳」就位在高雄楠梓後昌路上，有著香港老闆夫妻的用心與堅持，無論是手炒的秘製蔥油、辣椒油，再到具在地特色的「奶油豬」小點心，將台灣人早已習慣的食材又增加香港獨特配方，也難怪開業兩年來就擄獲眾多食客的味蕾，下次來到高雄楠梓千萬別錯過這間平價香港美食！很適合各種家庭客和同事朋友聚餐喔！