永芯茶檔茶餐廳是我收藏許久的桃園美食，我本來就超愛吃港式美食，以前幾乎年年都飛到港澳吃道地小吃~

現在有了1200通勤月票，北北基桃已經是共同生活圈，不用買機票飛出國，來內壢永芯茶檔茶餐廳就能吃到超可口的港式美食！

香煎雞扒飯、沙嗲牛撈麵、咖哩魚蛋、豬扒包、花生奶醬西多士、冰火波蘿油、凍檸茶、忌廉溝鮮奶，經典的港式美食一次吃個夠～

網美的裝潢設計，親切的服務態度，來永芯吃飯、吃麵、吃點心通通都有，這家內用、外帶都可口的好店，推薦大家一起來桃園朝聖

永芯茶檔茶餐廳附近都有停車場，從內壢火車站過來不用五分鐘就到，生意強強滾，一到用餐時間內用外帶客人擠得滿滿～

明亮醒目的招牌，裝潢散發出濃濃的港味，但環境又不會髒亂，衛生乾淨時尚好拍的裝潢，不分男女老少來過永芯一次就會被圈粉

現場抽號碼牌

用餐規則相當清楚，一到永芯茶檔茶餐廳就先來抽號碼牌，內用依序叫號入座，想外帶朋友也有專屬的點餐窗口，企業化管理相當有SOP

明明是有點飄雨的平常日，沒想到永芯茶檔茶餐廳生意還這麼好，擠滿人潮座無虛席，

門口還有很多客人在候位及外帶~可見永芯好滋味已經擄獲桃園人的芳心！

永芯茶檔不只餐點好吃，更是IG網紅爭相朝聖打卡的名店，很多人刻板印象就是裝潢越好的店，餐點是不是就不好吃

趕快打破這麼錯誤印象，永芯茶檔茶餐廳是一家餐點好吃，同時裝潢也超好看的滿分店家，各方面都超用心，這次特地來朝聖真的值回票價

永芯茶檔茶餐廳不論坐多人桌，或吧台都很舒服，客人族群很多元，

年輕情侶、全家大小、三五好友、單身貴族通通有，不分男女老少，來永芯茶檔用餐都很適合~

永芯茶餐聽菜單

結帳櫃檯

掃碼點餐非常方便，點好後請到外頭的櫃台結帳買單，想要外帶的朋友，推薦可以利用線上點餐系統，節省現場等候時間，快速領取餐點立刻大口開吃~

永芯茶檔的好料陸續上桌囉！餐點堅持現點現做，熱騰騰的享用滋味香氣更到位，這樣的高品質餐點，完全就是我的菜ＸＤ

香煎雞扒飯217元

永芯茶檔主食吃飯吃麵通通有，飯食使用陶鍋盛裝，更加有香港的味道，米飯吸收醬汁的鹹香，再加上半熟蛋液包覆米飯，濕潤口感單吃飯就超好吃～

大雞扒外皮煎得香噴噴，雞肉的湯汁通通鎖在裏頭，一大口咬下相當有厚度，用料相當實在可以吃飽飽～



沙嗲牛撈麵129元

永芯另一大招牌就是撈麵，這一大碗沙嗲牛撈麵超級超級推薦！撈麵Ｑ彈相當有咬勁，沾裹滿滿的醬汁，一吃就停不下來好涮嘴～

上頭的沙嗲牛肉滑嫩不乾澀，炒蛋軟綿帶有奶油香氣，跟撈麵一起享用真的好滿足，永芯的撈麵可是我心中的第一名

咖哩魚蛋102元

永芯港式小食也超讚，咖哩魚蛋超Ｑ彈，咖哩醬汁不會水水的，微辣濃稠超夠味，越吃越有食欲，好吃到連底下的咖哩醬汁都不放過，沾麵包或拌飯都好搭喔～

豬扒包142 元

別小看這個豬扒包，我給滿分的超高肯定，麵包體怎麼可以這麼酥脆，越嚼越香，連冷掉後都超好吃

裏頭超大片的豬扒，不是那種來源不明的組合肉，真材實料的大肉排，吸滿獨門醃料的精華，

肉質實在吸滿湯汁，吃起來口感相當實在，一大口咬下豬扒包，真的好幸福喔～

冰火波蘿油102元

