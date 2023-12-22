最熱門的陽明山溫泉飯店＆無溫泉的陽明山住宿，搭配熱門景點，都彙整在地圖裡囉。
陽明山溫泉餐廳皇池溫泉御膳館、川湯溫泉養生餐廳、馬槽花藝村，這類型的評分也很不錯。
不過泡湯環境設備大多較簡陋，不然就是時間過於匆促，波比覺得比較偏用餐性質，就不在這介紹了。
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最後溫馨提醒：
✔ 陽明山溫泉飯店房價偏高，平日也要4,000以上，想找平價溫泉可以參考北投溫泉。
✔ 多在山區的陽明山溫泉住宿，要特別留意蚊蟲，帶上防蚊液和止癢貼片喔！
✔ 陽明山溫泉範圍很大，橫跨北投、金山，推薦依照最想玩的景點找鄰近住宿。
▌陽明山溫泉：陽明山溫泉飯店推薦
陽明山溫泉1：陽明山家新溫泉會館
- 交通：✅金山老街開車12分鐘✅免費停車場
- 參考價格：雙人房淡季 NT$3,720元
- 評價：Google 4.3分、Agoda 8.4分
陽明山家新溫泉會館以日式風格為主，會附上浴衣，山區空氣清新舒服。服務人員親切，在房間能邊泡湯邊欣賞日出、一望無際夜景星空超棒的。房間舒適寬敞，浴池超大，免費宵夜、早餐金山王肉包秒殺名店，無敵享受的陽明山溫泉飯店。
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陽明山溫泉2：陽明山天籟渡假酒店
- 交通：✅金山老街開車10分鐘✅免費停車場
- 參考價格：雙人房淡季 NT$4,920元
- 查房價：Booking訂房
- 評價：Google 4.1分、Agoda 8.1分
- 備註：有游泳池
陽明山天籟渡假酒店是佔地超過6,000平方公尺的高級陽明山溫泉住宿，開車去金山老街、陽明山國家公園都方便。服務貼心生日送蛋糕，問題立馬解決，房間寬敞有湯屋，濃濃硫磺溫泉可以泡湯。室外游泳池兼滑水道，小朋友＆情侶都玩瘋了，早晚餐豐盛好吃，100萬個大推薦。
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陽明山溫泉3：雀客藏居台北陽明山
- 交通：✅陽明山花鐘開車6分鐘✅免費停車場
- 參考價格：雙人房淡季 NT$4,790元
- 查房價：Booking訂房
- 評價：Google 4.0分、Agoda 7.8分
- 備註：有游泳池
雀客藏居台北陽明山環境清幽，超適合度假的陽明山溫泉飯店。泉質極佳濃濃硫磺味，房間就能泡溫泉好享受，沒電梯但服務生有幫忙提行李。早餐豐富，還有戶外游泳池、健身房呢，若能翻修老舊的裝潢就沒得挑剔了。
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