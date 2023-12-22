2023/2024最新 宜蘭美食開箱[烏龜島] 結合知名景點烏龜島，打造來到宜蘭必買的宜蘭伴手禮[OGOOD]與必吃的龜山餅、現場更是複合式甜點店 (有提供外帶禮盒與服務)

【宜蘭烏龜島OGOOD】初訪心得

說到宜蘭美食，理智派今天要推薦的是一家來到宜蘭必吃必買的伴手禮甜點店 – 『烏龜島』。烏龜島結合了在地知名景點「龜山島」，透過甜點打造屬於宜蘭伴手禮的龜山餅。除了來到宜蘭烏龜島，現場除了是複合式咖啡廳，也有提供外帶禮盒與服務，讓你可以把屬於宜蘭的這份記憶順著回程的路透過最特別的宜蘭伴手禮帶回家。

理智派今天很榮幸，受到烏龜島的官方邀請前來參加他們的新品牌發表記者會。活動流程從下午一點開始，一路到下午四點結束。

【宜蘭烏龜島OGOOD】品牌緣起與簡介

這場烏龜島記者發表會，讓我第一個醒(?)來的地方，就是品牌介紹了。烏龜島命名取自宜蘭知名景點龜山島，品牌從英文名稱、Logo設計、包裝設計和環境設計等，都與宜蘭知名景點龜山島息息相關。以下理智派就條列式的方式介紹：

。英文名稱。

烏龜島的英文名為『OGOOD』，發音除了類似烏龜島的台語外，英文發音也象徵著All GOOD，期許著每一件在宜蘭發生的事情都會是好的事情。這樣的取名真的很有創意，除了英文本身含意外，更與在地知名景點地龜山島做串連。

。Logo設計。

六角形的外觀設計取自龜殼的形狀，中間三點則各代表『烏龜島』的第一個筆劃。不得不說，設計上淺顯易懂之餘，色彩選擇上也是使用烏龜的代表色系『綠色』作為主色系。看似簡單的Logo設計上，也呼應了烏龜的顏色。

。包裝設計。

再名稱與為打造最特別的宜蘭伴手禮，烏龜島在伴手禮盒OGOOD的設計上也是別出心裁。禮盒使用代表藍天與烏龜的青藍色系作主軸，上面更是畫上龜山島作為象徵。禮盒外裝的環保提袋則是使用半透明的青藍色設計，當提袋與禮盒盒再一起時，禮盒上的龜山島變得很像陰天時的感覺，若隱若現地。

【宜蘭烏龜島OGOOD】甜點咖啡廳環境簡介

宜蘭烏龜島目前是由第三代經營，而建築設計靈感也是取自宜蘭在地知名景點龜山島。整個幾何形狀的設計，搭配落地窗的採光，讓整個烏龜島別有一番風味。戶外的池塘也象徵著從台灣本島往龜山島看，如烏龜戲水般的呈現。這樣的建築設計是老闆和來自日本的知名設計師耗時10年設計建造而成，可以說是費盡苦心。

【宜蘭烏龜島OGOOD】甜點咖啡評價、伴手禮開箱評價

烏龜島原本是一間複合式甜點店，讓來宜蘭遊玩的旅客可以好好的享受專屬於宜蘭的景色。而為了讓大家可以把屬於宜蘭的特色順手帶回家，老闆這次開發專為宜蘭伴手禮設計的品牌OGOOD。當天我們除了烏龜島的甜點與飲料外，也有稍微品嚐了他們的外帶伴手禮盒。這邊就讓理智派來一一介紹吧。

。宜蘭咖啡廳甜點咖啡評價。

。熔岩瀑布肉桂捲。

熔岩瀑布肉桂捲顧名思義，上方的糖漿淋在黑糖香氣的肉桂捲上，像極了瀑布那樣壯觀。

雪白色搭配咖啡色的甜點，彷彿透過照片都能聞到淡淡的甜味。烏龜島的肉桂捲肉桂味不會過濃，即使我不太敢吃肉桂，我也喜歡這樣淡淡的搭配。依照理智派的經驗，肉桂捲並不是每一家咖啡廳必備的甜點之一，因為他看似簡單但入門門檻較高。宜蘭烏龜島咖啡廳的肉桂捲我個人蠻喜歡的，搭配海鹽黑咖啡，真的是絕配。

。烏龜島之戀。

從照片上看，是不是會誤以為是調酒呢。宜蘭烏龜島的烏龜島之戀就是這麼不同，將傳統調酒的元素如高腳杯與海鹽抹杯緣等元素，將金棗放入香醇的咖啡中。這樣的特調咖啡只有在宜蘭烏龜島咖啡廳才能喝的到!

