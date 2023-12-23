▲超萌的家禽與動物在腳邊撒嬌討食，浪漫的水上教堂、歐風城堡在草原上迎接新人，外國人幽默的劇場即時表演，富田香草休閒農場、是家大人小孩皆宜，十足;休憩的好地方。

▲假日好友們相偕來桃園一日遊，這天來到大溪慈湖一帶趴趴走。

▲首先我們到台灣番鴨牧場吃午餐，接著到富田香草休閒農場。

▲富田香草休閒農場位於大溪慈湖附近，頭寮一路的鄉野巷弄裡。

▲富田香草休閒農場的門票：全票每張$200，優惠票$150（30人以上團體、3- 6歲幼兒、持身心障礙手冊者、國小學童、65-80歲長者、 大溪區民等)；門票可兑換動物飼料ㄧ種或園區消費折抵50元。

▲富田香草休閒農場有婚紗攝影基地、幸福浪漫花田、可愛動物農莊、戶外婚宴廣場、愛戀玫瑰花園、富田愛情天梯，烤肉區等。

▲可愛動物農莊，首先入眼簾的是，各式各樣的雞種，讓人眼花撩亂的。

▲這裡也成為流浪貓犬的歸處，園方有推出貓犬絕育計畫。

▲迷你跳跳羊，要小心牠的羊角會頂人。

▲可愛動物農莊：世界上最可愛的羊：瓦萊黑鼻羊。

▲超萌浪漫的瓦來黑鼻羊就是小朋友中卡通影片中的笑笑羊，牠起源於瑞士陡峭地形，與嚴寒的氣候的瓦萊州地區，在嚴峻的生活環境下，牠們的適應力很強

▲瓦來黑鼻羊牠們身體最明顯的特徵就是有四黑，也就是臉、耳、鼻、腿都是黑毛，其他部位是呈現白色蓬鬆狀的毛髮，看起來很逗又可愛。

▲▲可愛動物農莊：可愛的笑笑羊在園區遊蕩，在遊客腳邊到處撒嬌討食。

▲可愛動物農莊：騎馬體驗區非常受歡迎，大排長龍。

▲可愛動物農莊：超可愛的吧，很是配合演出。

▲可愛動物農莊：牠們的牙齒非常有力，餵食稻草食，拉不過牠們。

▲可愛動物農莊：這裡太多萌翻天的笑笑羊、草泥馬、山羊、驢馬、 麝香小豬、雞鴨鵝...等各式各樣的動物，與牠們近距離互動，很是療癒。

▲水之教堂

▲婚紗攝影基地

▲婚紗攝影基地：草原上鋼琴鐵塔心型等地景佈置...浪漫滿分，怎麼拍，怎麼美。

▲婚紗攝影基地：歐式城堡。

▲水之教堂前的個人照、團體照，都是溫馨破錶。

▲『富田花園農場』全區禁帶外食，園區景觀餐廳，門票可換飼料餵食小動物，也可來餐廳用餐抵銷。

▲不想吃大餐，園區景觀餐廳一樓也有輕食吧。

▲景觀餐廳裡座位很多，紫色佈置也很浪漫。

▲景觀餐廳裡二樓外的露台，很多休息木製白色桌椅，陽光下用餐下午茶很是Relax。

▲由景觀餐廳二樓露台上，遠眺寬闊的園區風光。

▲景觀餐廳：朋友一起出來踏青，就是如此的Happy。

▲下午有外國人在這裡表演吹泡泡秀。

▲沒想到吹泡泡可以這麼精彩。

▲現場的外國人吹泡泡秀表演，讓大人小孩都看得津津有味。

▲現場的非洲人耍棍表演，加上擊鼓音樂會助興，搏人眼球，非常熱鬧。

▲『富田香草休閒農場』位於桃園慈湖附近，佔地寬敞、以北海道富田農場為設計藍圖，17公頃的花海、歐式建築風格，有婚紗攝影基地、幸福浪漫花田、可愛動物農莊、戶外婚宴廣場、愛戀玫瑰花園、富田愛情天梯、烤肉區等，整個場景唯美浪漫，豐富多元，假日現場有外國人幽默的劇場即時表演秀，又可與草泥馬、山羊、馬、麝香小豬等可愛動物近距離互動，是家大人小孩皆宜，在這裡可以玩上一整天都不夠玩，是十足休憩的好地；推薦有來桃園的朋友們。

『富田香草休閒農場』

地 址：桃園市大溪區福安里頭寮一路29巷59號

電 話： 03 387 2540

營業時間：9:00~18:00

粉絲團： 富田香草休閒農場 - 愛情城堡 戀人聖地

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門票：全票每張$200，優惠票$150（30人以上團體、3- 6歲幼兒、持身心障礙手冊者、國小學童、65-80歲長者、 大溪區民等)；門票可兑換動物飼料ㄧ種或園區消費折抵50元。

交通：

火車：搭乘火車到「中壢站」， 步行至中壢客運總站轉搭台灣好行觀光巴士（慈湖線），在「 慈湖站」下車，步行約10分鐘

汽車：國道3號→大溪交流道下→循大溪指標轉台3線接台4線→ 至32.6K處埔尾依指標左轉→後接台7線即抵（ 農場位於大溪慈湖前方500公尺）

高鐵：搭乘高鐵在「桃園站」下車，轉搭501路公車在「草嶺腳（ 富田農場）站」下車，步行約5分鐘抵達

停車場收費：機車20/次、汽車50/次

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※Iven感謝您的瀏覽賞文， 以上為個人當下品嚐的經驗，因品味感覺是很主觀的，每人所遇狀況也可能有所不同， 僅供參考，謝謝~