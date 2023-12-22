2023-12-21

今天女王要跟大家分享女王最新發現的，2024信義的平價港式美食「豐雞號信義莊敬店」，由三蘆和台中地區發跡，至今已成為許多喜愛港式美食的，老饕們的好選擇，而且豐雞號的餐點除了美味外，平價又大碗的更是讓人一試成主顧的主要原因，話不多說現在就讓女王帶大家來看看這間，飄香的吳興街必吃美食吧~

⏏文章摘要

豐雞號信義莊敬店在哪裡?

地址：台北市信義區莊敬路381號

電話：02-27205203

營業時間：11:00–14:00、17:00–20:00

「豐雞號信義莊敬店」位於信義區的莊敬路市區上，在地的老台北人應該都不陌生這條這充滿美食的街道，餐廳的位置就位於信義國中(莊敬)公車站牌前，那大大的豐雞號港式餐廳的招牌燈非常顯眼，完全不用擔心找不到!

豐雞號莊敬店用餐環境

豐雞號莊敬店店內分為外帶區以及內用區，用餐時間的滿滿的人潮也是它高人氣的證明，但因為店家的餐點種類簡單。基本上翻桌率很快，大家就算是沒預約等個10-15分應該也能入座喔!

豐雞號莊敬店的用餐空間非常乾淨明亮，牆面上除了描述店家最出名的「特製鼓油油雞」的製作過程外，更設立了滷味區與半開放式的現切區，那看的見的乾淨料理空間，讓人用餐的更加放心~

豐雞號莊敬店菜單價格

豐雞號的菜色選擇相當多，基本上必點的就是它特製的油雞料理美食，除了這超有特色的港式油雞外，滷味與麵食、飯食等套餐也是店內不錯的好選擇! 接下的文章中女王也會介紹幾種當天吃到的必點美食，就讓我們繼續看下去吧~

★ 查看：豐雞號莊敬店完整菜單價格

※以上價格皆有時效性，請以官方資訊為主!

雙人套餐前段分享餐$280

鼓油油雞(前段)

第一道要介紹的就是 雙人套餐前段分享餐 (前段+菜飯2碗/清撈麵2碗) ，這個套餐是以爆量的招牌油雞加上，菜、飯、麵的組合配搭而成，非常簡單就能把店家招牌美食品嚐一遍(PS:女王的圖片中菜飯+清撈麵只有拍一碗做為示意，但正確套餐會附上2碗，所以雙人套餐前段分享餐用餐份量，絕對是非常足夠的喔!)。

來到這首推的美食，當然就是那! 經過繁複程序做工製作出來的，超美味「特製鼓油油雞」那油嫩的酥脆焦糖色外皮，配上超鮮嫩飽滿的肉質讓人看得口水直流，雖然看似簡單，但只要吃上一口那鮮嫩雞肉香氣與嫩口感，絕對會讓你一口上癮! (PS:補充一下，「前段」指的是全雞的上半部包含雞翅的部分，所以份量非常足喔!)

清撈麵(2碗)

清撈麵可以說是豐雞號的招牌美食之一，以香港生麵條快煮而成，麵條口感非常Q彈爽口有嚼勁、細麵的口感非常清新，這種口感的麵條口感非常有自己的風味，第一次到訪的旅可別錯過這個美味的小物喔!

菜飯(2碗)

接下來這道餐點是套餐內的菜飯組合，以每日現煮的蔬菜組成，除了白飯外會再配上4種不同會的菜色，簡單又豐富的美食，如果今天想吃個簡單清淡的美食就選他吧!

炭火燒肉飯$120

對了! 如果你想吃以肉食為主的菜飯升級版，那炭火燒肉飯也是非常獨特的一道佳餚，充滿炭火香氣的豬肉配上獨家醬汁醬潤，製作出一道令人難以抗拒的美食。這道美食最大的亮點就是，能吃到菜飯的配菜又能品嚐到煮食肉品的享受，簡單美味又富有飽足感的好選擇!

綜合滷味$120

豐雞號莊敬店除了擁有許多港式美食外，特製滷味更是店家的招牌美食，現切的滷味選擇非常多樣，女王這次點了黑豆干+米血+豆包+海帶+鳥蛋+豬耳朵+黑輪片，等多樣化配料、口感部份自己最喜愛豬頭皮+黑豆干，口味鹹甜適中魯的非常恰到好處，淡淡的清香口味配飯、配麵都非常適合，喜歡滷味的人就自行加點它吧～

絲襪奶茶$55+冷泡凍頂烏龍茶$45

既然是港式料理，那擁有綿密奶香的絲襪奶茶奶香口味甜而不膩，絕對是不容錯過的必點飲品! 喜歡清淡口味的人，建議選擇冷泡凍頂烏龍茶，茶香濃郁非常清爽的好滋味，如果不知道要底哪種飲品就參考它們吧~

藥膳雞湯(免費)

對了! 豐雞號信義莊敬店 還擁有另一個特色美食，那就免費喝到飽的藥膳雞湯，吃完豐盛的美食後來一碗，真的會讓人大大的滿足啊~

2024信義區平價港式美食

最後女王總評一下品嚐完豐雞號信義莊敬店的餐點感想，首先店家最招牌的餐點絕對是爆量港式黯然油雞飯，份量足、口感堪比5星級美食，加上飯類，麵食、肉品、湯品等等餐點，每個口味細節都處理的非常到位，總結來說這絕對是一間2024信義區平價港式美食的指標性餐廳之一，天天吃都不是問題~大家快來品嚐看看吧! 不會讓你失望的喔~

豐雞號信義莊敬店資訊

推薦指數:⭐⭐⭐⭐⭐

電話：02-27205203

營業時間：11:00–14:00、17:00–20:00

地址：台北市信義區莊敬路381號

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