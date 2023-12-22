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同學們！自從雪隧開通後啊，大家應該都常來宜蘭玩吧？那你們來宜蘭除了清水地熱礁溪溫泉蘇澳冷泉然後吃海鮮之外啊還去了什麼地方呢？來來來，員山是個很美的地方～而且這裡的枕頭山休閒農業園區規劃得非常好喔！不管是一日遊或是半日遊都非常舒服呢！

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宜蘭縣員山鄉坡城路18號 會依行程不同而更改集合地點喔！

因為枕頭山休閒農業園區一年四季都有不同的悠遊行程，所以每次的集合地點都不同喔～像圍事這次參加的是果枝筆的DIY以及花果野食趣的半日遊，集合地點是在阿蘭城手工釀醋。

站在大家前面這位穿著紫色制服的帥哥就是我們枕頭山休閒農業園區的理事長大人喔喔喔！很愛笑，感覺是個非常年輕的大男孩一樣呢。

他帶著我們往外走進一條正在開闢中，但是非常美麗的林蔭大道。理事長說會特別開出這條道路的用意是讓遊客們能更方便的找到這裡！而且靠馬路那端也正在規劃遊覽車的停車場呢，真的很用心啊。再加上每個人使用谷歌地點導航的習慣不同，所以常常有人導航來這裡的時候被谷歌姐姐帶去旁邊的小路裡…（沒錯我就是那個有人啦！！！

邊走邊介紹四周的各種果樹植物等等，因為有趣且生動的講解，讓孩子們聽得超認真。理事長現在指著的就是枕頭山這裡的名產之一，芭樂樹啦！枕頭山休閒農業園區這裡有幾樣很出名的特產，除了芭樂之外啊還有酸酸甜甜的金棗呢。

文章重點 芭樂果枝筆體驗

花果野食趣

昆布漬南瓜



葛瑪蘭燒餅



天地鳳凰湯



五色時蔬拼盤



炙燒金棗嫩子排



神秘百香果漬物金棗香腸麵包佐金棗莎莎醬



甜品

芭樂果枝筆體驗

回到阿蘭城時發現已經準備好等等的果枝筆體驗了，喔喔喔！這就是我們等等要做的果枝筆啦～是用芭樂樹所修剪下來的枝枒製作的喔！

此外也可以選擇做餐具或是錘子之類的工藝品，不過因為芭樂樹質地的關係做出來的錘子不適合拿來工作使用，但是拿來幫自己捶背倒是非常適合ＸＤ

桌上已經放了許多的工具以及素材，但務必先聽完理事長大人的說明再開始照著工序來做才安全！從左到右分別是花剪，芭樂枝條，粗細砂紙，護木漆，上漆使用的白紗布，永恆筆尖以及美工刀。

為了控制芭樂的產期以及增加產量，所以常用所謂的修枝法。但也造成每年數以噸計的芭樂枝條需要處理，也就是所謂的農業廢棄物囉，我想到是不是都只能用燒的啊？但這樣不就會造成碳排放以及空氣污染之類的巨大影響嗎？所以枕頭山休閒農業園區這裡就採用所謂的減碳回收利用，挑選出合適的枝條並且做好許多的事前處理比如堆放及乾燥等等，就可以按照枝條的大小來做出不同的手作DIY產品啦。

大家先花點時間聽聽理事長的說明吧！畢竟有可能需要用到類似花剪跟美工刀之類的利器，所以比較建議戴上工作手套！不過枕頭山休閒農業園區算是非常細心的，他們已經把芭樂枝條都修剪得差不多了，用到花剪美工刀的機會不多～像圍事選的是比較勻稱的枝條基本上可以直接進入砂紙打磨的程序囉～

不過挑好枝條後最重要的是要先試試前方開孔的地方能不能順利塞進這個稱為＂永恆筆＂的筆尖！別像我這樣很開心地做到最後才發現筆尖不能完成旋進前方的孔洞……（蹲在牆角畫圈圈ing

其實永恆筆就是用木材以及石墨等材料製成的，一個永恆筆尖大約等於十枝普通鉛筆的使用量，然後一樣用橡皮擦就可以擦掉呢～真是太神奇了。

先用粗砂紙把枝條上比較粗糙刮手的地方加以研磨，然後小心不要磨到自己的手指喔！接著再用細砂紙來打磨至光滑～OK啦～那就可以進行下一階段的工作，上護木漆啦！（握拳

上護木漆之前務必確認枝條摸起來光滑不刮手！然後要把木屑弄乾淨唷～護木漆有點像是厚重的油脂，在枝條上滴上適量後用白紗布先均勻地塗一次來清潔枝條，等稍微乾了之後再塗第二次就OK啦～

每個人都超級認真，不管大人小孩都非常專心地想做出一枝自己親手打造的果枝筆，可以自用也可以送禮非常的不錯喔～天良說啦，圍事玩過這麼多景點的DIY課程，不得不推一下枕頭山休閒農業園區的用心，是我玩過最認真也最讓人投入的DIY課程喔！（雙姆指

