台中公益路超氣派火鍋，岩漿火鍋是從新竹開來的人氣火鍋店！寬敞的用餐空間、免費白飯、冰沙，甚至鴨血、豆腐跟大骨都可以無限續加，以中藥材調配的湯頭香醇濃郁，餐點和服務都很用心，來這邊必點火焰炙燒豬，視覺味覺都很驚艷，營業至凌晨3點，是附近的宵夜、聚餐好選擇，吃不完打包還幫你加鍋底，回家又是滿足的一餐！

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岩漿火鍋台中店就位在公益路二段靠近環中路的地方，這附近有蠻多大間、裝潢又漂亮的餐廳，上次吃完印月一出來就看到岩漿餐廳超大又氣派的門面

岩漿火鍋｜免費停車場

旁邊還有專屬停車場，用餐就可以免費停車，騎車、開車過來都很方便

岩漿火鍋｜店內環境

一走進來覺得店內裝潢好氣派，甚至還有不定時水霧，相當時尚又有種置身火山內部的氛圍感

用餐空間相當寬敞，據說有將近400個座位，是聚餐首選！就連廁都貼心準備各項衛生用品、女性用品、育嬰室、無障礙廁所，桌邊還有插座可充電

需要隱私空間的話也可以預訂包廂，內側有五間包廂，人數多的話還可以全部打通，空間使用上很有彈性！

岩漿火鍋｜免費服務

訂位時備註帶小朋友，店家就會幫忙準備兒童椅、兒童餐具和圖畫紙！是我兒子最愛的恐龍圖案耶，彩色筆還可以帶回家，小朋友專心畫畫，爸媽就可以好好吃飯（笑～）

白飯吃到飽，想吃多少自己去添，不另外收費！煮得也還不錯，不會濕濕軟軟的，我兒子自己吃兩碗

還準備超多醬料任意調配，獨門香辣椒感覺蠻厲害的，不過岩漿湯底煮食材已經很有味道，我就沒有另外使用沾醬

鍋底的鴨血、嫩豆腐還有大骨、凍豆腐都可以無限續加！第一次看到可以加大骨的，整鍋都塞滿大骨好浮誇喔ＸＤＤ

水蜜桃可爾必思冰沙也是無限暢飲，喝完了都可以再跟店員續壺

另外～憑此篇文章前往消費，點餐出示贈送獨門招牌菜【火焰炙燒豬】乙份 (店家保有活動更改之權利)

岩漿火鍋菜單

除了這次點的麻辣鍋、鈣骨鍋，還有藥膳鍋、酸菜鍋、福菜鍋，菜色很多而且有中份跟大份，可依用餐人數自行調整 ▶▶ 岩漿火鍋台中公益店菜單 ＜菜單內容依店家公布為主＞

岩漿火鍋｜鴛鴦鍋 $180元

這裡會收鍋底費每位150元，一桌180元升級鴛鴦鍋，我自己還蠻推薦升級鴛鴦鍋，他們家湯頭以藥膳為基底，不管紅湯、白湯都很好喝

鍋底本身就有很多鴨血跟嫩豆腐了，吃不夠還可以免費續加，鴨血非常大塊又超級滑嫩超多汁，比很多鴨血專賣店都厲害耶～

麻辣鍋採用頂級大紅袍花椒和溫補中藥食材，湯頭溫順不嗆辣、香味也很有層次！還可以去辣油、少辣油喔，我們這次吃小辣覺得辣度很舒服，重點湯頭好香啊，不僅煮食材好吃，連直接喝都很讚～

不吃辣的朋友很推薦膠原鈣骨鍋，使用豬大骨與中藥材，並以傳統老火煲湯分段熬煮，呈現乳白色湯頭，喝起來香醇濃郁，煮食材之前可以先喝一碗原味高湯，真的好好喝又暖胃

店員三不五時就會來幫我們加湯跟底料，用餐期間至少來了四、五次吧，而且他們直接加原湯不是加高湯喔，不會越吃越無味

豬大骨跟凍豆腐也可以無限續加，它的大骨是熬湯底居多，骨頭邊邊肉沒有太多，但吃到幾支裡面有骨髓的，吸得好過癮吶～

岩漿火鍋｜火焰炙燒豬(中) $490元

超熱門的火焰炙燒豬，用豬五花排列成火山意象，不僅視覺很吸睛，吃法跟口感都很特別，這道是岩漿火鍋的招牌，幾乎每桌都會點！記得出示這篇文章給店家看，就可以免費招待一份火焰炙燒豬呦～

