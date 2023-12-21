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【雲林食記】老街碗粿 - 必吃蛋飯、碗粿、關東煮，陪伴斗六人90年的古早味

2023-12-21 23:26:17 雞蛋糕生活美學專題報告 人氣：100
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雞蛋糕生活美學專題報告

發表篇數：609篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：老街碗粿
phone05-5323-093
place雲林縣斗六市太平路122號
作者本次評價：
3.90
美味度
4.00
服務品質
3.50
裝潢氣氛
2.50
CP值
4.50
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【雲林食記】老街碗粿

 

來到斗六一定要來逛逛這充滿古典風格的太平老街，其中這間老街碗粿更是太平老街必吃的美食，這間營業至今已超過90個年頭，陪伴斗六三代人的共同記憶，他們除了碗粿、關東煮是招牌，雲林特有的古早味蛋飯更是必吃，來到太平老街千萬不要錯過這間店。

 

【雲林食記】老街碗粿

 

【雲林食記】老街碗粿

▲老街碗粿有個黃色醒目招牌，外觀建築為兩層樓的中式洋房，當年能蓋這種房子一定是有錢人。

 

【雲林食記】老街碗粿

▲店家主要是外帶為主，內用空間為騎樓的三張桌椅用餐區。

 

【雲林食記】老街碗粿

 

【雲林食記】老街碗粿

▲關東煮需自行夾在湯勺中，再統一至櫃檯結帳，關東煮可做成湯的和乾的，吃完可免費續湯。

 

【雲林食記】老街碗粿

 

【雲林食記】老街碗粿

▲古早味碗粿菜單：總類項目不多，價格非常平實，本來想點大家推薦的蛋飯可惜賣完了。

 

【雲林食記】老街碗粿

 

【雲林食記】老街碗粿

關東煮我點的是乾的，食材很新鮮，淋上醬汁非常夠味，我喜歡他們的甜不辣。

 

【雲林食記】老街碗粿

【雲林食記】老街碗粿

雞絲麵(乾) 40元：雞絲麵上有滿滿的肉燥和豆芽菜，雞絲麵的份量蠻多的，吃起來口感不錯不會過軟，醬汁有濃郁的當歸香氣。

 

【雲林食記】老街碗粿

碗粿 25元：碗粿就是要用這種古早味的瓷碗來蒸才有味道，表層有少許肉燥，醬汁吃起來鹹鹹香香的，碗粿口感綿密，一碗只要25元超便宜阿！

 

【雲林食記】老街碗粿

 

【雲林食記】老街碗粿

▲吃到底部發現一塊瘦肉，瘦肉有醃過肉質蠻軟嫩的。

 

雞蛋糕短評：這次點了碗粿、雞絲麵關東煮，碗粿的味道較平淡上面淋了滷汁提味，雞絲麵口感有點像米粉醬汁是當歸口味，關東煮前帳前自己夾，湯可以自己去裝，整體CP值很高！


用餐環境★★☆
餐點★★★★    
服務★★★☆
CP值★★★★☆


老街碗粿美食資訊：

地址：雲林縣斗六市太平路122號
電話：055323093
官網：無
營業時間：10:30–14:30、16:30–19:30
停車場：無
服務費：無
廁所：無
刷卡：無
外送：無


【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
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