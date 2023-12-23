藏湘居酒屋可以在一級戰區脫穎而出，餐點的美味度絕對一把罩，北高雄兩家店都經營多年，這次回高雄就找親友一起來藏湘明華店朝聖！

居酒屋最重要的靈魂就是串燒，超人氣綜合雞肉串，７種口味任君挑選搭配，雞肉的大小比一般串燒店厚上許多，彈牙口感搭配冰涼飲品真的好速配唷～

還有超厚的明太子山藥、濕潤多汁的午魚一夜干、香噴噴的金沙豆腐、剛起鍋的酥炸肥腸、藏湘雞骨花，道道都是美味，相當適合來這邊聚餐聊天！

冬天將至，藏湘居酒屋新推出麻辣烤魚，一大鍋用料完全不手軟，沒有腥味的大尾鱸魚吸滿湯頭精華，烤魚湯頭超級好喝，這道物超所值的烤魚來，藏湘一定要吃爆唷～

現烤串燒、私房料理、酥脆炸物，豐富的菜色選擇都好好吃😋怪不得許多客人吃過一次就愛上，我也立刻藏湘的粉絲了！

藏湘居酒屋位於鼓山區很熱鬧的明華路上，這裡的居酒屋超多，可以說是深夜食堂一條街

想要下班後來CHILL一下，品嚐居酒屋的好滋味，藏湘居酒屋絕對是不二的好選擇~~

藏湘居酒屋裡裡外外的布置都很用心，還可以在這邊寫繪馬祈福，期待新的一年可以順利平安~

店內店外都有座位可以任君挑選，不論坐那裡都很舒服，放鬆地享受藏湘的好手藝~~

平日剛開門的時段，藏湘居酒屋生意就挺不錯，在地耕耘多年，我觀察許多客人都是回頭客，可見吃過藏湘就會被圈粉！

藏湘居酒屋氣氛相當溫馨，不會過於陰暗，也不會有刺鼻的異味，整齊清爽環境維持得挺好，讓人一進來就不想回家了

藏湘居酒屋菜單

品項真的好豐富喔，超過百種選擇，老闆還不斷研發新菜色，來藏湘可以吃得相當過癮，又不用擔心荷包會大失血

藏湘麻辣烤魚 $960

冬天真的來了 !天氣超冷就想吃個熱熱、辣辣的美食，這一鍋料多澎派的藏湘麻辣烤魚，是冬天新推出的菜色~

一大盆料多到快要裝不下，使用超大尾新鮮鱸魚，而非比較常見的吳郭魚，魚肉更加細緻，沒有討人厭的土味，吃起來魚肉超細緻

藏湘麻辣烤魚不止於肉好吃，這個基底的湯頭居然還可以直接喝，溫順的滋味不會嗆辣，喝上一幾碗全身就暖和起來~

寬冬粉、烏龍麵、豆皮等好料吸滿了湯汁精華，還有豐富的當季蔬菜、大小朋友都愛的配料，一大鍋通通吃得到！價格居然不用一千，真的超划算～

午魚一夜干$360

藏湘不只有好吃的烤魚，居酒屋必點的一夜干千萬別錯過，魚肉濕潤多汁，吃起來不會乾柴，而且也不會有腥味~

表面烤到酥脆，魚肉的湯汁通通鎖在裏頭，擠上一點檸檬提升魚肉鮮甜味，越吃越開胃，這一夜干真的太棒了！

藏湘雞骨花$320

特色藏湘雞骨花，炸得香噴噴的雞軟骨，搭配Ｑ彈魷魚，搭配辣椒及糯米椒炒到香噴噴，是道絕佳的下酒菜

一口接一口越吃越涮嘴，完全不會油膩，香噴噴充滿口感，搭配冰涼的飲品真的好速配～

酥炸肥腸$230

大腸處理得超級乾淨，油炸過後香氣都湧現出來，搭配生洋蔥絲、沾上點胡椒鹽，就是人間的絕佳美味～

炸過的酥脆肥腸，表面脆脆的，口感相當Ｑ彈，咀嚼起來超有咬勁，越吃越香的招牌炸物，一口冰涼飲品、一口炸肥腸真的好搭喔～

黃金炸蟹鉗$220

蟹鉗表面金黃酥脆，酥脆外皮卡滋卡滋，蟹肉飽滿又濕潤，不用自己剝殼，張大嘴就能享受蟹肉的美味~

沾上黃芥末可以除去油膩感，吃起來味道更豐富，好久沒吃過這樣的蟹肉美食，推薦大家一起來朝聖！

明太子山藥$170

藏湘的山藥切得超級厚，上頭擠滿滿明太子醬，好像不用錢一樣用料完全不手軟，一咬下感受到山藥鬆軟中帶點爽脆的口感

濃厚的明太子香氣充滿口中，大海滋味十足，跟山藥一起入口滋味堪稱絕配，在口中上演精采的雙重奏饗宴，是澎派的居酒屋美味

綜合雞肉串(7選7 $510、7選6 $440、7選5 $370)

