沒想到楊梅有這麼一家充滿復古風情的百年三合院景觀客家餐廳，鄰近揚昇高爾夫球場的【八方園客家餐館】是一間三合院古厝餐廳，環境清幽，同時經營客家菜料理及咖啡廳，是楊梅地區聚餐、喝咖啡不錯的選擇！

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八方園客家餐館 ❙ 三合院裡吃客家料理，地瓜飯吃到飽，楊梅百年三合院景觀客家餐廳!

讓人回憶滿滿的三合院建築，古樸的建築太讓人喜歡了，三合院中間的空地「埕」可以讓孩子奔跑

進入三合院前有可以停車的空地，道路邊也可以停放車輛

ADD:桃園市楊梅區校前路580號

TEL:03 478 4735

營業時間:11:00-14:30、16:30-20:00 (週一公休)

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三合院正廳沒有開放，用餐空間在左右兩側的廂房

房屋維護保存的相當不錯，屋前有池塘，屋後有山坡，清幽美好

三合院埕前還有一片草地，往右邊走就是咖啡廳了，池邊有步道與涼亭，環境很不錯

有四人桌也有大圓桌，生意很好，建議用餐前事先訂位，我們來的時間比較晚些，很多都已經用餐完離開了

熱茶及地瓜飯採自助式，地瓜飯使用木桶盛裝，特別有味道

八方園客家餐館菜單及價格

主要提供合菜，也有單點，合菜3000元起跳，單點的價格稍高些，但口味迎合大眾，深受大家喜愛，另加10%服務費

小菜入桌前就擺放在桌上，有使用保鮮膜封著，一份50元，若不吃可以請店家收回，當天我們吃到醃蘿蔔及小黃瓜，風味都很不錯

當天我們點的是5000元，加上湯及飲料一共是十道料理，餐點份量還蠻剛好，最後幾乎都沒有剩菜，9大4小吃得飽足

客家燜筍

筍子切得挺大塊的，口感鮮嫩，味道甘美、清爽

客家小炒

很多地方的客家小炒都會比較鹹口，八方園的調味剛剛好，不死鹹口感也不會硬柴，很下飯

季節時蔬

烹煮後的水蓮依然保持著翠綠，香甜清脆

梅干扣肉

這道一上桌幾乎是秒殺，梅乾菜濃厚甘香，五花肉軟爛帶著油脂香氣，超下飯

薑絲大腸

大腸帶有韌度與鮮度，酸香帶勁且開胃

白斬土雞

肉質滑嫩，雞皮薄且Q彈，沾辣椒醬油入口真是一絕

炸蚵酥

顆顆飽滿，外酥內嫩，沾點椒鹽更夠味

蒜泥魚片

魚片底下鋪著豆腐，魚片厚實無刺，口感鮮美

福菜肉片湯

客家經典湯品，甘醇不油膩，整鍋喝到見底

客家甜點

是炸年糕耶，我最愛吃ＱＱ的年糕了，整個超完美的結尾

雖然這一桌價格不算便宜，但真的很經典，也讓我們全家吃得很滿足及飽足，大家都說好吃！

之後有時間會想來喝咖啡，當天有大概看了一下咖啡廳環境，氛圍很棒！

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