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《桃園景點》假日桃園一日遊/親子互動之草泥馬笑笑羊可愛動物出沒園區/唯美浪漫場景/歐風優雅氣息之秘境花園 in『富田香草休閒農場』Iven の窩分享生命中的美好

2023-12-23 14:31:18 Ivenの窩 人氣：3,574
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窩客好文

Ivenの窩

發表篇數：488篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：富田香草休閒農場
phone03-3872-540
place桃園市大溪區福安里頭寮一路29巷59號
作者本次評價：
4.70
環境設備
5.00
服務
4.00
交通便利
4.00
CP值
4.50
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《桃園景點》假日桃園一日遊/親子互動之草泥馬笑笑羊可愛動物出

▲超萌的家禽與動物在腳邊撒嬌討食，浪漫的水上教堂、歐風城堡在草原上迎接新人，外國人幽默的劇場即時表演，富田香草休閒農場、是家大人小孩皆宜，十足;休憩的好地方。《桃園景點》假日桃園一日遊/親子互動之草泥馬笑笑羊可愛動物出

《桃園景點》假日桃園一日遊/親子互動之草泥馬笑笑羊可愛動物出

假日好友們相偕來桃園一日遊，這天來到大溪慈湖一帶趴趴走。 《桃園景點》假日桃園一日遊/親子互動之草泥馬笑笑羊可愛動物出

▲首先我們到台灣番鴨牧場吃午餐，接著到富田香草休閒農場《桃園景點》假日桃園一日遊/親子互動之草泥馬笑笑羊可愛動物出

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富田香草休閒農場位於大溪慈湖附近，頭寮一路的鄉野巷弄裡。《桃園景點》假日桃園一日遊/親子互動之草泥馬笑笑羊可愛動物出

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富田香草休閒農場門票：全票每張$200，優惠票$150（30人以上團體、3-6歲幼兒、持身心障礙手冊者、國小學童、65-80歲長者、大溪區民等)；門票可兑換動物飼料ㄧ種或園區消費折抵50元。《桃園景點》假日桃園一日遊/親子互動之草泥馬笑笑羊可愛動物出

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富田香草休閒農場婚紗攝影基地幸福浪漫花田可愛動物農莊戶外婚宴廣場愛戀玫瑰花園富田愛情天梯烤肉區等。《桃園景點》假日桃園一日遊/親子互動之草泥馬笑笑羊可愛動物出

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可愛動物農莊首先入眼簾的是，各式各樣的雞種，讓人眼花撩亂的。《桃園景點》假日桃園一日遊/親子互動之草泥馬笑笑羊可愛動物出

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▲這裡也成為流浪貓犬的歸處，園方有推出貓犬絕育計畫。《桃園景點》假日桃園一日遊/親子互動之草泥馬笑笑羊可愛動物出

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迷你跳跳羊，要小心牠的羊角會頂人。《桃園景點》假日桃園一日遊/親子互動之草泥馬笑笑羊可愛動物出

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可愛動物農莊世界上最可愛的羊：瓦萊黑鼻羊《桃園景點》假日桃園一日遊/親子互動之草泥馬笑笑羊可愛動物出

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▲超萌浪漫的瓦來黑鼻羊就是小朋友中卡通影片中的笑笑羊，牠起源於瑞士陡峭地形，與嚴寒的氣候的瓦萊州地區，在嚴峻的生活環境下，牠們的適應力很強

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瓦來黑鼻羊牠們身體最明顯的特徵就是有四黑，也就是臉、耳、鼻、腿都是黑毛，其他部位是呈現白色蓬鬆狀的毛髮，看起來很逗又可愛。《桃園景點》假日桃園一日遊/親子互動之草泥馬笑笑羊可愛動物出

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▲▲可愛動物農莊可愛的笑笑羊在園區遊蕩，在遊客腳邊到處撒嬌討食。《桃園景點》假日桃園一日遊/親子互動之草泥馬笑笑羊可愛動物出

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可愛動物農莊騎馬體驗區非常受歡迎，大排長龍。《桃園景點》假日桃園一日遊/親子互動之草泥馬笑笑羊可愛動物出

《桃園景點》假日桃園一日遊/親子互動之草泥馬笑笑羊可愛動物出

可愛動物農莊超可愛的吧，很是配合演出。《桃園景點》假日桃園一日遊/親子互動之草泥馬笑笑羊可愛動物出

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可愛動物農莊牠們的牙齒非常有力，餵食稻草食，拉不過牠們。

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可愛動物農莊：這裡太多萌翻天的笑笑羊、草泥馬、山羊、驢馬、麝香小豬、雞鴨鵝...等各式各樣的動物，與牠們近距離互動，很是療癒。《桃園景點》假日桃園一日遊/親子互動之草泥馬笑笑羊可愛動物出

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水之教堂

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婚紗攝影基地

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婚紗攝影基地：草原上鋼琴鐵塔心型等地景佈置...浪漫滿分，怎麼拍，怎麼美。《桃園景點》假日桃園一日遊/親子互動之草泥馬笑笑羊可愛動物出

