不用再擔心帶毛孩出門用餐被拒之門外，私嚐の吃飯，毛孩與父母輕鬆共度用餐時光

還有超可愛店狗坐鎮喔！

新竹高人氣的日式創意料理寵物友善餐廳【私嚐の吃飯】也插旗新北三峽了

毛家長們當然不能錯過這裡，因為這裡對寵物超級友善喔

今天就跟著小編的腳步一起來去私嚐の吃飯北大店踏踏GO！

【私嚐の吃飯北大店】位於熱鬧的北大特區，三峽、樹林交界的地方，周邊有

家樂福北大店停車場、路邊停車格，開車騎車來都挺方便！

店面在社區中庭步行區，黃色系的店面裝潢超級顯眼

鮮黃色的門面超級吸睛，連等候區也很用心設計喔

踏進店裡我真的是腳一步都離不開，溫馨可愛的風格是我喜歡的，特別舒服的那種！

樓中樓二層用餐空間，環境乾淨簡單、寬敞舒適，而且座位很多

很喜歡這一小區，有點私人包廂的感覺，很適合來這裡包場辦生日趴

我們是下午4點就抵達，好險還有拍到空景，大約過了半小時就接近客滿，建議大家先線上訂位唷

訂位連結：私嚐 の吃飯 北大店 | 立即訂位！inline 線上訂位預約

店裡不定時都會有四柴輪班駐店喔，骰子、小黑炭、荳荳、雪球，還有輪班表咧哩

我們今天是小黑炭坐檯，是一個一開始有點小害羞的男生

最後我們要離開前荳荳也來了，還穿韓服太可愛了吧！

私嚐の吃飯不只是寵物友善餐廳，更懂寵物及飼主的心，毛孩都可以一起坐在椅子上用餐喔

，且會另外提供墊子放在椅子上給毛孩入座，是不是超貼心的啊！

光看NICO的表情就已經說明了她有多開心了

好了，正式入座了，我們來看看菜單吧

桌邊擺放掃碼立牌，直接用手機對QR code掃碼，掃描完可瀏覽菜單，並進行線上點餐

從咖哩飯、丼飯到烏龍麵通通都有，不吃飯吃麵的話也有沙拉可以選擇

既然是寵物餐廳當然也有狗狗的專屬鮮食餐點可以點給寶貝們一起享用

，有義大利麵、牛排餐等等，吃得比我還好XDD

記得那天現場很多客人，服務員服務的非常到位，出餐速度也很快速

桌上都有服務鈴，只要輕輕按一下桌上的服務鈴，店員就會主動過來協助

一下子我們點的餐點都上桌囉，不小心點了滿滿一整桌，NICO表示我光用看的就超餓！

【炙燒叉燒好蔥丼】

這款是最近新品上市的丼飯，滿滿的蔥多到比飯還多，內容物除了招牌炙燒飯

主角叉燒還有一顆水波蛋，看得好療癒

爆滿蔥花蔥香四溢〜

炙燒後的叉燒與美乃滋的香氣撲鼻而來，拌著水波蛋一起享用

吃得到滿滿新鮮蔥的甜味，生蔥微微的嗆味，飯上有淋上特製的丼飯醬汁

帶點微微辛辣與微微鹹甜的絕佳滋味，超級涮嘴又好開胃，任誰都難以招架的美味

【螺旋蛋咖哩唐揚雞】

螺旋蛋是他們的特色，半熟滑嫩的日式扭紋的螺旋蛋皮覆蓋在白飯上，現柔嫩的光澤，太誘人餒……

唐揚雞超大塊！！超有誠意，足足給了五大塊炸雞塊，扎實又鮮嫩多汁，吃完整個飽到不行！！！

香濃郁的咖哩香氣撲鼻而來，來私嚐の吃飯一定要點咖哩系列，非吃不可

他們家的咖哩香氣獨特，讓人深深著迷，濃郁醇厚的咖哩醬，搭配香Q白飯

不小心就會完食，白飯份量可不少呢，超過癮！

每塊唐揚雞都大得不像話，而且麵衣酥脆且不會太厚，吃起來一點也不油膩

外皮金黃酥酥脆脆一口咬下多汁可口，超JUICE口感，讓人欲罷不能〜

【煙燻鮭魚沙拉】

沙拉採用光鮮綠蔬(水耕蔬菜)

來盤多彩繽紛的煙燻鮭魚彩蔬沙拉，搭配凱薩醬的鹹中帶甜口感，營養更清爽好吃

每一口都散發出鮮美的海洋風味和淡淡的煙燻香氣

【咖哩香料炸雞翅】

炸雞翅真是超出我的預期，原本想說就是一般的炸物，沒想到真的很夠水準

外層酥脆，咬開皮酥肉多汁，帶著一股特別的香料氣息，爽口不油膩，讓人吮指回味

【日式烤糰子/花生煉乳】

不用出國就能吃到道地日本烤糰子哩！

日式糰子烤至表皮酥脆，吃起來QQ嫩嫩又有嚼勁，有外酥內軟的口感

再沾上花生煉乳，成了不同風味的日式烤糰子

充滿了花生粉的香氣，以及煉乳甜蜜誘惑無法擋，好吃捏，糰子控必點！

【狗狗-莎朗牛排餐】

毛小孩來餐廳不用再乾瞪眼，私嚐の吃飯還有寵物餐讓他們也能飽餐一頓！

寵物餐完全不馬虎，雞肉串、義大利麵、牛排等等，營養美味程度，完全不輸給主人嘴裡吃的美食

一份超大塊牛排，牛排呈現出淡淡粉紅色，光看都覺得好吃

隨餐還附上剪刀有夠貼心

鮮嫩多汁，秒殺掃盤！NICO打包票掛保證的好吃阿〜

大家有沒有覺得似乎吃得比人還好？！XD

【會員菜單】

如果常來私嚐の吃飯可以加入會員，滿1000元+199即可加購「狗狗吊飾」(會員鑰匙圈原價$299)

攜帶吊飾，來店裡就可以參考這份菜單，兩個月更新一次優惠

我們那天前往剛好有一個狗狗的活動，點狗狗餐會送拍立得一張作為紀念

Merry Xmas！

即日起現在用餐就送精美限量小禮物唷〜(數量有限送完為止)

小珊珊碎碎念：

令人驚豔的寵物餐廳私嚐の吃飯，店狗與食物同樣療癒，環境悠閒美好〜

在我印象中寵物餐廳的餐點收費不便宜且味道也一般，私嚐の吃飯餐點不只賣相很美

，味道也都在水準之上，隨便點都好好吃

受歡迎的四柴狗店長們陪伴用餐的顧客，就算沒有養狗狗的朋友來這裡也可以跟狗狗玩

【Info】

私嚐の吃飯-咖喱 丼飯 烏龍-北大店

地址：新北市樹林區學勤路322號1樓

營業時間：11:30~22:00(最後點餐20:30)

訂位專線：02 2668 9700

訂位連結：私嚐 の吃飯 北大店 | 立即訂位！inline 線上訂位預約

粉絲專頁：私嚐の吃飯-咖喱 丼飯 烏龍-北大店

V提供WIFI V一成清潔費 V寵物入內(V落地牽繩 V上椅子)

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