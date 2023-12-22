小時候夢想未來的家一定要有木地板，三年前佈置新房時因預算考量選擇使用SPC木地板，照片拍起來的的確很美，清潔也方便，但自從地板膨拱後，SPC石塑地板踩起來變得凹凸不平；加上這幾年去過幾位新婚朋友家，都是使用進口的「超耐磨木地板」，赤腳踩起來的感覺多了一份溫潤感，於是燃起我們想換地板的念頭...

現在市面上常見的木地板種類有：實木木地板、海島型木地板、超耐磨木地板及SPC石塑地板。

實木木地板、海島型木地板雖然保有實木香氣，但耐磨性及防潮性較差，且安裝價格較高，一開始就被我們排除在外😅

而目前比較有興趣的超耐磨木地板，材質主要使用可回收的木屑製成高溫擠壓合成板，環保又耐用，價格也沒有上述兩款那麼高，於是我們開始上網做了很多功課。

在facebook室內設計裝潢社團看到許多網友推薦德國品牌「特恩地板 Ter Hürne 超耐磨木地板 」，這個品牌由 千輝地板工程引進台灣，目前在全台有六家實體門市，離我們最近的台北門市在內湖HOLA 和樂家居裡面，馬上預約門市參觀時間！

這次由姚店長為我們介紹超耐磨木地板，那就一起跟著我來逛逛德國特恩地板 Ter Hürne吧！

特恩地板品牌故事

創辦人特恩兄弟秉持著父親「取於自然 回饋自然」的信念與工藝傳承，60年來不斷地創造多款卓越迷人的頂級板材，如今已成為德國製造的領導品牌之一。特恩地板選用頂級雲杉作為地板的材質，細膩的紋理、⾊澤均勻、⾃帶淡淡的⽊香，扎實的結構與韌性是⼩提琴、古典吉他⾸選的⽊種。

交通方式

德國特恩地板 Ter Hürne 內湖店位在HOLA 和樂家居 台北內湖店一樓，附有汽機車停車場



🔸開車：

停車收費方式：30元/小時，30分鐘內免費離場

停車場開放時間： ​

​B2/3F/4F 每日6:00~22:00

1F 每日24HR

🔸公車：

搭公車204、518、藍7、小2、棕1 在「新湖三路口」下車

特恩地板特色

1.100%德國原裝進口的品牌，擁有多項的歐盟認證標章

德國特恩地板製造過程中不含任何塑料合成劑等有害成分。

通過歐盟兩大標章：德國環保標章「藍天使環保認證標章」與ECO-INSTITUT(歐盟標準VOC檢測，如苯、亞硝胺、甲醛等殘留檢測)







2.特恩地板具高耐磨性、低甲醛、好清理、易保養

傳統木地板在清潔保養上都比較困難，是許多人卻步的原因。

而德國特恩的超耐磨地板採用藍鑽奈米技術，有極佳的硬度及防潑水特性，能好好保護地板不受外在因素的破壞，好清潔、好保養，讓超耐磨地板成為近年來裝潢的主流！



3.超耐磨木地板的質地較溫潤，可使裝潢風格偏北歐風、溫馨的感覺

地板佔家中很大面積，是最快改變家中風格的裝潢方式，不用破壞原本房屋的建材就能使家中風格變得溫馨！

特恩地板獨家消光技術，讓超耐磨⽊地板在不同光源下能呈現不同層次的色澤。使⽤⾼擬真技術，使木地板呈現自然的⽊紋及細膩的觸感。





4.卡扣式安裝，減少黏著劑的使用

家中原本地板如果很平整，就可不破壞原有地板，直接在上方安裝超耐磨木地板！就算以後搬家也可以拆下來帶走，真的超方便！德國特恩地板使用卡扣式安裝，能減少黏著劑的使用，除了安裝時味道不會太重外，拆除木地板時也不需要擔心地板殘膠的問題。



