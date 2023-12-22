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青鳥旅行，台灣知名在地蛋捲品牌，源起一對熱愛手作和烘焙的兄妹，

致力於創意灌餡蛋捲的研發，兼具傳統蛋捲的酥脆口感，又包覆著各種巧思，

探索蛋捲的100種可能，非常獨樹一格的台灣蛋捲，用來當作是台灣的伴手禮再合適不過。

延伸閱讀：

【宅配】中秋超夯送禮首選．好吃到得獎的蛋捲！肉鬆、芝麻、花生口口都爆餡．青鳥旅行

青鳥旅行｜新品－蜜香蘋果系列

蜜香蘋果系列是青鳥旅行新推出的口味，嚴選台灣高山蘋果製作而成，

每一口都吃的到台灣水果的風味，具有台灣特色，實至名歸的台灣觀光伴手禮首選。

禮盒腰封印著大大的蘋果，簡單清新的設計風格，是很舒服的視覺效果。

專屬的青鳥旅行提袋，送禮好看有面子。

青鳥旅行｜ 蜜香蘋果蛋捲

喜歡蛋捲的口感，也愛台灣水果的香甜，青鳥旅行將兩者合一，研發出蜜香蘋果蛋捲，

非常新奇又有在地味的台灣蛋捲。

蜜香蘋果蛋捲精緻有質感，獨立包裝想吃再拆很方便，放在包包內當止飢小點心也便利。

灌滿餡的蜜香蘋果蛋捲，餅皮加入台灣蜜香紅茶，顏色較為深邃瀰漫淡雅茶香，

內餡採用友善農法栽種的台灣蘋果製作的蜜漬蘋果乾，搭配白巧克力而成的蘋果餡，

酥脆而紮實的口感，夾帶蘋果巧克力的酸甜，果香味足，伴隨淡淡的茶香，

蔓延在舌間的圓潤感，相當合拍。

青鳥旅行｜ 蜜香蘋果蝴蝶酥

同屬蜜香蘋果系列的新品還有蜜香蘋果蝴蝶酥，一盒八入皆為獨立包裝，

方便攜帶以及與同事、朋友一起分享。

蜜香蘋果蝴蝶酥的餅皮揉入台灣蜜香紅茶粉，經過反覆擀壓與折疊製成，

中間夾入用台灣高山蘋果製作的蜜漬果乾，酥脆中帶有蘋果的酸甜以及蜜香紅茶的茶香，

完全沒有違和感，十足代表台灣特色的伴手禮。

青鳥旅行｜與家人同享美好的午茶時光

年初搬入新家之後，最喜歡和家人凝聚一堂，一同用餐、品嚐點心，是溫馨且愉快的時刻，

季節限定的青鳥旅行蜜香蘋果蛋捲、蜜香蘋果蝴蝶酥，包裝獨立方便保存和分享，

想吃多少就拆多少，使用的是台灣在地的新鮮水果，跟家人一起同享吃的更安心。

突遇朋友來訪的午茶時刻，搭配壺熱茶，輕鬆打造幸福的午茶時光，好吃又方便。

青鳥旅行台中國美概念店限定｜蜜香蘋果系列霜淇淋

除了蜜香蘋果蛋捲、蜜香蘋果蝴蝶酥，在青鳥旅行國美概念店還推出了「蜜香蘋果系列霜淇淋」！

不管是濃縮整顆蘋果精華搭配上北海道鮮乳的蘋果牛奶蛋捲霜淇淋，

或是以茶香為底，配上蘋果自然果味的蜜香蘋果蛋捲霜淇淋，茶香與果香的柔和雅緻，

每一口都洋溢出道地台灣味，是散步美食的最佳選擇！來到台中別忘了來品嚐青鳥旅行限定的霜淇淋。

（圖片取自青鳥旅行官網）

結論

市面上也有不少業者販售灌餡蛋捲，但口味上都比較基本，如花生、芝麻、肉鬆等，

青鳥旅行發揮其創意與想像力，製作出與眾不同也想像不到的各式灌餡蛋捲，

不僅好吃且具有台灣味，用來當作伴手禮絕對很有台灣特色。

在家想來場下午茶party或是宴請朋友，青鳥旅行的灌餡蛋捲、蝴蝶酥也都方便又好吃。

青鳥旅行

官網：https://twbbt.co/n4LHi

門市據點

• 北部:台北信義101B1、台北誠品站前B1、台北統一時代B2、新北板 橋環球B1、新北板橋遠百B1、新竹竹北遠百B2

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