。宜蘭伴手禮禮盒評價。

宜蘭烏龜島新品牌OGOOD，既然主打特色宜蘭伴手禮禮盒，除了招牌龜山餅與三星蔥千層酥外，搭配選怎上也是應有盡有。除了吉祥的禮盒如：龜嶼好禮、龜屬美禮、蘭陽豪禮、怡蘭美禮、蘭陽美禮、旺萊禮盒、美滿禮盒嶼金旺禮盒等，價格從450-810都有。

假若你不知道該怎麼選擇，更有客製化搭配這個選項呢! 接下來就讓理智派針對伴手禮禮盒中較熱門的甜點做介紹吧。

。龜山餅(冬山茶)。

冬山茶口味的龜山餅，可以說是OGOOD的經典招牌。內餡是濃厚的茶香，甜度設計的是剛剛好的甜，不喝茶也不會覺得過甜的那種，非常適合送給長輩。即具特色的龜山島形狀設計，在山上更是抹上淡淡的抹茶巧克力，搭配禮盒的設計真的是獨一無二，榮登宜蘭伴手禮首選。

。龜山餅(海鹽花生佐蔓越莓)。

除了經典的東山茶口味外，烏龜島OGOOD更是研發創新的口味「海鹽花生佐蔓越莓」。以往的蔓越莓花生醬內餡會過甜，但烏龜島撒上淡淡的海鹽讓整體的甜度下降，讓你一不小心就會吃了好幾個XD。如果想一次把兩種不同口味的龜山餅帶回家，可以直接選擇他們綜合口味的龜山餅禮盒，超級方便!

。三星蔥千層酥。

烏龜島為了打造獨一無二的伴手禮，除了推出龜山餅之外，更是獨創「三星蔥千層酥」。在千層酥的表面上灑上滿滿的三星蔥作為點綴，一撕開濃厚的蔥香立刻撲鼻而來，真的是把伴手禮和宜蘭在地名產做了完美的結合。千層酥的設計上甜度稍低，脆度極高，搭配滿滿的三星蔥吃起來有點厲害。

。鳳梨酥。

除了將宜蘭的特色融入伴手禮中，為了將喜氣一並讓大家可以帶著走，宜蘭烏龜島也有自己的鳳梨酥。鳳梨酥在造型是鳳梨的形狀，裡面的內餡則是傳統的土鳳梨餡，甜度上依舊維持烏龜島的風格不會過甜，整體來說是非常有特色的鳳梨酥。

。即沖即喝系列(金桔檸檬)。

伴手禮盒中的即沖即喝系列真的很方便，非常推薦大家在搭配伴手禮禮盒上可以做為選擇之一。雖說烏龜島的甜點設計上都不會過甜，但是吃甜點搭配酸酸甜甜的即衝即喝系列也是非常過癮。這次理智派喝的是金桔檸檬口味，沖300cc的熱水喝，個人覺得甜度剛好也不會過酸，淡淡的檸檬香很幸福。

【宜蘭烏龜島OGOOD】甜點咖啡廳資訊

名稱：烏龜島 OGOOD

時間：周一至周日10:00-18:00

電話：03-9517227

地點：269宜蘭縣冬山鄉柯林一路297號

【宜蘭烏龜島OGOOD】官網

https://www.ogood.tw

【宜蘭烏龜島OGOOD】地理位置 / 怎麼去

宜蘭伴手禮店烏龜島位於宜蘭縣冬山鄉，最快的前往方式不外乎自行開車走國道五號或是搭乘大眾交通工具。這邊理智派一樣提供兩個前往方式給大家參考：

。大眾交通：搭乘大眾交通工具的朋友，可以使用客運(1879A)或者是火車，前往羅東轉運站後轉成公車(1796)抵達柯林橋後，步行約莫15分鐘即可抵達。

。自行開車：自行開車的朋友，可以使用國道五號於47-羅東交流道下，走台九線前往東山鄉的光華一路，約莫15-20分鐘即可抵達。

【宜蘭烏龜島OGOOD】停車位置

宜蘭伴手禮店 烏龜島腹地面積很大，現場可以停放不少汽車，因此不需要擔心停車位置。

【宜蘭烏龜島OGOOD】價位 I 價目表 I 菜單一覽

宜蘭伴手禮店 烏龜島的菜單分為伴手禮類與內用的下午茶甜點飲料系列。

。伴手禮：伴手禮價位落在110-380中間，著名的龜山餅則是360元(8入)。

。下午茶甜點：下午茶甜點價位落在100-130中間，其中包含了重乳酪、切片與肉桂捲等。

。下午茶飲料：下午茶飲料價位落在70-160中間，經典美式咖啡則是只要90元。