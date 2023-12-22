此食記為花見團子造訪「CH17 Pasta 義式餐館」 (造訪日期 : 2023/12)
「CH17 Pasta 義式餐館」義大利麵、燉飯、甜點
永和義大利麵推薦、永和聚餐推薦
CH17 Pasta義式餐館
地址 : 新北市永和區安樂路292號
電話 : 02 3233 0017
時間 : 11:30-14:30、17:30-21:00 (週一公休)
本次團子來到永和「CH17 Pasta義式餐館」用餐，店家是由一雙對美食情有獨鍾的兄弟檔聯手創業，主要販售義大利式料理，包含義大利麵、燉飯、開胃菜等，可單點或加價升級為套餐，平日中午還有商業午餐，是許多永和在地人聚餐享用美食的好所在。店家位於永安市場正對面，離四號公園很近，從捷運永安市場站後步行約7分鐘即可抵達，交通很便利，不論是內用或外帶都十分方便。
店內整潔明亮，溫暖燈光下，牆上妝點著橄欖油與綠色植栽，清新又有藝術感！木質桌子配上莫蘭迪灰色布椅搭配時尚高雅，優雅也時尚，店內提供多個2人及4人座位，也可併桌，動線設計與空間規劃都倍感舒適，可在這自由享受片刻寧靜與美食。
店家有提供免費wifi，並有提供會員服務，掃桌上QR code即可加入會員，會員禮是當日甜點，也有集點活動可換免費餐點。
店內有一個小黑板，寫著期間限定料理，會依食材季節更替，約3~6個月會換一次，可品嚐到不一樣的義大利麵。
店家主要販售義大利麵、燉飯、開胃菜、沙拉、湯品、飲品等。飯麵類料理可加價升級成A套餐、B套餐！A套餐 $100元：餐前麵包 + 濃湯 or 沙拉 + 60元飲品，B套餐 $150元：餐前麵包 + 濃湯 or 沙拉 + 60元飲品 + 甜點。平日中午還有商業午餐可供選擇。
團子和友人點了一桌滿滿的餐點，接下來就一一品嚐吧。
餐前麵包
「餐前麵包」屬於軟式法國麵包，烤到微焦更芳香，麵包Q軟有彈性，入口充滿自然麥香，越嚼越香，讓人難以抵擋。
主廚濃湯
當天的湯品為「馬鈴薯濃湯」，馬鈴薯打碎成泥，加入鮮奶油燉煮多時，濃濃奶香誘人口舌，配上堅果碎及培根碎，喝一口就愛上！也可將麵包沾上濃湯一同品嚐，又是另一種美味。
凱薩沙拉
「凱薩沙拉」色彩多元繽紛，有多種生菜、培根碎等食材，再灑上現磨起司調味，凱薩醬酸甜又開胃，是愛吃輕食朋友的健康好選擇，補充到滿滿的蔬菜攝取量與營養。
培根雞肉捲
「培根雞肉捲」是主廚充滿創意的精緻開胃小點，使用香煎過的培根包裹住雞腿肉及櫛瓜，入口後雞腿肉肉汁滿溢，培根香脆可口，櫛瓜爽口健康，豐富的層次口感在舌尖燦爛疊加，再搭配上店家自製的藍莓醬，鹹甜交錯令我充滿驚喜，個人非常喜歡，推薦必點。
酸豆鯷魚雙椒雞肉麵
「酸豆鯷魚雙椒雞肉麵」是店家招牌！主廚使用酸豆及鯷魚製作成基底醬汁，加入雞肉及糯米椒、乾辣椒增香提味，麵條選用易吸附湯汁的細長義大利麵，此款義大利麵微辣開胃，雞肉軟嫩、糯米椒甘甜，保證一試成主顧。值得一提的是，這裡的辣度也可供選擇，辣辣控的朋友可別錯過！
剁椒皮蛋香辣肉醬麵
期間限定的「剁椒皮蛋香辣肉醬麵」台味十足！將皮蛋剁碎加入絞肉，拌入糯米椒及大辣椒清炒，皮蛋香氣獨特，麵條微辣過癮，台式調味配上義式麵條意外契合，混搭出絕美的好滋味，給人耳目一新的全新享受，不知不覺就立刻吃光光。
義式青醬海鮮燉飯
「義式青醬海鮮燉飯」配料十分豐富，青醬是店家用九層塔特製，蝦子新鮮肥美、蛤蜊肉質飽滿、花枝Q彈有韌性，吃得到大海原味，略帶米心的燉飯吸飽濃郁香甜的醬汁，Q彈有嚼勁，團子一吃就深深著迷。
番茄紅酒牛肋燉飯
「番茄紅酒牛肋燉飯」是主廚拿手菜！精選牛肋條加入紅酒熬煮5小時以上，牛肉軟嫩，幾乎是入口即化，燉飯吸飽紅酒與肉汁，濃郁芳香，番茄、紅蘿蔔等蔬菜也帶有淡淡紅酒香風味絕佳，一口肉、一口飯、一口蔬菜，讓整體滋味更加豐富。
水果醋飲 / 藍莓氣泡飲
「水果醋飲」酸甜開胃、清爽又解膩；「藍莓氣泡飲」使用店家自製藍莓製作而成的氣泡飲，酸酸甜甜，冰涼沁心。
抹茶歐蕾 (H) / 可可歐蕾 (H)
「抹茶歐蕾」甜苦適中，濃郁香醇；「可可歐蕾」濃郁香醇、甜度剛剛好，大人小孩都喜歡。
抹茶奶酪 / 磅蛋糕
店家的甜點全都是主廚親手製作，「抹茶奶酪」滑順冰涼、奶香濃郁，搭配抹茶醬甜苦適中，別有一番韻味。「磅蛋糕」散發濃郁奶蛋香，蛋糕質地扎實綿密，一旁還灑上糖粉更顯高雅香甜，深得我心。
整體而言，團子覺得「CH17 Pasta義式餐館」店家服務親切、價格實惠，可單點也有套餐。主廚發揮創意巧思，用簡單的食材創造不平凡的美味。有別一般義大利麵的傳統白醬、紅醬，這裡可吃得到主廚發揮創意的義大利料理，平日中午還有商業午餐等優惠。店家有提供Line Pay支付，也有與外送平台業者合作，喜歡義式料理的朋友不可錯過，來這品嚐義大利美食，感受店家的熱情與溫暖。
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