說到香港美食怎麼能少了冰火波蘿油呢？熱騰騰的菠蘿麵包，裏頭夾著大片的鮮奶油，濕潤CREAMY口感好好味

不論當餐後的點心，或者是來永芯品嘗港式下午茶，這款美味的菠蘿油都是不能錯過的必點品項！

花生奶醬西多士139元

台灣比較少見的港式點心還有這款西多士，有點像法式吐司的吃法，Q彈吐司裡頭居然還有滿滿的芝麻餡料

一切開就宛如岩漿一樣湧出來，上頭醬料混合了顆粒花生醬和濃郁奶醬，滋味甜中帶鹹，不會膩口吃起來雖然很罪惡，但我就是無法忍住，像著魔一樣一口接一口

忌廉溝鮮奶149元



吃港式茶餐廳飲品當然也很重要，這一杯很特別的忌廉溝鮮奶，混合氣泡飲跟鮮乳的創意組合，喝起來很順口~

這一杯味道真的很特別，相當少見的滋味，同時飲品的氣泡可以促進消化，又可以除去食物的油膩感，一口美食一口飲品超速配

凍檸茶109元

經典的港式飲品還不能少了凍檸茶，永芯的茶味格味濃厚，加入新鮮檸檬片酸勁十足，口感不怕會苦澀，

酸勁十足可以刺激味蕾，越喝越有食慾，讓我吃下更多的永芯美食。

這家無雷的桃園好店，聽說即將在藝文特區開分店，令我期待不已，下次還要再來朝聖更多永芯的美味~

永芯茶檔茶餐廳 5大特色

1.大推！無雷超好吃港式專賣店，不僅好吃還非常好拍，品項選擇超豐富，衛生乾淨料好實在，不論內用、外帶、外送都超級滿意👍離內壢站只要5分鐘，附近還有停車場，交通超級方便～

2.食材新鮮、份量十足、調味抓的剛剛好！非常道地的港式料理，吃起來去不會過鹹、油膩，吃飯吃麵通通有，香煎雞扒飯雞肉厚實多汁、沙嗲牛撈麵彈牙超涮嘴～

3. 多款小食點心也不可錯過，罪惡的花生奶醬西多士、彈牙香辣咖哩魚蛋、酥脆香噴噴冰火波蘿油、肉排超大豬扒包等，豐富經典港式點心通通吃得到！

4.吃港式美食當然不能少了飲品，必喝凍檸茶酸酸甜甜好開胃，第一次喝到忌廉溝鮮奶，意象不到的組合，滋味非常獨特～下次還有試試看鴛鴦奶茶，一口港式美食一口特色飲品，味蕾一秒就飛到香港

5.永芯真的太厲害了！聽說即將插旗北桃園，網美裝潢、美味餐點、親切服務，3大特色深得我心！專業標準化出餐，餐點品質一級棒，再加上服務人員的笑容，非常值得再訪，店家也提供行動支付，想吃永芯真的好方便唷

💭店家資訊 永芯茶檔茶餐廳

🏠地址: 桃園市中壢區成章四街61號

🚌交通: 內壢火車站走3分鐘

☎️電話: 03-4331193

⏰時間: 週一~週五11:30-20:30 六日11:00--20:30 全天供應

😪公休: 無休

💰消費: 現金、信用卡、Apple Pay、Line Pay、外送平台、儲值金支付、線上點餐、消費滿$100贈一點

👛優惠: 請參考粉絲專頁活動資訊

💬粉專: https://www.facebook.com/media/set?vanity=yongxin0112&set=a.726430502828816

🥢食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/406762097

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