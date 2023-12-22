麵試十一次 錦州店，位在捷運行天宮站步行約七分鐘的距離。

人數到齊後才開始依序排隊，中途離開則是要重新排隊唷！店裡僅收現金，低消一人一碗麵。

店裡一條走道兩排座位，座位不多很快即客滿，不過翻桌率還算快。

桌子下方有窄空間可以放置小包包或衣物。

走道中央杯水、衛生紙自取。

提供扇子搧風加拍照～

菜單價格不另收服務費～

洛神白蘿蔔，一片一片薄薄透亮，擺盤如一朵花，中央點綴一顆紅棗

白蘿蔔染成淡淡浪漫粉色，嚐起來口感爽脆，是好吃又讓人有記憶點的小菜～

蒜香杏鮑菇，杏鮑菇口感彈牙，小小一塊易於入口

搭配淡淡蒜香類似黃金泡菜的醬，整個很爽口開胃，超級唰嘴！

秘製嫩雞叉燒飯(雞叉燒、丼飯醬、海苔) 趁熱吃且吃之前要先均勻攪拌一下！

濃郁丼醬經過炙燒香氣四溢，mix海苔絲和碎嫩雞叉燒，美味度程度完全不輸給招牌麵食欸！

鹽味黃金雞湯麵(黃金雞湯、醬油、雞叉燒、溏心蛋)

雞叉燒以舒肥手法呈現，肉質嫩而不柴有Ｑ度。

色澤誘人的溏心蛋，口感濕潤入味，麵條軟硬適中很有Ｑ勁！

與青蔥、木耳絲、蔬菜、洋蔥碎整體搭配起來十分契合！

黃金雞湯以雞架子、雞骨與多種蔬果熬製而成，聞起來清香迷人～

湯頭金黃清澈喝起來溫潤順口，美妙滋味讓人回味無窮！

冷冷的天氣來上一碗真是暖胃又暖心啊～

濃煮味噌雞湯麵(黃金雞湯、味噌、雞叉燒、溏心蛋)

這款湯頭可選擇加七味粉的「微辣」或是加辣油的「辣」

以多種味噌調製出最佳比例，結合蔬果和雞湯，味濃但不死鹹！

淡雅黃金雞湯頭搭配「微辣」味噌，喝起來相當順口，挺喜歡的！

舒肥雞經過微炙燒，口感同樣多汁鮮嫩，搭配半熟溏心蛋超對味～

加入青蔥、木耳絲、蔬菜、還有微辛嗆清新爽口的洋蔥碎很是加分！

麵的份量對我來說不多不少很剛好！這一碗吃完真讓人心滿意足～

YouTube影片有更多介紹~

麵試十一次 錦州店

地址：台北市中山區錦州街314-3號

營業時間：週一至週五11:30–14:30、17:30–20:30(週末公休)

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