水社大山 為南投魚池日月潭最高峰，標高2059M，雖山高路遠但可以眺望日月潭全景，真的超美！ 水社大山 身為明潭四秀之首，想必也是有難度的，單程約5.5K爬升居然有1280m，接近谷關七雄八仙山的難度了。對於登山新手來說這裡會稍有點難度跟挑戰性，一般人來回需要5~7小時，越野跑者大概4小時內可以跑完都算滿厲害的。

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水社大山怎麼去?

我們一早6點台中出發前往日月潭，走國道3號轉國道6號下愛蘭交流道往魚池方向，接台21線經魚池續行到日月潭，接著到日月潭青年活動中心，這邊有停車場離登山口也很近，剛好對面就是日月潭纜車站。

>>點我google導航:日月潭青年活動中心

走國道方便又快速，台中到日月潭只要1個多小時就能抵達，進入日月潭青年活動中心裡面有規劃大小型車停車場，位置很多，不過假日就很難說了，這邊停車要收費$120，可以在裡面低消$200折抵停車。

水社大山 共有兩個登山口，分別為伊達邵登山口跟日月潭青年活動中心登山口，我們則是走日月潭青年活動中心這邊。這裡非常方便，有餐廳、便利商店、洗手間， 水社大山 登山口就在停車場旁邊，走路約60公尺就到。

水社大山登山口

明潭四秀之一的 水社大山 ，號稱日月潭最高峰，光聽到大山兩字就感覺很厲害。 水社大山 單程約5.5K，爬升高度1280m也是滿陡的，對於新手來說算是有點挑戰性的路徑，過程會有攀爬拉繩路段，建議可以帶手套。

起登前段1.6K皆是親民的石梯路線，微微的緩坡很好走，這邊可以當作熱身。

石梯步道的林相其實也相當優美，走起來輕鬆愜意許多，路徑上也設有長板凳讓山友們可以休息。

遇到巨大的倒木擋路，只好從旁邊跨過去了~

1.6K第一涼亭

走約1.6K的石梯緩坡抵達第一座涼亭，另一邊可以通往伊達邵登山口，兩邊會在這裡相會。

熱身完畢準備開始從這裡爬坡上去了，這邊是稍微比較陡一些的樹根土徑。

這樣的地形其實還滿多人勇腳來跑越野，坡度爬升夠路面也好跑。

竹林步道

爬升一小段後進入孟宗竹林，完全又是不一樣的風景。聳高直立的竹林相當優美，且太陽升起這裡又不會曬，走起來非常舒服。

抵達2K處柱子，竹林內也可見長板凳可以休息。

卜吉山

步道約2.2K處有卜吉山三角點可以去拍一下，卜吉山，海拔1222公尺。

隨著路線不斷陡上，走起來開始有點吃力。

2.75K觀景平台

2.75K觀景台有個不錯的小展望點，可以看到日月潭美景，我覺得這裡就相當好拍，不過還是有些樹蔭擋到，想要更多全景，就必須爬更高。

前往3K處中間有一段下坡，回程當然還是得爬回來。

3K處指示牌也有板凳可以休息，接著後面2.5K都要一路陡上，會是滿硬的一段。

12月天氣走起來相當舒服，不會太熱，不用背太多水走起來也輕鬆。

3.8K觀景平台

3.8K觀景台完全被樹擋住看不到景有點小可惜，需要再往上爬一點就能看到山城景色。

走出竹林區這邊光線比較好，抵達4K處有板凳可以稍作休息，一路陡上真的不輕鬆，接著後面會有攀爬路段。

有幾處需要拉繩攀爬上去，建議登山杖可以收起來比較不會礙手礙腳，基本上踩點還滿多的，手腳並用拉穩都很好過。

4.2K第二涼亭

4.2K處的涼亭，是個遮風避雨的好地方，也有不少人在這邊休息用餐。

來到步道後段，開始又有不同的林相及風景，暖陽投射在草地上，這裡還能感受到微風徐徐吹來，走在這一段特別享受。

5K觀景平台

5K觀景台是我個人最推薦的拍照打卡點之一，這裡可以看到整個日月潭以及周邊群山圍繞的全景，能見度非常高。聽其他人說這裡常常起大霧只有白牆，今天初登 水社大山 就讓我們看到日月潭美景，運氣真的是不錯。

過觀景台在往上走一點視野更棒，雖然 水社大山 很陡很累，但這樣的美景絕對值得來走一次。

後面進入優美的杜鵑林，也是很適合越野跑的平緩土徑。

最後的0.5K這一段陡上坡也是頗硬，看似短短距離卻感覺如此遙遠，也是讓人爬得不要不要的。

5.5K水社大山三角點

費盡一番功夫爬上 水社大山 三角點，這邊有一塊腹地滿寬敞的，旁邊也有可以坐著休息

又一座中級山入手，日月潭最高峰真的不簡單

水社大山主峰

旁邊還有一段野徑通往 水社大山 主峰，大約0.6K的距離，來回差不多要20~30分鐘

雖說沿路布條很多，但這裡沒有明顯路跡，沒注意也是會迷路，建議要用離線地圖。

走約10~15分抵達 水社大山 主峰牌子，拍照打卡一下準備原路折返回去。

後來我們下山到5K觀景台煮東西吃午餐，順便欣賞日月潭，真是太享受了。我用的是 紅杉食品生鮮料理包 ，他們家菜色非常多，食材新鮮又好吃，有配好的醬料跟醃料，加熱煮熟就能快速上桌，外出露營帶這個很方便。

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水社大山 回程也是原路折返，有些攀繩較陡的地形，下坡比較容易滑都要注意安全，一路回到石梯步道就輕鬆了~

青年活動中心

回到登山口可以到青年活動中心裡面有販賣部，餅乾、飲料、冰棒都有，湊個低消$200元就可以折抵停車費了~

爬完山來個沙士真的很過癮阿~ 水社大山 整體來說不算太難，也是適合登山新手訓練的地方，基本上能爬完這一座，谷關七雄應該也都沒問題了。不過日月潭全景真是可遇不可求，可以等天氣好一點在來爬 水社大山 ，沿途風景讓你拍不完，個人覺得CP值很高的一座中級山，分享給大家。

登山步道資訊

以上為個人體驗感受，僅提供參考唷

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