今天超～幸～運！居然可以跟同事一起共進早餐！

她很推薦我在象山捷運站附近的這一家特色早餐店，

也因為她住在這附近不遠，讓這間店變成她超常光顧的早餐店啦。

胖達來一睹這一家希望早點醒來吃的早餐店～「早點醒」。

早點醒

聽朋友說早點醒之前是叫「早power」，這邊後續都用新名稱給各位朋友喔！

從象山捷運站2號出口走出來後，

約5分鐘就可以在對向的馬路邊看到一間以藍白色系為主的裝潢～

就是胖達今天要開箱的「早點醒」囉！

早點醒 環境介紹

藍色的天花板，白色的牆面，如同徜徉於地中海風令人非常放鬆；

裡面的座位區寬敞，地板有磁磚拼接，讓光源打落後，更顯明亮。

門口外面也有提供菜單給每一位有興趣的行人參考喔。

在點餐區旁則有餐具提供拿取喔。

早點醒 菜單

一看菜單就令人驚奇！居然有熱狗堡、炒泡麵、大早餐、咖喱飯、

墨西哥餡餅還有一個普遍在喜宴才吃得到「炸湯圓」，

在同事Elena的推薦下～我們很快的決定好了餐點。

今天我們一起點了「乳酪蕈菇黑松露醬熱狗堡」、「干貝醬蘿蔔糕」、

「墨西哥燻雞餡餅」、「炸湯圓」、「美式咖啡」、「奶茶」。後續就等著上桌囉~

早點醒 乳酪蕈菇黑松露醬熱狗堡

這熱狗堡上方的料真的是給好給滿，滿滿的黑松露不說~

甚至乳酪&蕈菇幾近地鋪滿了整條熱狗，

乳酪的鹹香與黑松露的獨有香味也直接陣陣傳出。

一口咬下那熱狗堡非常的柔軟~應該是客人確定點餐後才開封，

不然麵包很容易乾掉~入口則會是硬硬的；黑松露應該有加入松露油做提香~

讓整體的風味更佳，蕈菇在口感上感受滑潤鮮香，

熱狗搭配乳酪的鹹香吃起來讓人覺得特別開胃。

早點醒 墨西哥燻雞餡餅

當天吃到最令胖達最喜歡的一道首推這墨西哥燻雞餡餅!煎的非常酥的餡餅，

咬下的口感非常帶有層次性，裡面起司的化開讓入口還帶有一種綿綿的口感，

並搭配裡面的燻雞肉以為就在享受這種鹹鹹的滋味時，

突然咬到的墨西哥辣椒~瞬間展現辣味刺激~很是滋味!讓整體的風味變得更佳。

早點醒 干貝醬蘿蔔糕

蘿蔔糕外皮相當酥脆搭配裡面柔嫩的口感~形成了外酥內嫩的絕佳搭配。

拌在蘿蔔糕上面的干貝醬有著相當濃郁的海鮮風味，

讓原本只有一絲蘿蔔香的小品~足以變得令人想食指大動的香氣。

早點醒 炸湯圓

最後就是這一道超喜氣的小品拉~比起在喜宴吃到的，

多了一份燙口跟酥脆感，搭配花生粉與白砂糖的搭配吃起來甜滋滋~

在一頓鹹食之後搭配個炸湯圓，完美做收!

早點醒 美式咖啡

飲料胖達點了最純粹的黑咖啡，濃郁的咖啡香~

搭配著上方的咖啡 crema順滑入口，微苦不酸~讓胖達這一天正式啟動了。

早點醒 相關資訊

胖達很感謝Elena的推薦~讓我有機會可以吃到這一家~

也多了一家之後爬象山前的口袋名單啦!!

早點醒~擁有很多自己特色的風味餐點~

不單單局限於在早餐~更是道道可以讓我們吃飽、吃好的餐點喔!

胖達也分享懶人包的相關諮詢給各位朋友囉~~~

店名:早點醒

地址:台北市信義區信義路五段150巷14弄12號

電話:02-2723-7632

FB : 早點醒 FB粉絲團

IG : 早點醒 IG粉絲團