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婚紗攝影基地歐式城堡。

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水之教堂前的個人照、團體照，都是溫馨破錶。《桃園景點》假日桃園一日遊/親子互動之草泥馬笑笑羊可愛動物出

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『富田花園農場』全區禁帶外食，園區餐廳，門票可換飼料餵食小動物，也可來餐廳用餐抵銷。《桃園景點》假日桃園一日遊/親子互動之草泥馬笑笑羊可愛動物出

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▲不想吃大餐，園區餐廳一樓也有輕食吧《桃園景點》假日桃園一日遊/親子互動之草泥馬笑笑羊可愛動物出

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餐廳裡座位很多，紫色佈置也很浪漫。《桃園景點》假日桃園一日遊/親子互動之草泥馬笑笑羊可愛動物出

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餐廳裡二樓外的露台，很多休息木製白色桌椅，陽光下用餐下午茶很是Relax。《桃園景點》假日桃園一日遊/親子互動之草泥馬笑笑羊可愛動物出

《桃園景點》假日桃園一日遊/親子互動之草泥馬笑笑羊可愛動物出

▲由餐廳二樓露台上，遠眺寬闊的園區風光。《桃園景點》假日桃園一日遊/親子互動之草泥馬笑笑羊可愛動物出

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餐廳朋友一起出來踏青，就是如此的Happy。《桃園景點》假日桃園一日遊/親子互動之草泥馬笑笑羊可愛動物出

《桃園景點》假日桃園一日遊/親子互動之草泥馬笑笑羊可愛動物出

▲下午有外國人在這裡表演吹泡泡秀。《桃園景點》假日桃園一日遊/親子互動之草泥馬笑笑羊可愛動物出

▲沒想到吹泡泡可以這麼精彩。《桃園景點》假日桃園一日遊/親子互動之草泥馬笑笑羊可愛動物出

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▲現場的外國人吹泡泡秀表演，讓大人小孩都看得津津有味。《桃園景點》假日桃園一日遊/親子互動之草泥馬笑笑羊可愛動物出

 

《桃園景點》假日桃園一日遊/親子互動之草泥馬笑笑羊可愛動物出

▲現場的非洲人耍棍表演，加上擊鼓音樂會助興，搏人眼球，非常熱鬧。《桃園景點》假日桃園一日遊/親子互動之草泥馬笑笑羊可愛動物出

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『富田香草休閒農場』位於桃園慈湖附近，佔地寬敞、以北海道富田農場為設計藍圖，17公頃的花海、歐式建築風格，婚紗攝影基地幸福浪漫花田可愛動物農莊戶外婚宴廣場愛戀玫瑰花園富田愛情天梯、烤肉區等，整個場景唯美浪漫，豐富多元，假日現場有外國人幽默的劇場即時表演秀，又可與草泥馬、山羊、馬、麝香小豬等可愛動物近距離互動，是家大人小孩皆宜，在這裡可以玩上一整天都不夠玩，是十足休憩的好地；推薦有來桃園的朋友們。《桃園景點》假日桃園一日遊/親子互動之草泥馬笑笑羊可愛動物出《桃園景點》假日桃園一日遊/親子互動之草泥馬笑笑羊可愛動物出《桃園景點》假日桃園一日遊/親子互動之草泥馬笑笑羊可愛動物出

 

『富田香草休閒農場』
地       址：桃園市大溪區福安里頭寮一路29巷59號
電       話： 03 387 2540
營業時間：9:00~18:00

 粉絲團：《桃園景點》假日桃園一日遊/親子互動之草泥馬笑笑羊可愛動物出富田香草休閒農場-愛情城堡 戀人聖地

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《桃園景點》假日桃園一日遊/親子互動之草泥馬笑笑羊可愛動物出門票：全票每張$200，優惠票$150（30人以上團體、3-6歲幼兒、持身心障礙手冊者、國小學童、65-80歲長者、大溪區民等)；門票可兑換動物飼料ㄧ種或園區消費折抵50元。

《桃園景點》假日桃園一日遊/親子互動之草泥馬笑笑羊可愛動物出 交通：

火車：搭乘火車到「中壢站」，步行至中壢客運總站轉搭台灣好行觀光巴士（慈湖線），在「慈湖站」下車，步行約10分鐘
汽車：國道3號→大溪交流道下→循大溪指標轉台3線接台4線→至32.6K處埔尾依指標左轉→後接台7線即抵（農場位於大溪慈湖前方500公尺）
高鐵：搭乘高鐵在「桃園站」下車，轉搭501路公車在「草嶺腳（富田農場）站」下車，步行約5分鐘抵達
停車場收費：機車20/次、汽車50/次

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#富田香草休閒農場   #桃園景點  #桃園親子親園    #   #Iven の窩分享生命中的美好 

※Iven感謝您的瀏覽賞文， 以上為個人當下品嚐的經驗，因品味感覺是很主觀的，每人所遇狀況也可能有所不同， 僅供參考，謝謝~

 

文章標籤

富田花園農場 桃園一日遊 可愛動物園區 唯美浪漫場景 桃園大溪 富田農場 草泥馬 笑笑羊 戶外教學 一日行程
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