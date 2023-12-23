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【新竹】東區－小墊子ImMat Cafe 氛圍感十足の戚風蛋糕專賣店！新竹甜點店推薦、新竹戚風蛋糕推薦。

2023-12-23 19:00:00 Winnie 人氣：113
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窩客好文

Winnie

發表篇數：70篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新竹市 > 東區

造訪商家：小墊子ImMat Cafe
phone03-5355-508
place新竹市東區三民路154號
作者本次評價：
4.10
美味度
4.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.00
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【新竹】－小墊子

上上週去新竹陪美衿子隊長過生日，找了一間可愛的甜點店叫做「小墊子ImMat Cafe」，內用環境的氛圍、餐點的味道跟服務態度都很棒！

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【新竹】－小墊子

小墊子ImMat Cafe位於新竹巨城附近，若是搭火車，可以搭到北新竹站，步行過來約15分鐘的時間。店門口有擺一棵小聖誕樹，趕緊叫上我們的小壽星來張合照(๑•ﻌ•๑)♡

 

【新竹】－小墊子

小墊子的座位滿多的，一樓的座位約20個，除了一樓以外，二樓也有內用空間。

 

【新竹】－小墊子

小墊子的店內環境有著各式各樣的燈，氛圍感十足，給人一種溫暖的感覺。我們待到打烊才走，所以才可以拍到空無一人的照片。

 

【新竹】－小墊子

我們到的時間比較晚，所以蛋糕櫃裡的品項所剩不多。

 

【新竹】－小墊子

小墊子採半自助式，不收服務費。

 

小墊子ImMat Cafe菜單

 

【新竹】東區－小墊子ImMat Cafe 氛圍感十足の戚風蛋

【新竹】東區－小墊子ImMat Cafe 氛圍感十足の戚風蛋

可以電話訂位，內用限時2小時，每人低消一份甜點或一杯飲品。

 

餐點介紹

 

【新竹】－小墊子

他們家的茶壺超可愛，可以跟杯子完美的疊在一起～而且店內也有擺一棵聖誕樹，直接成了最佳背景，整張照片是不是很有聖誕氣息呀！只不過我們不是來過聖誕節，而是來過我大衿寶的生日！點餐時有跟店家詢問能否慶生，於是我們得到了一支免費小蠟燭，還可以借打火機，大大的提升我們對這間店的好感度，小墊子的店員們真的都好親切(*ฅ́˘ฅ̀*)！

 

【新竹】－小墊子

【新竹】－小墊子

【台北】士林站－Cup'o Story 故事點心坊 走出童話迷你水果盒 $220

上面的水果滿豐富的，有藍莓、草莓、綠葡萄、葡萄柚，配上甜而不膩的鮮奶油以及口感鬆軟的戚風蛋糕，每一口都是幸福感！其中只有葡萄柚的酸度較高，可以多淋一點一旁附的蛋奶醬，吃起來是布蕾的味道，又香又甜，可以中和酸味。

 

【新竹】－小墊子

【台北】士林站－Cup'o Story 故事點心坊 走出童話貝里斯鮮奶茶(熱) $180

將奶茶倒進杯子裡之後，貝里斯奶酒的香氣撲鼻而來，不會太甜，喝起來很順口。冷冷的天，來上一杯溫暖的奶酒奶茶，有一種無法用言語形容的滿足感呀～

 

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＼食記結語／

蛋糕、飲品、店內氛圍還有服務態度都很棒，如果下次再去新竹走走，會想再來小墊子試試看其他的蛋糕！最後還是要再跟我大衿寶說一聲生日快熱！天天開心ʕ•ᴥ•ʔﾉ♡

 

By Winnie  【台北】士林站－Cup'o Story 故事點心坊 走出童話

 

-------------【店家資訊】-------------

小墊子ImMat Cafe

地址：新竹市東區三民路154號

電話: (03)535-5508

營業時間：13:00~18:30(週一公休)

*可以電話訂位，內用限時2小時，每人低消任一甜點或飲品，不收服務費


 

 

【台北】士林站－Cup'o Story 故事點心坊 走出童話以上評論為個人心得及意見，僅供參考
【台北】士林站－Cup'o Story 故事點心坊 走出童話食記皆有時效性，造訪前可以看一下店家的網站

 

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