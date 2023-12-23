桃園知名日料二店新開幕！698元就能吃到龍蝦餐！每次聚餐都在為地點煩惱，要氣氛佳有隱私感，還要在聚餐預算範圍，這間光是包廂就有6人、10人與15人，菜單將近有100種選擇，虎蝦天婦羅定食不用500元、帝王蟹三吃只要9990元、波士頓龍蝦只要698元…什麼都想點啦～

森料理 長庚店 在哪？

森料理一店位在桃園藝文特區，新開幕二店在桃園長庚醫院後方，可以直接導航桃園長庚轉運站，旁邊棟就是長庚醫學會議大樓，森料理就在一樓！搭乘南梯廳到一樓，步行不用3分鐘就能抵達，距離三井OUTLET僅5分鐘車程～

訂位專線：03-3275757

地址：桃園市龜山區復興街7號 (桃園長庚轉運站旁)

營業時間：11:30~14:00、17:00~21:00 (最後入場13:10、20:10)

不想開車的朋友！搭配客運、捷運也都很方便！旁邊就是長庚轉運站，搭乘機捷林口A8站下，步行約7分鐘。

森料理不在長庚轉運站裡面喔！美食街有立牌指示位置，旁邊那棟長庚醫學會議大樓才是森料理。

森料理 長庚店

森料理桃園一店很隱密躲在巷子裡！長庚店更是低調難發現！竟然藏在長庚國際會議中心一樓，門口沒有明顯招牌，好像在玩捉迷藏，真的很容易就這樣路過錯過，看到街邊這棵聖誕樹，旁邊就是森料理囉～

來森料理的位置很神秘！裝潢讓人有種高級日料感，看菜單就知道沒有想像中貴，不到500元的高級定食就能吃飽飽，一個人來可以選坐吧台桌，現場也有四人桌，最讚的是有好個包廂耶～

吃飯聊天想要隱私感就來包廂！

◎警語：喝酒不開車／未成年請勿飲酒

15人大包廂

除了剛才介紹6人長形包廂！餐廳還有10人與15人的大包廂，15人大包廂旁邊還有沙發坐，品嚐完美食放鬆心情，躺坐沙發休息一下。

大片玻璃落地窗照射！這間真的好舒服，很適合公司與家族聚餐耶！

森料理 MENU

下面菜單讓大家看的更清楚！7貫季節握壽司338元、498元定食有五種選擇，698元就能吃到龍蝦，懷石套餐一個人998元起，所以千萬別被這高級氛圍給嚇到，看到菜單就知道一點都不貴啊～

一入座就送來一整壺熱茶！

想要品嚐刺生好料？森料理的生魚片都有一定厚度，看這粉潤細緻的生魚片，加上師傅精湛的刀工，口水都快滴下來啦～

帝王蟹三吃只要9990元！

這帝王蟹超限量賣完就沒有了，好大的帝王蟹至少有2.5公斤，三吃才9990元耶！活體海鮮有帝王蟹、龍蝦與麵包蟹，都是老闆親自到海港採買～

特地來森料理的客人，幾乎都會點龍蝦來吃！698元就能吃到龍蝦能不來嗎？

森料理提供免費的熱茶！想喝點不一樣現場也有酒水、日本飲料喔～

◎警語：喝酒不開車／未成年請勿飲酒

特選握壽司

這七貫握壽司好划算！有北海道干貝、胭脂蝦、海鱺、 紅甘、金三角鮪魚、旗魚與鮭魚，一字排開白、粉白、粉紅、粉橘…繽紛色，重要的是刺身新鮮有厚度～

每一種刺身都有不同口感！鮮香的鮭魚好滑順，胭脂蝦特別有清甜味，海鱺Q脆口感帶點嚼勁，以這價位刺身香氣甜味沒話說，就是新鮮啦！

這貫「金三角鮪魚」油脂分佈超細！是鮪魚很棒的部位，可以用A5牛肉來美譽，一口塞進去真的好奢侈，這金三角鮪魚太有魅力，油脂含量很高，軟綿香甜真的是入口即化～

林套餐

想要犒賞自己就來份套餐！這份林套餐1698+10%，套餐多達9道，有干貝優格沙拉、精選刺身、鮑魚虎蝦佐時蔬、午魚一夜干、紅酒燉牛頰、牡蠣揚、散壽司、味噌鮮魚蛤蠣湯與飯後甜點，食量小的女生可以兩個人啦！

