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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 【麵試十一次 錦州店】台北中山區麵館推薦！招牌「鹽味黃金雞湯麵」「濃煮味噌雞湯麵」人氣必點！「秘製嫩雞叉燒飯」更是好吃到停不下來～

【麵試十一次 錦州店】台北中山區麵館推薦！招牌「鹽味黃金雞湯麵」「濃煮味噌雞湯麵」人氣必點！「秘製嫩雞叉燒飯」更是好吃到停不下來～

2023-12-22 23:05:40 金亮亮部落客吃喝玩樂趣 人氣：115
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窩客好文

金亮亮部落客吃喝玩樂趣

發表篇數：455篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 中山區

造訪商家：麵試十一次 錦州店
place台北市中山區錦州街314-3號
作者本次評價：
4.80
美味度
5.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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【麵試十一次 錦州店】台北中山區麵館推薦！招牌「鹽味黃金雞湯

【麵試十一次 錦州店】台北中山區麵館推薦！招牌「鹽味黃金雞湯

麵試十一次 錦州店，位在捷運行天宮站步行約七分鐘的距離。

【麵試十一次 錦州店】台北中山區麵館推薦！招牌「鹽味黃金雞湯

人數到齊後才開始依序排隊，中途離開則是要重新排隊唷！店裡僅收現金，低消一人一碗麵。

【麵試十一次 錦州店】台北中山區麵館推薦！招牌「鹽味黃金雞湯

店裡一條走道兩排座位，座位不多很快即客滿，不過翻桌率還算快。

【麵試十一次 錦州店】台北中山區麵館推薦！招牌「鹽味黃金雞湯

桌子下方有窄空間可以放置小包包或衣物。

【麵試十一次 錦州店】台北中山區麵館推薦！招牌「鹽味黃金雞湯

走道中央杯水、衛生紙自取。

【麵試十一次 錦州店】台北中山區麵館推薦！招牌「鹽味黃金雞湯

提供扇子搧風加拍照～

【麵試十一次 錦州店】台北中山區麵館推薦！招牌「鹽味黃金雞湯

菜單價格不另收服務費～

【麵試十一次 錦州店】台北中山區麵館推薦！招牌「鹽味黃金雞湯

【麵試十一次 錦州店】台北中山區麵館推薦！招牌「鹽味黃金雞湯

洛神白蘿蔔，一片一片薄薄透亮，擺盤如一朵花，中央點綴一顆紅棗

白蘿蔔染成淡淡浪漫粉色，嚐起來口感爽脆，是好吃又讓人有記憶點的小菜～

【麵試十一次 錦州店】台北中山區麵館推薦！招牌「鹽味黃金雞湯

蒜香杏鮑菇，杏鮑菇口感彈牙，小小一塊易於入口

搭配淡淡蒜香類似黃金泡菜的醬，整個很爽口開胃，超級唰嘴！

【麵試十一次 錦州店】台北中山區麵館推薦！招牌「鹽味黃金雞湯

【麵試十一次 錦州店】台北中山區麵館推薦！招牌「鹽味黃金雞湯

秘製嫩雞叉燒飯(雞叉燒、丼飯醬、海苔趁熱吃且吃之前要先均勻攪拌一下！

濃郁丼醬經過炙燒香氣四溢，mix海苔絲和碎嫩雞叉燒，美味度程度完全不輸給招牌麵食欸！

【麵試十一次 錦州店】台北中山區麵館推薦！招牌「鹽味黃金雞湯

【麵試十一次 錦州店】台北中山區麵館推薦！招牌「鹽味黃金雞湯

【麵試十一次 錦州店】台北中山區麵館推薦！招牌「鹽味黃金雞湯

鹽味黃金雞湯麵(黃金雞湯、醬油、雞叉燒、溏心蛋)

雞叉燒以舒肥手法呈現，肉質嫩而不柴有Ｑ度。

色澤誘人的溏心蛋，口感濕潤入味，麵條軟硬適中很有Ｑ勁！

與青蔥、木耳絲、蔬菜、洋蔥碎整體搭配起來十分契合！

黃金雞湯以雞架子、雞骨與多種蔬果熬製而成聞起來清香迷人～

湯頭金黃清澈喝起來溫潤順口，美妙滋味讓人回味無窮！

冷冷的天氣來上一碗真是暖胃又暖心啊～

【麵試十一次 錦州店】台北中山區麵館推薦！招牌「鹽味黃金雞湯

【麵試十一次 錦州店】台北中山區麵館推薦！招牌「鹽味黃金雞湯

【麵試十一次 錦州店】台北中山區麵館推薦！招牌「鹽味黃金雞湯

【麵試十一次 錦州店】台北中山區麵館推薦！招牌「鹽味黃金雞湯

濃煮味噌雞湯麵(黃金雞湯、味噌、雞叉燒、溏心蛋)

這款湯頭可選擇加七味粉的「微辣」或是加辣油的「辣」

以多種味噌調製出最佳比例，結合蔬果和雞湯，味濃但不死鹹！

淡雅黃金雞湯頭搭配「微辣」味噌，喝起來相當順口，挺喜歡的！

舒肥雞經過微炙燒，口感同樣多汁鮮嫩，搭配半熟溏心蛋超對味～

加入青蔥、木耳絲、蔬菜、還有微辛嗆清新爽口的洋蔥碎很是加分！

麵的份量對我來說不多不少很剛好！這一碗吃完真讓人心滿意足～

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【麵試十一次 錦州店】台北中山區麵館推薦！招牌「鹽味黃金雞湯

麵試十一次 錦州店

地址：台北市中山區錦州街314-3

營業時間：週一至週五11:3014:3017:3020:30(週末公休)

粉絲團：https://www.facebook.com/lovenoodles11/

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鹽味黃金雞湯麵 濃煮味噌雞湯麵 秘製嫩雞叉燒飯 蒜香杏鮑菇 洛神白蘿蔔 錦州街美食 中山區美食 台北麵食館推薦 民生社區美食
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