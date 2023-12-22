此食記為花見團子造訪「CH17 Pasta 義式餐館」 (造訪日期 : 2023/12)



「CH17 Pasta 義式餐館」義大利麵、燉飯、甜點

永和義大利麵推薦、永和聚餐推薦







CH17 Pasta義式餐館



地址 : 新北市永和區安樂路292號

電話 : 02 3233 0017

時間 : 11:30-14:30、17:30-21:00 (週一公休)



本次團子來到永和「CH17 Pasta義式餐館」用餐，店家是由一雙對美食情有獨鍾的兄弟檔聯手創業，主要販售義大利式料理，包含義大利麵、燉飯、開胃菜等，可單點或加價升級為套餐，平日中午還有商業午餐，是許多永和在地人聚餐享用美食的好所在。店家位於永安市場正對面，離四號公園很近，從捷運永安市場站後步行約7分鐘即可抵達，交通很便利，不論是內用或外帶都十分方便。

店內整潔明亮，溫暖燈光下，牆上妝點著橄欖油與綠色植栽，清新又有藝術感！木質桌子配上莫蘭迪灰色布椅搭配時尚高雅，優雅也時尚，店內提供多個2人及4人座位，也可併桌，動線設計與空間規劃都倍感舒適，可在這自由享受片刻寧靜與美食。

店家有提供免費wifi，並有提供會員服務，掃桌上QR code即可加入會員，會員禮是當日甜點，也有集點活動可換免費餐點。

店內有一個小黑板，寫著期間限定料理，會依食材季節更替，約3~6個月會換一次，可品嚐到不一樣的義大利麵。

店家主要販售義大利麵、燉飯、開胃菜、沙拉、湯品、飲品等。飯麵類料理可加價升級成A套餐、B套餐！A套餐 $100元：餐前麵包 + 濃湯 or 沙拉 + 60元飲品，B套餐 $150元：餐前麵包 + 濃湯 or 沙拉 + 60元飲品 + 甜點。平日中午還有商業午餐可供選擇。

團子和友人點了一桌滿滿的餐點，接下來就一一品嚐吧。

餐前麵包

「餐前麵包」屬於軟式法國麵包，烤到微焦更芳香，麵包Q軟有彈性，入口充滿自然麥香，越嚼越香，讓人難以抵擋。

主廚濃湯

當天的湯品為「馬鈴薯濃湯」，馬鈴薯打碎成泥，加入鮮奶油燉煮多時，濃濃奶香誘人口舌，配上堅果碎及培根碎，喝一口就愛上！也可將麵包沾上濃湯一同品嚐，又是另一種美味。

凱薩沙拉

「凱薩沙拉」色彩多元繽紛，有多種生菜、培根碎等食材，再灑上現磨起司調味，凱薩醬酸甜又開胃，是愛吃輕食朋友的健康好選擇，補充到滿滿的蔬菜攝取量與營養。

培根雞肉捲

「培根雞肉捲」是主廚充滿創意的精緻開胃小點，使用香煎過的培根包裹住雞腿肉及櫛瓜，入口後雞腿肉肉汁滿溢，培根香脆可口，櫛瓜爽口健康，豐富的層次口感在舌尖燦爛疊加，再搭配上店家自製的藍莓醬，鹹甜交錯令我充滿驚喜，個人非常喜歡，推薦必點。