▲ 干貝優格沙拉

這真的是兩人份沙拉！新鮮萵苣加上蘋果丁、小番茄，沾附清爽優格沙拉一起吃很開胃，我的重點還是圍繞在上面這顆炙燒大干貝，肥美飽滿好吃～

▲ 精選刺身

套餐這道刺身擺盤好用心，今天刺身是生食級干貝、胭脂蝦、海鱺與鮭魚！大干貝還加上一匙鯡魚魚子醬，一口咬下滿滿海味滿足了。

這鮭魚厚度很可以！鮭魚口感軟嫩、鮮甜滿溢，沒有一點腥味很好吃。

▲ 鮑魚虎蝦佐時蔬

整尾Q彈虎蝦好大一隻！和風滷鮑魚口感Q彈好入味，一吃就知道很新鮮～

▲ 午魚一夜干

森料理的一夜干也是招牌必點！廚師有一間冷氣房用製作一夜干，魚皮的酥脆程度一夾就知道，加上緊實細緻魚肉帶有肉汁，連朋友也直說好好吃～

▲ 紅酒燉牛頰

這道之前在森料理一店吃過！光前置作業就要兩小時，牛頰肉口感好軟嫩，紅酒sauce香氣濃郁有層次，有好幾塊牛頰肉一個人吃太幸福了～

▲ 牡蠣揚

牡蠣酥炸到金黃起鍋，單吃會稍顯普通，沾點芥末美乃滋比較夠味！

▲ 散壽司

五彩繽紛散壽司！裡面有炙燒魚丁、小黃瓜、玉子燒與蝦卵，一口吃可以吃到多種食材，口感豐富多樣～

▲ 味噌鮮魚蛤蠣湯

味噌湯改良國人喜歡的口味！鹹度中和剛剛好，還吃得到整塊鮭魚肉、蛤蠣。

▲ 甜點

飯後甜點有奶酪與一杯抹茶！說真的這一人套餐好豐盛，吃完全部都飽到天靈蓋～

虎蝦天婦羅 定食

這份是498元虎蝦天婦羅定食！這定食比我想像中還豐盛，有米飯、鮮蝦水果沙拉、涼拌前菜兩品、蟹肉絲茶碗蒸、虎蝦天婦羅、魚肉味噌湯與紫米紅豆湯，扣掉白飯還多達七道！！！

優格沙拉吃起來健康爽口，還有一隻去殼大蝦！蝦肉有彈牙～

涼拌海帶很夠味！這道黃金玉米筍也好特別，口味有點像黃金泡菜，換成玉米筍吃起來更有口感～

蟹肉絲茶碗蒸細膩又滑口！蛋香結合蟹肉絲香好吃～

一般日料店點這盤虎蝦天婦羅要300元吧！兩隻虎蝦天婦羅、香菇、芋頭與地瓜，香酥可口沒有油膩感～

這是真材實料“虎蝦天婦羅”，不是拉長蝦！大虎蝦去殼沾麵粉、蛋液、天婦羅麵糊，酥炸到金黃，外層好酥脆，天婦羅麵糊顆粒好輕盈，虎蝦飽滿有彈性，沾點特製天婦羅醬更夠味～

上湯波士頓龍蝦1/2隻

龍蝦料理真的只要698元！點了兩隻1/2直接現撈活跳龍蝦，日料吃起來竟然比熱炒還便宜，還有芝士、上湯、清蒸、避風塘四種口味可選～

從龍蝦尾巴把整塊肉拉起來超過癮！

每一口都是飽滿的龍蝦肉，淋上主廚特製上湯醬，提升了龍蝦肉風味，這道強力推薦必點～

避風塘波士頓龍蝦1/2隻

避風塘蟹算什麼！這竟然有避風塘龍蝦，滿滿的蒜酥帶點微辣，比之前過的避風塘料理還讚，蒜酥好細緻，這根本是升級版的避風塘料理～

龍蝦肉最怕沒處理好過老，龍蝦肉火候控制的很剛好！香Q彈牙的龍蝦肉，搭配滿滿蒜酥，只吃到濃郁的蒜酥香，沒有燥熱感，連龍蝦腳都不想放過～

海鮮鍋

多人聚餐就是要圍吃一鍋！這的海鮮鍋與午魚米粉鍋都是798元，以日料店來講真的挺划算，尤其是午魚米粉鍋很香有滿滿台味，今天想來點清爽的海鮮鍋，午魚米粉鍋下次點～

湯頭喝起來有鰹魚香甜結合蔬菜甜、蛤蠣鮮！旁邊還有滿滿的時蔬，南瓜、娃娃菜、青江菜、番茄、菇…等，喜歡蔬菜的朋友以適合這鍋～

蛤蠣、鮮蝦、魷魚都新鮮！火鍋就是要越煮越好喝！南瓜蔬菜甜融合到湯裡，喝起來才是精華～

＊森料理長庚店可以開到長庚醫學會議大樓，真心覺得不簡單！用餐環境乾淨、氛圍好，尤其是包廂選擇多，上湯龍蝦、避風塘龍蝦、金三角鮪魚、虎蝦天婦羅、 午魚一夜干、紅酒燉牛頰留下滿滿記憶點，來林口龜山聚餐不知道吃什麼，森料理推薦給你～

<有很多更精彩的即時動態喔>

森料理-長庚店 資訊

訂位專線：03-3275757

地址：桃園市龜山區復興街7號 (桃園長庚轉運站旁)

營業時間：11:30~14:00、17:00~21:00 (最後入場13:10、20:10)

官網：https://senfood.com.tw/

粉絲專頁：森料理長庚店

森料理-桃園店 資訊

訂位專線：03-3169988

地址：桃園市桃園區經國路336巷86號

營業時間：11:30~14:00、17:00~21:00 (最後入場13:10、20:10)

官網：https://senfood.com.tw/

粉絲專頁：森料理

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