天氣冷的時候，阿菲就會很喜歡吃甜食配咖啡，不管是飯前還是飯後都可以，這種甜蜜小確幸的滋味，甜食螞蟻人應該都很喜歡。剛好最近阿菲的零食櫃又空了，趕緊補貨這款精緻又美味的：大和三月（沖繩黑糖千層蝴蝶酥）。整體包裝也很符合最近的聖誕節氣氛，不管是自己吃或是送人都很適合。喜歡吃甜食或是要選購伴手禮的朋友，這篇文章趕緊點進來看下去。

大和三月-品牌介紹

「大和三月」日式菓子專賣店創辦於令和 3 年

以「大和」民族豐厚的文化底蘊與季節更迭中最生氣盎然的「三月」命名

傳達品牌承襲日本文化、嚴選天然頂級原料的理念

秉持著文化精髓中「不懈不怠、嚴謹專注」的職人精神

堅持以繁複講究的製菓工法純手工製作每一份點心

並以為現代人量身打造周到的設計與服務呈

現出最完美的極致口感與體驗

（資料來源）

阿菲對於這種精緻型的甜食

完全沒有任何抵抗力

都會想買來吃看看

不知道大家也是會這樣嗎

大和三月-門市資訊 (絕美日式老宅風格)

如果是有去台中遊玩的朋友

阿菲建議直接到大和三月的門市選購

順便可以在店內喝下午茶

喝完順便買伴手禮

在大和三月內喝下午茶

感覺就像瞬間來到日本一樣

整間店內充滿濃濃的日式風情

如果不說這裡是台中的話

阿菲光看照片真的會以為是在日本

大和三月的內用空間也是相當舒適

非常適合來上一壺茶

搭配各式美味小點心來享用

讓自己在這麼棒的空間內渡過悠閒午後

配上簡單的午茶、點心

享受空氣中淡淡的木質香氣

陶醉在漫漫時光裡​

如果想看更多大和三月的產品美照及空間美照

可至大和三月Instagram追蹤

就能看到最新的照片更新了

（以上4張照片擷取自大和三月Instagram）

網購下單後很快就能收到商品

從外紙箱開始就能感受到品牌的用心

印刷著專屬的LOGO

讓人一眼就知道是什麼類型的東西

對於網購族的人來說

有印著專屬LOGO的紙箱

就是很方便來開箱

或是先讓我們心裡有個底

知道這是什麼東西

很大又很厚的防撞氣泡紙

將整個紙箱內的東西保護得很好

完全不怕擠壓或大力拋摔

這些問題都不用煩惱

大和三月(沖繩黑糖千層蝴蝶酥)-開箱

把氣泡紙拿開後就能看到禮盒及專屬手提袋

不愧是日式風格的甜食

從外包裝到內容物的呈現就是細節滿分

讓人更加小心翼翼的開箱

就怕不小心破壞了這個藝術品及的甜食

阿菲覺得這真的也很適合送禮

牛皮紙袋的各處都選用很棒的材質

還有品牌燙金印刷設計

讓我們送禮也能送的低調奢華

要是阿菲收到這款禮盒一定會很開心

大和三月的品牌視覺形象由日本戰國時代用於識別身份與家系的家徽圖騰符號去做延伸

以傳達大和三月堅持獨家嚴選配方、以自家口味和服務為榮的精神

設計以「櫻花」花瓣和單位「五」的概念貫穿整個視覺

總是於春天盛開的櫻花象徵品牌名中的「三月」

而「五」在日本有緣份的意思

圓形的家徽由多個數量「五」的單位組成

外部的花瓣也引用了「五」為單位

期望能與每位來訪的旅人締結「永續的緣份」

就連LOGO也這麼用心設計

阿菲真的很佩服

也很喜歡這種精緻的小東西

鐵盒顏色是莫蘭迪綠

這種莫蘭迪綠更能凸顯出如同玉石般翠綠的質地

也帶有療癒溫柔的優雅氣質

很適合與黃銅色、金屬色搭配

透過顏色的搭配

讓這一整盒蝴蝶酥打造出摩登高雅時尚感

大和三月的LOGO

也是採用燙金處理

真的是好好看又好精緻

大和三月(沖繩黑糖千層蝴蝶酥)-成份表

成份很單純就是如圖片所示

而且是奶素可食用

保存期限為開封後15天

未開封則是45天

常溫保存即可

阿菲迫不及待的打開後

會先看到上層的吸油紙及瓦楞紙

瓦楞紙可以再加強防撞

避免蝴蝶酥破碎

不過打開時蝴蝶酥也是完完整整的躺在鐵盒內

完全沒有破掉

吸油紙也是很神奇的一滴油也沒有

看到這張如此乾爽無油的吸油紙

阿菲就更放心的多吃2片

打開後就是這麼精緻又漂亮

為了避免蝴蝶酥破掉

中間都還有用厚紙板隔著

加強固定

真的是好棒

讓我們能夠享用到完整的蝴蝶酥

如果大家有收過因運送過程導致餅乾/甜食破碎的經驗

應該就能懂阿菲為什麼很在意防撞這塊了

破碎的餅乾/甜食吃起來爽度就是略低

完整的餅乾/甜食吃起來爽度就是優秀

這次開箱的口味是

大和三月以經典手作蝴蝶結酥結合沖繩黑糖

而製成的千層蝴蝶酥

美的就像是藝術品一般

能夠清楚看到蝴蝶酥中有深咖啡色的線條

這是使用黑糖做為線條曲線

整體吃起來帶有天然糖蜜香

還有濃郁的黑糖香氣

蝴蝶酥外層有灑上薄薄的糖粉

看似很甜

不過吃起來讓阿菲很喜歡

是減糖風味

咬起來就是清脆

多層次的口感與香氣

整個在嘴裡散開

浪漫又清脆蝴蝶酥

不管吃幾次都很喜歡

而且平時自己在家享用也很棒

或是朋友來家裡端出來一起吃下午茶也很適合

總而言之

這是一款精緻又美味的蝴蝶酥

又不會太甜

實在讓人很喜歡

這次買太少

下次會想買更大盒的禮盒來開箱

實在是讓人喜歡到覺得相見恨晚的蝴蝶酥

推薦給一樣愛吃甜食的大家

大和三月-店家資訊