吃居酒屋怎麼能缺少烤雞肉串呢？這可是我每次去居酒屋都必點的美味，超厚實的雞肉串鎖住肉汁，七種口味選擇通通都不要錯過～

泰式雞肉串

我把七種口味的雞肉串都吃一輪，真的都好好吃，可以依照自己的喜好搭配數量，一次點七串最划算，平均一串只要７０多元就吃得到

泰式口味酸辣開胃，可以刺激食慾的好滋味，雞肉吃起來不會膩口，帶點焦香香當涮嘴，一口接一口越吃越好吃～

明太子雞肉串

鮮味十足的明太子醬擠得滿滿，跟雞肉串起烤到香噴噴，一大口咬下濕潤濃郁的口感，真的好誘人喔~

雞肉口感軟中帶Q，不會乾澀，咬起來相當有口感，這款居酒屋經典的串燒，來藏湘一定要點來吃！

蔥燒雞肉串

雞肉本身就超級好吃，雞肉比一般居酒屋厚上許多，吃起來更厚實，雞肉超級有彈性，上頭加上特製的蔥鹽

鹹香的好滋味JUICY濕潤，真的好涮嘴～跟雞肉本身的滋味好MATCH，一不小心一大串就吃光光

起士雞肉串

喜歡焗烤的朋友，千萬不能錯過這款起司雞肉串，上頭撒滿起司烤到金黃色，一咬下還會牽絲，起司的滋味真的太喜歡了！

蜂蜜芥末雞肉串

蜂蜜芥末口味，甜中帶點辣度，吃起來不會油膩，雞肉吃起來很爽口，一口冰涼飲品、一口剛出爐的雞肉串，帶給我生活中平凡又不凡的小幸福

大阪燒雞肉串

這口味好特別，吃過很多居酒屋的我，也頭一次吃到大阪燒口味，上頭撒滿柴魚片及美乃滋，甜甜的好滋味，大小朋友都喜歡~

鹽燒雞肉串

雞肉的品質本身就超級好，調味都只是錦上添花，讓雞肉的味道更加多變，許多熟客都喜歡鹽燒，

最簡單的做法，只加鹽巴就超好吃，能帶出雞肉的湯汁，軟Ｑ肉質帶有彈性，吃了這麼多口味，還有種意猶未盡的FU

金沙豆腐$200

吃了烤物跟炸物後，炒的料理也不能錯過，軟嫩蛋豆腐炸過定型後，表面均勻沾滿鹹蛋，每一口都好夠味喔~

鹹蛋過油後香氣更加強烈，金沙豆腐味道抓得很剛好，不會過油過鹹，跟串燒、炸物一起享用都好讚！

鮭魚炒飯$160

粒粒分明的鮭魚炒飯，上頭還有鮭魚卵，這盤另類的鮭魚親子丼炒飯，清爽不油膩，吃上一口就欲罷不能～

彷彿大海就在眼前，鮭魚的海味湧現上來，炒飯的鍋氣十足，火候很到位，炒飯吃起來頗有飽足感，點上一盤就能吃飽飽

櫛瓜$150

吃了這麼多大魚大肉後，當然不能少清爽的蔬菜，櫛瓜鮮甜多汁，可以除去食物油膩感，爽脆多汁一片接一片～

藏湘居酒屋飲品

吃居酒屋不能少了飲品搭配，多款飲品選擇，搭配特製料理非常契合，一口飲品、一口餐點，兩者都缺一不可～

藏茶(甘草、牛蒡、紅棗、人蔘)

我特別推薦這款值得收藏的好茶，跟一般冷泡茶不同，裡面有甘草、牛蒡、紅棗等豐富中藥材熬煮～

喝起來清爽解油膩，沒有咖啡因喝完也不怕睡不著，好喝到會想藏起來不分給別人，這個獨特的飲品，來藏湘不要錯過喔！

頭一次來藏湘我就被圈粉，價格親民經濟實惠，推薦好朋友一定都要來藏湘報到喔～

藏湘居酒屋5大特色

1.高雄鼓山居酒屋一級戰區，我最喜歡這件藏湘，在北高雄有兩家分店，在地深耕料好實在，豐富菜單選擇，雞肉串燒、午魚一夜干、特製料理、香噴噴炸物、新上市烤魚，通通都很好吃😋

2.超人氣綜合雞肉串，現點現烤７種口味通通都喜歡，雞肉的大小比一般串燒店厚上許多，雞肉新鮮沒有腥味，彈牙口感搭配冰涼飲品好速配～大阪燒雞肉串、明太子雞肉串、泰式雞肉串樣樣都驚豔～

3.明太子山藥超厚超大塊、午魚一夜干魚肉濕潤JUICY、櫛瓜鮮甜濕潤超解膩、金沙豆腐香噴噴；炸物酥炸肥腸、藏湘雞骨花、黃金炸蟹鉗都不油膩，酥脆卡滋卡滋吃起來口感十足！

4.初登場藏湘麻辣烤魚用料完全不手軟，使用大尾鱸魚沒有腥味，多款火鍋料、粉絲烏龍麵、當季蔬菜、湯頭辣度剛剛好，是可以喝的烤魚湯頭，冬天一定要吃暖呼呼的烤魚，物超所值一定要吃爆～

5.飲品選擇豐富，一口冰涼飲品、一口私房料理，三五好友、全家大小來小聚一下超愜意～招牌藏茶，使用甘草、牛蒡、紅棗、人蔘熬煮，喝起來超解膩，只有藏湘才喝得到！

💭店家資訊 藏湘居酒屋 明華店

🏠地址: 高雄市鼓山區明華路240號

🚌交通: 捷運巨蛋站15分鐘

☎️電話: (07)552-2061

⏰時間: 17:30-01:00

😪公休: 週二公休

💰消費: 現金、台灣pay、信用卡

💬粉專: https://www.facebook.com/xiaokirin/

🥢食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/406762365

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💭店家資訊 藏湘居酒屋文康店

🏠地址: 高雄市左營區文康路133號

🚌交通: 捷運生態園區站8分鐘

☎️電話: (07)359-0611

⏰時間: 1800-2400

😪公休: 週日公休

💰消費: 現金、台灣pay、信用卡、10%服務費

👛優惠: 請參考粉絲專頁活動資訊

💬粉專: https://www.facebook.com/CangSiang611/?locale=zh_TW

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