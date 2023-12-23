武陵農場內有豐富的自然資源，四季都有不同的風情可以欣賞，春花、夏果、秋楓、冬雪。其中賞櫻季時武陵農場園區內住宿更是「一位難求」，總是湧入大量的遊客要到武陵賞櫻。除了春天賞櫻，秋天賞楓也是武陵農場的一大亮點，深秋的楓紅隨著微風飄逸十分愜意。若是訂不到武陵農場內的住宿，也可以往附近的「環山部落」、「宜蘭大同鄉」找住宿，作為前去賞花的中繼站也很不錯，且在此有許多民宿及飯店主打景觀，也能欣賞到櫻花或是山景。

武陵農場住宿

交通： 步行至武陵遊客中心只需要5分鐘，免費停車

步行至武陵遊客中心只需要5分鐘，免費停車 參考價格： 雙人房 TWD3,736

雙人房 TWD3,736 評價：7.9分

被稱為是海拔1700公尺以上最高級的武陵農場飯店，步行至武陵遊客中心只需要5分鐘，停車方便。

有多種房型可以選擇，六歲以下的小朋友一同入住不用加錢，小巧精緻礦泉水、茶包、咖啡都有供應。一般山區的飯店都會有潮濕的問題，但這間飯店不會除濕做的很好，床鋪的支撐力很足夠，不會太軟睡起來很舒適，除了基本的沐浴品還有提供乳夜、潤髮乳，因吹風機風量較小，長髮的女生建議自己攜帶吹風機，另外因環保政策不提供一次性的備品。

晚上會有高山音樂會可以聽民歌，非常熱鬧有趣，21:30還會有星空導覽的活動，一樓有SPA池可以使用穿著泳衣就能進入，不僅有熱水池還有藥浴、水柱、烤箱等設備，早上8:30及下午14:30有生態導覽，另外還有親子遊樂區可以玩木製的桌遊。館內活動很多入住非常有趣。早晚餐提供的餐點還算豐富可口。

武陵富野渡假村 → BOOKING訂房 |

交通：武陵農場區內，免費停車

營區位於雪霸國家公園內，可以線上預約還可以指定營位，對於要到此露營的旅客相當便利，是一種能有不同體驗的武陵農場住宿選擇。

抵達露營區記得要先到管理中心報到，可以直接開車進到自己的營位附近，庭院的兩棵櫻花樹後方就是男女分開的盥洗空間，平日是可以"車宿"的，停車位置舊在管理中心旁的停車場，沒有供電但是可以使用盥洗間。管理部內每日營業到晚上九點，販售飲料、餅乾、泡麵等用品，除此之外還販售著烤肉用具及瓦斯罐等露營烤肉常用到的器具，有提供大冰箱可以使用上層冷凍下層冷藏，旅客可以拿來冰食材，連洗衣機、烘衣機、飲水機都有提供，設備非常齊全。

管理中心門口有個公共炊煮區，如果是大團體一起露營非常適合在此用餐，在門口有設置垃圾集中區，大家要記得保持園區的整潔，將自己的營位整理乾淨，當個有素質的好旅客。

武陵農場露營區 → 官網訂房

交通： 武陵農場10分鐘車程，免費停車

武陵農場10分鐘車程，免費停車 評價：9.1分

在這片遠離塵囂的部落內，是在羅牧師號整理泰雅先祖所留下的打獵小屋，改建而成的武陵農場民宿，現在有兩間共分為兩館，一館是一旁的平房可以接待約10人入住，專門用來接待包棟的旅客，而在最裏頭銀白色外觀的則是2019新建的二館，民宿附設有停車場。

木質調的房間住起來非常舒適，公共空間提供冰箱、飲水機，還提供露營精品的桌椅給旅人休憩。需注意的是目前二館暫時不接待10歲以下的小孩。二館僅有三間房，以自然素材為名，房間儘管空間不大但十分溫馨，現代工業風的風格打造而成，床鋪軟硬適中睡起來很舒適，一次性的備品及各種用品也都一應俱全。

這裡除了7-11以外沒什麼餐廳，民宿可以提供晚餐及早餐，在用綠植妝點的餐廳內可以吃到民宿主人精心烹調的料理，還有小菜園自己栽培無農藥無蟲害的蔬菜，晚餐提供每人一套蔬食火鍋套餐，可以吃到營養美味的食材。早餐可以吃到後切吐司搭配各種抹醬，搭配熱騰騰的濃湯。

屋頂上的天空 →

交通： 宜蘭農業休閒區僅 6 分鐘車程，免費停車

宜蘭農業休閒區僅 6 分鐘車程，免費停車 參考價格： 雙人房 TWD3,048

雙人房 TWD3,048 評價：8.8分

位於太平山腳下的一間武陵農場飯店，鄰近太平山森林遊樂區、野溪屋裙、棲蘭神木園區等景點。2月時民宿周圍都是櫻花，還可以欣賞日出、綿延的山巒與雲海，晚上抬頭就是滿片星空。

如歐式莊園般，四處也都有擺放涼亭椅可以休息，別墅門前就有櫻花樹，2月會開滿粉嫩的八重櫻，樓中樓的六人房型非常適合大家庭入住，空間大還有個客廳可以一起吃飯聊天，浴室內還有個小浴缸可以泡澡。藍色系的才子佳人房最大的亮點是有半戶外露天泡澡區，可以邊欣賞山景邊泡澡舒緩身心，還有南島風格的大型房，房內的浴缸更大想要一家三口一起泡澡都沒問題，沐浴品與備品都很齊全，拎包就能入住。

民宿主人本身有開一間茶莊，可以在飯店購買到他們的茶葉，除此之外還有泡麵等點心可以購買，不用外出就能滿足需求。飯店提供簡易的buffet可以吃，提供多道別墅主人自己手作的餐點，有手工抹茶饅頭、地瓜葉、茶燻蛋可以吃，還能喝到金棗汁，也有咖啡機可以自取咖啡。

雅廬景觀渡假別墅 → BOOKING訂房 |

交通： 長埤湖10分鐘車程，免費停車

長埤湖10分鐘車程，免費停車 參考價格： 雙人房 TWD2,857

雙人房 TWD2,857 評價：8.5分

因超好的視野及能在雲海上泡澡，而在IG上爆紅的一間武陵農場飯店，飯店門口就能停車。

房間打掃的都很乾淨明亮，住起來非常舒適。最大的亮點就是在半露天空間的泡澡池，可以面對雲海拍出夢幻的照片，就像住在峇厘島的Villa裡面，有南島風情的氛圍。還有提供樓中樓的房型，床鋪使用頂級的席夢思床墊，鋪設木地板不使用地毯，讓山上原本容易潮濕的空間變得更加舒適，盥洗用具都很齊全不需自己攜帶。在這裡你不能錯過漂亮的美景，白天有山景而晚上則能看到宜蘭市的夜景，最佳的視角就是在民宿中的涼亭。

除了星期三公休以外可以和老闆訂餐，有多種組合的合菜可以選擇。早餐的風味都有帶入茶的元素，可以吃到烏龍茶口味的吐司及稀飯非常特別，是很難得能吃到的菜色。

太平山櫻悅景觀渡假別墅 → BOOKING訂房 |

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