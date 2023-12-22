六月初一8結蛋捲｜TWININGS唐寧茶聯名蛋捲界LV，享受獨特茶香四溢的酥脆口感!

說到我最喜歡的蛋捲品牌，就不能不提到【六月初一8結蛋捲】，已經回訪多次總是吃不膩，這次更攜手攜手英國皇室TWININGS唐寧茶，推出頂級質感的伯爵茶香口味，獨特茶香結合酥鬆脆口感，身為愛喝茶的甜點控一吃就迷上，忍不住一口接一個吃光光，這款拿來新年送禮絕對有面子!

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/

品牌分享

▼已經回訪多次的【六月初一8結蛋捲】，由一位媽媽保持著最初信念，製作出安全好吃的點心，目前在台北和台中共有三間實體門市，也有在全台進行快閃店的活動。

▼【六月初一8結蛋捲】攜手英國皇室TWININGS唐寧茶，打造出優雅又創意的茶香口味，搭配獨特的8字型設計，烘烤出多層次堆疊的條狀，有別於傳統蛋捲的鬆厚口感，咬起來也更加酥脆薄!

如何購買

【六月初一8結蛋捲】提供門市和線上購物服務。

官網線上購買:https://june1.cc/taberufood

蛋捲介紹

皇家伯爵茶金8結禮盒

▼皇家伯爵茶金8結禮盒包含32入蛋捲兩盒，能吃到期間限定的皇家伯爵茶口味，還可以再任選一款基本的口味，同時滿足多變的味蕾需求!

皇家伯爵茶

▼結合頂級的TWININGS唐寧茶，將迷人茶香帶人千層酥脆的蛋捲中，呈現深色的茶色調，茶的味道很明顯，能吃到清新爽口的佛手柑香氣，整體甜度也不會太高!

香醇芝麻

▼另一款我們全家都很愛的香醇芝麻，蛋捲頂頭有著明顯的芝麻顆粒，咬下去的時候芝麻香直接炸開，讓脆度和酥度都更加分！

隨享唐寧茶禮盒

▼隨享唐寧茶禮盒包含8入蛋捲兩盒、唐寧英倫早餐茶（100g）一罐和精緻茶葉匙一支。

唐寧英倫早餐茶

▼唐寧英倫早餐茶附有質感的湯匙可裝取，可以依照喜歡的量來沖泡，裏頭是使用整片原葉研磨的粉，保留完整的茶香與滋味，一打開就能聞到明顯的茶香，搭配酥香的蛋捲剛剛好。

經典原味 濃情巧克力

▼小巧可愛的8入裝設計，很適合外出攜帶享用，經典原味擁有濃郁的蛋香，每一口都是層層紮實酥香感，成熟大人味的濃情巧克力，醇厚中帶有淡淡的苦甜感，簡簡單單卻讓人停不下來！

食用心得

無論是甜點控還是愛喝茶的老饕，想必都抵擋不了【六月初一8結蛋捲】這次新品，英國皇室愛牌攜手蛋捲界LV，超強聯名創造出頂級的味蕾火花，最重要的是吃起來真的很讚，每口都能感受到明顯細緻的茶香，是大人小孩都會很喜歡的口味，也是過年送禮、送禮首選、年節禮盒必買！

店家資訊

六月初一8結蛋捲

粉絲團：六月初一8結蛋捲 FB

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線上訂購網址 :https://june1.cc/taberufood

六月初一8結蛋捲 台中美村店

地址： 台中市南區美村路二段19號

電話： 04-2375-6001

營業時間： 11:00–20:00

六月初一8結蛋捲 台北永康店

地址： 台北市大安區信義路二段206號

電話：02-2322-2700

營業時間： 11:00–20:00

六月初一8結蛋捲 台北迪化門市

地址： 台北市大同區迪化街一段1號

電話：02-2550-8500

營業時間： 平日11:00-20:00｜週六日10:00-20:00

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/