5.寵物友善

超耐磨木地板耐刮、耐磨的特性，相對傳統磁磚更防滑，不易留下寵物們的抓痕

6.可配合地暖系統

近幾年流行在家中地板安裝地暖系統，但SPC石塑地板無法配合安裝，因為容易變形；而超耐磨木地板可配合安裝，冬天赤腳踩在木地板上可得到放鬆與溫暖





7.連工帶料的計價方式

以實際使用片數計算面積，實作實算，沒有最低施工坪數限制(但若施工坪數未滿5 坪，則需補貼師傅工資)，非常適合小坪數的房子

8.施工保固1年、產品保固20年





德國特恩地板板材介紹

🔸板材大小、顏色

德國特恩地板板材主要分為四個系列：

經典系列-1286 x 194 x 8 mm、1285*192*8 mm；

莊園系列-2000 x 192 x 10 mm；

城堡系列-2000 x 242 x 10 mm，實際可挑選的型號超過20種以上



🔸耐磨係數

德國特恩地板的耐磨係數達到AC4耐磨等級，加厚板達到AC5耐磨等級

一般來說，家用地板會使用AC3-4耐磨等級，商用空間會使用AC4-5耐磨等級，可以依照不同需求在這邊選擇不同耐磨等級的超耐磨木地板

🔸Hent's亨特木地板

另外現場還有展示他們自家品牌：Hent's亨特木地板，同樣是超耐磨木地板，因為物美價廉，也受滿多客人喜愛

亨特地板經過美國FloorScore®認證及綠建材檢測、國內SGS相關認證，品質安心有保障

▼亨特地板可選擇的顏色很多，現場展示櫃可以拉出來看色號及摸摸看材質的觸感

▼亨特地板耐磨系數都達到AC5以上等級，抗汙、耐磨又防刮痕

🔸起步條、收邊條

鋁製跟木製的起步條、收邊條

安裝超耐磨木地板時，會先鋪上2mm防潮吸音墊，再鋪木地板

▼姚店長為我們介紹不同空間之間會選用不同形狀的收邊條

🔸現場諮詢

因為我家地板有膨拱的狀況，姚店長為我們介紹之前有類似情況的案場

施工師傅會把膨拱磁磚挖掉，補上水泥，等水泥乾了之後，才會開始施作超耐磨木地板

▼超耐磨木地板現場施工照片

▼如果大門跟地板之間厚度不夠，建議玄關處做一個落塵區

▼落塵區除了選擇保留原本磁磚地，也可以選擇拼不同顏色的超耐磨木地板或是SPC木地板

▼因應客人不同的需求，這裡也提供安裝SPC石塑地板

SPC石塑地板耐磨係數是AC3，雖然用在家中耐磨等級夠用，但跟超耐磨木地板比起來，摸起來真的有差！

地板線上配色

▼德國特恩地板官網上可以線上體驗鋪上超耐磨木地板的感覺

▼上傳家中房間的照片

▼右邊可選擇不同系列、不同顏色的木地板

▼超耐磨木地板可以直鋪、橫鋪、斜鋪，在網站上都可以做模擬

▼照片地板邊界還可以微調，讓模擬圖更精準

木地板會因為燈光、環境有不同的顏色感覺，還是要到門市現場親自確認比較準確唷！

線上估價

如果暫時沒辦法到現場諮詢的朋友，可以線上填寫表單，會有專人與你聯絡與報價

另外也有到府丈量估價的服務喔！

全國門市資訊





🔸台北市內湖區新湖三路23號1F–HOLA

電話：0907-522686



🔸新竹市東區公道五路二段469號2F–HOLA

電話：0903-558660



🔸台中市北屯區北屯路407-1號–HOLA

電話：0976-807910



🔸台南市安平區府平路472號

電話：06-298 4755



🔸台南市仁德區中山路779號-HOLA

電話：0906-235809



🔸高雄市左營區民族一路948號-HOLA

電話：0980-543575

心得

這次參觀完德國特恩超耐磨木地板，回家再看到家中SPC石塑地板，兩者比較起來真的有差耶！

SPC石塑地板雖然價格便宜，但表面呈現塑膠質感，赤腳踩踏也較冰冷，花色重複性高，走幾步路就會看到一樣花紋地板。

回家一直念念不忘在門市體驗超耐磨木地板的觸感，跟老公認真討論之後要把家中SPC石塑地板換掉🤣🤣🤣

感謝德國特恩地板姚店長細心介紹，讓我們更了解超耐磨木地板與SPC石塑地板的差異。

推薦給未來想要安裝超耐磨木地板的家庭，放心交給特恩地板的施⼯團隊，因為它們擁有30年以上的鋪板經驗，精準裁切、細⼼安裝，全台已超過數萬場施工案場，品質及經驗令人安心❤️

文章標籤