接著在尾端綁上準備好的線就完工啦～然後還特別幫每個人都準備了一個小布袋來裝筆，真的超有質感的呢。

然後我注意到阿蘭城的櫃子上放了許多的各式手工醋，原來醋也能玩DIY啊？？？改天得再來試試。

花果野食趣

話說做完果枝筆後時間也快中午了，理事長就請我們到阿蘭城後方的果園去，咦？真的是在果園吃飯嗎？？我連忙衝到後面去看，真的在果園裡已經佈置好了用餐區呢！（激動

也是我們運氣好吧？前幾天宜蘭這裡老下雨，沒想到來到枕頭山時竟然是超級好天氣呢！請叫我晴天男孩吧～～～（謎之音：陽光阿伯還差不多，男什麼孩啊……

啊對了對了，太興奮都忘了有帶空拍機出門！今天天氣大好風也不大非常適合飛一下對吧？附上花果野食趣的一些空拍照片～同學們有興趣就看看囉。

嘖，大家別理那個吐槽啊，最重要是我們可以在果園裡野餐呢！而且場地佈置得很用心，怕會熱也準備了幾台大電風扇～驅蚊的趕貓的裝置都有呢～我剛剛是不是有說到貓啊？附近超多浪貓的喔，一不注意就會用賣萌翻滾的方式媚惑人類！然後有的還跳到餐桌上啊～為了怕有貓咪搶食或是嚇到遊客，理事長他們想了很多方法～最後在以不傷害貓咪的前提下選用了驅貓氣味劑，我聞起來沒什麼味道但貓咪們就都不靠近用餐區了呢。

果園裡什麼都有，芭樂啦樹葡萄啦連筆柿都有呢！因為這果園是阿蘭城自己種給員工們吃，所以都採用有機方式簡單栽種～有的柿子都被聰明的鳥兒先吃了呢。

哇～餐具也是用果枝DIY做的，我對面的大哥已經跑去問能不能直接買啦～因為他剛剛做果枝筆的時候超用心的結果打磨枝條的時候手都快抽筋了，乾脆用買的比較快啦ＸＤ

餐桌上除了水之外還有這個超級好喝的阿蘭城金棗醋喔喔喔！怕酸的我先喝了一小口，天啊～太好喝了～尾韻的金棗酸香太棒了！（激動

接著員工們就幫我們上菜啦～聽說這些都是附近的在地阿姨小姐們，農忙之餘都把心力投注到休閒農業園區裡～真的是非常喜愛這片土地。這個花果野食趣的行程需要提前預約，有午餐也有晚餐喔～聽說傍晚時的晚霞很美，晚上的氣氛更棒呢。

當然這片土地的人事物，都是聽理事長在旁邊說的啦～真的不好意思我們在吃飯然後他就站在旁邊幫我們一道一道介紹菜色以及由來，不時還說幾個笑話逗得大家哈哈大笑～叫他一起來吃他都不肯！

昆布漬南瓜

使用宜蘭在地食材，浸包在自製的昆布醬汁裡自然入味～品味到的是食材本身最真實的鮮甜。

哇～姐姐這道菜看起來很厲害啊！！！

葛瑪蘭燒餅

理事長說啊，美麗的葛瑪蘭平原有三寶，員山蔥櫻桃鴨蜜金棗！一次給我們吃到飽～現烤的酥脆燒餅裡放進片好的櫻桃鴨，放進新鮮切絲的員山蔥提味，再加上私房釀製的蜜金棗～

完美的搭配！一口咬下香脆可口又濃郁合度～

而且還有自製的漬物喔～充分體現出古早時候農村阿嬤為了保存食材的生活智慧，這些漬物也被進化得更為健康，不只低鈉低鹽吃起來也更加美味～洛神花，醃黃瓜還有蘿蔔乾都超爽口好吃。

天地鳳凰湯

用的都是農村最常見的食材，自家養的土雞加上田裡採收的地瓜，加了些許的米酒提味～香氣撲鼻～這可是在地最傳統的一道湯品呢。

五色時蔬拼盤

新鮮的筊白筍只要一點點的玫瑰鹽，吃起來非常鮮甜。本區水田出產的稻米做成的烤飯糰加入一些芥末跟醬油就好好吃啊～再加上五色時蔬淋上薑黃醬汁，爽口！！！

炙燒金棗嫩子排

這道菜要吃之前得加點工序，然後理事長說今天天氣太好可能看不清楚……看什麼要看清楚啊？看那塊排骨嗎？

喔喔喔！原來這道嫩子排不只用金棗醬汁醃漬，入味後進烤箱烤到收汁的恰到好處～還得淋上高粱酒再用火雞（就是噴燈啦～）炙燒過，把酒精燒光只留下高粱酒的香氣，與金棗的果香相佐讓這道菜變得更加的美味～冬季限定版的菜色喔喔喔！

神秘百香果漬物金棗香腸麵包佐金棗莎莎醬

名字是我自己取的啦～因為這道拼盤真的太豐盛了！金棗是這裡的名產，所以特別開發出了這麼多使用金棗當原料的料理～那個金棗香腸吃起來好香而且一點都不油膩！麵包也是外脆內柔～單吃就很美味了但是加了金棘莎莎醬更棒啦～

來來來，最後一個問題來啦～請問百香果裡的漬物是什麼食材做的呢？以下開放舉手回答！

我猜白蘿蔔，有人猜大黃瓜有人猜是冬瓜～總之答案就在這三種食材裡面囉～想知道的話同學們來一趟枕頭山休閒農業園區走走吧！

甜品

最後的甜點是紅心芭樂以及焦糖烤香蕉！（圍事眉頭微微一皺………

因為其實我並不愛吃香蕉做的甜點啦，但盛情難卻該怎麼辦呢……吃就吃吧！沒想到脆脆的焦糖跟香甜的香蕉味道這麼搭啊！而且脆軟兩種口感交替的刺激讓這個甜品更加好吃呢。

如果來宜蘭玩，不要只是泡湯吃海鮮囉同學們，宜蘭還有這麼多好玩的地方你們來都沒來過呢～來來來讓圍事帶著大家一起來拜訪員山的枕頭山休閒農業園區吧！（招手

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