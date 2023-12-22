食一碗秋香的味道在南亞技術學院附近，承襲了外婆秋香三十多年的難以忘懷的客家傳統古早味。這裡提供牛肉麵、秋香飯/麵、手工水餃、炸醬麵，還有各種精緻的小菜。食一碗就是客家話裡的『吃一碗』。來到食一碗秋香的味道，彷彿回到了家一樣的溫馨感覺，品嚐著似曾相識的古早味美食。

食一碗秋香的味道怎麼去？

地址：桃園市中壢區中山東路三段323號1樓

電話：03-465-5858

營業時間：11:00-21:00

公休日：星期四

食一碗秋香的味道就在富台國小、南亞技術學院和北區健保局附近，門口有機車停車格，附近還有收費停車場，用餐很方便！

食一碗秋香的味道用餐環境

食一碗秋香的味道用餐環境寬敞舒適，大面的玻璃窗巧妙引進自然光線，使整個空間格外明亮宜人。在這明亮舒適的氛圍中，品味一碗秋香的美味。食一碗秋香的味道是桃園金牌好店之一。在用餐的時候，總有一波又一波的顧客湧入，不論是內用還是外帶，生意都是相當紅火的。

食一碗秋香的味道菜單

食一碗秋香的味道完整菜單，販售牛肉麵、秋香湯/乾麵、手工水餃、滷肉飯、炸醬麵及各式小菜等，價格很親民！

櫃檯旁的涼拌小菜，每一款看起來都相當吸引人！這些涼拌小菜都是由店家親自製作，每一種都令人難以選擇，因為都讓人很想一試。涼拌小菜每份40元，三份110元。

冰箱裡頭擺放著紅茶、冬瓜茶和烏梅汁，都是店家自己熬煮的。值得一提的是，這裡的紅茶和冬瓜茶每杯只售10元！

自助區

自助區擺放了牛肉麵的黃金搭檔-酸菜，以及店家特調的辣椒醬油！敢吃辣的你一定要試試看！

餐點

我們當天在食一碗秋香的味道，點了招牌牛肉麵、炸醬麵、秋香湯和手工水餃。涼拌小菜的部分，一不小心，我們點了好多樣，實在是被眼前的美味所吸引。

紅燒牛肉麵

紅燒牛肉麵湯頭，老板用心選上優質牛大骨，熬煮長達8小時，湯頭濃郁又醇厚。香料和調味料相得益彰，讓味道層次豐富，每一口都充滿驚喜。我們挑戰了中辣，辣勁十足卻不失平衡。

牛肉部分選用的是牛腱肉，切的厚厚的，聞起來就有濃濃的牛肉香味。肉質細緻軟嫩，真的每一口都超入味的。

麵條更是每天早上現做的細拉麵，很好吃！特別容易吸附湯汁，每一口咬下去都有Q彈有勁的口感，而且香氣馬上就撲鼻而來。

炸醬麵

乾麵搭配特製炸醬，輕輕一拌，讓醬汁恰到好處地裹上每一條麵，獨特的香氣在醬汁中悠然散發，濃郁而迷人，瞬間勾起食慾的欲望。

秋香湯

秋香湯以豬肉、香菇、蝦米、韭菜、芹菜加上高湯爆香製作，品嚐起來宛如客家鹹湯圓的湯頭，散發著濃郁的懷舊滋味，仿佛一口湯就能勾起家鄉的味覺記憶。

手工水餃(韭菜/高麗菜雙拼)

手工水餃中融入了台灣溫體黑豬肉，搭配韭菜或高麗菜，餃子皮保持了Q彈有勁，口感扎實，一口咬下去，湯汁會在嘴裡爆發，高麗菜帶來清爽脆甜，而韭菜的香氣則彌漫其中。

小魚豆干/醋溜海帶芽/香滷豆乾丁/小黃瓜

我非常喜歡小魚豆干，那香酥爽脆的小魚乾搭配著鹹香的傳統五香豆干，嚼起來越來越香！另外，醋溜海帶芽微酸爽脆。再加上香滷豆乾丁，看色澤就知道入味十足。最後，小黃瓜吃起來脆甜可口！

黃金泡菜

黃金泡菜推薦你們必點！吃一口就停不下來～才剛入口舌尖就感受到滿滿的辣勁。

皮蛋豆腐

雖然很多人對皮蛋的味道有所保留，但我們卻是超愛叫一盤皮蛋豆腐的人。每次去吃小吃，都會必點這一道，因為那Q軟嫩滑的口感實在太讚了！

燙青菜

我們當天是空心菜，吃起來嫩脆入味。

冬瓜茶/烏梅汁

餐後來點飲料是個不錯的選擇！冬瓜茶入口香氣十足，不過分甜膩，很適合解渴。而烏梅汁則是酸中帶甘，喝起來清新爽口！

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