點燃火山口的58度高粱，再將肉片浸泡後拉起來炙燒，最後放入火鍋裡煮熟，好像看了一場秀！突然覺得～應該要點大份才看得過癮ＸＤ

煮熟的肉片帶有淡淡酒香，軟嫩口感再加上炙燒後的油脂香氣，入口味道很有層次，難怪可以成為必點招牌！

岩漿火鍋｜水耕蔬菜 $369元

水耕蔬菜是溫室栽培的，看起來很新鮮，旁邊會附一雙手套，可以自己摘菜丟進鍋裡煮，蠻有趣的

新鮮葉菜吸飽白鍋湯汁也很好吃

岩漿火鍋｜蝦仁漿 $229元

蝦仁漿真材實料看得見，裡面有整尾的蝦蝦，讓你每口都能吃到蝦仁口感！

岩漿火鍋｜芙蓉嫩雞柳 $390元

接下來兩道都是新菜色，喜歡雞肉的朋友可以試試芙蓉嫩雞柳，上桌顏色就很新鮮的樣子

我很怕吃到太乾澀的雞肉，但這雞柳非常軟嫩，切片厚實也很有存在感，煮起來很好吃

岩漿火鍋｜手切嫩滑牛 $490元

手切牛帶點厚度，吃起來很有口感，越嚼越香！

岩漿火鍋｜雪花魚卷(中) $289元

使用軟嫩的巴沙魚，可以沾著碟裡的米酒再下鍋煮，更能提味增加鮮甜

魚片捲成花朵形狀看起來好美，切片很厚但吃起來細嫩無刺很好吃

岩漿火鍋｜金桔蜂蜜檸檬 $250元

飲料比我想像中好喝，不會太酸，甜甜的蜂蜜香跟檸檬搭起來清爽解膩～

岩漿火鍋｜香滷三寶 $549元

三寶有牛筋、牛肚、大腸頭，必須煮過再吃，有點麻辣鍋的話一定要來一份，口感軟嫩越煮越入味

岩漿火鍋｜香辣鳳爪 $259元

香辣鳳爪是冷盤，去骨了可以直接吃，丟到麻辣鍋煮也好吃，煙燻味蠻香的很適合當下酒菜

岩漿火鍋｜老油條 $89元

老油條放到麻辣湯裡也很對味，記得不要泡太久，帶有脆軟脆軟的口感最好吃

岩漿火鍋｜手工丸拼盤 $299元

香菇貢丸、花枝丸、新竹貢丸、虱目魚丸、鴨肉貢丸、芋頭貢丸一次吃到各種不同的丸子

岩漿火鍋｜綜合菇拼盤 $329元

愛吃菇菇的朋友也可以點一個綜合菇拼盤，裡面有五種不同菇類

岩漿火鍋｜彩色蔬菜麵 $199元

很少看到火鍋是煮彩色蔬菜麵的耶！別看它只有一把，煮起來份量還不少，口感QQ的小朋友也喜歡吃

五顏六色看起來好漂亮呀

岩漿火鍋｜甜點

本來想說吃完就差不多了，都忘記還有飯後甜點！冰淇淋跟擂茶二選一，溫熱的擂茶旁邊還附上一顆黑糖花生麻糬呦～

岩漿火鍋消費價位不低，但這附近的餐廳都差不多是裝潢、服務高檔，食材也很精緻那種！岩漿火鍋還有自己的專屬停車場，加上親子友善，對有小孩的家庭來說真的很加分，用餐免費停車，鍋底、白飯、冰沙無限享用，還營業到凌晨3點！最近天氣變冷了，很適合揪朋友來吃個暖暖的火鍋耶～

(本文為邀約體驗，內文為本人真實感受。)

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岩漿火鍋－台中公益店

▋地址 : 台中市南屯區公益路二段889號

▋電話 : (04) 2383-0868

▋線上訂位網址

▋營業時間 : 周一 ~ 周日 11:00~凌晨3:00（最後入場凌晨2:00）

▋粉絲團 : 岩漿火鍋台中公益店

▋注意事項 : 每桌低消950元 / 用餐時間100分鐘／一成服務費／未滿120cm小朋友不計鍋底費／菜單內容依店家公布為主

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