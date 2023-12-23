桃園藝文特區麵食咖啡館。醇香手炒沙茶醬拌麵【潮月沙茶匠私房麵室．珈琲煎焙】麵食小菜~古早味獅子頭白菜滷/味噌燒肉很夠味。店中店(潮月咖啡)自烘咖啡豆、河野式手沖咖啡專賣店(食記+菜單)

潮月手炒沙茶醬(醇香味美)買回家自煮餛飩沙茶乾拌麵好食。煮婦們料理佐醬(手炒沙茶醬 )

潮月沙茶匠私房麵室．珈琲煎焙

電話:03-215-1216 (休日一)

營業時間:(二~六)11:30~14:00(13:45最後點餐)18:00~20:30(20:00最後點餐)

地址:桃園市桃園區莊二街218號1樓

粉絲頁: 潮月沙茶匠私房麵室．珈琲煎焙

小叮嚀:2024年營業時間(會做調整)請關注店家粉專動態PO文

原文網址 桃園藝文特區麵食咖啡館。醇香手炒沙茶醬拌麵【潮月沙茶匠私房麵室．珈琲煎焙】古早味獅子頭白菜滷/自烘咖啡豆專賣店(食記菜單)

隱身在藝區特區旁巷弄內文青風『手炒沙茶乾拌麵專賣店』

店內除了賣麵食也有賣自烘咖啡豆與現沖(河野式)手沖咖啡

許多客人內用都會點一份乾拌麵搭一杯手沖咖啡喝

(中式麵食搭咖啡)乍看有些許違和感! 我自已跟風點飲後~很麻吉捏!

潮月前身是開在(寶慶路)3年多頗受好評(汕頭火鍋專賣店)後來因某些原因只好退租(忍痛)歇業。今年3月以老饕們念念不忘的『潮月手炒沙茶醬』當主打在莊二街開了這間私房~手炒沙茶拌麵店

消費方式:

只收現金 。 可外帶 。有 Uber Eats外送

內用低消(一人1碗麵) 國小(含)以下~不計低消

用餐須知: 請詳閱下圖(或看小紫整理的重點)

餐食現點現做，不適合趕時間客人

若遇滿座(可填~候位單)有位置時會電話通知(位置保留10分鐘)

客滿(有客人候位時)用餐時間(出餐後)45分鐘

潮月主賣私房手炒沙茶乾拌麵

走進店內(座位區)會讓人誤以為來到日式拉麵店(NO~不是唷)

全店僅9席座位( 進店後)店家會請客人依序相鄰而坐。

(後疫情"食"代)若您介意和陌生人坐太近？建議您可直接(點外帶)回家再開吃

餐桌下方有抽屜可放小包包或小物

店裡有也『置物籃』可自取拿到椅子下方放外套或背包

這裡很特別! 除了賣麵食! 竟然也有賣咖啡豆與手沖咖啡

原本我以為(下圖)是點餐+結帳櫃台

(糗~)不是喔!

這是老闆在店內挪出一個空間! 讓喜歡喝咖啡老闆爸爸(退休後)可以與朋友品咖啡、聊咖啡、烘咖啡豆之處。

也可說是店中店 (店名:潮月咖啡)

店內的咖啡豆都是退休後(闆爸)買豆自烘

(很多客人專程來跟他買自烘咖啡豆)

因為闆爸為求咖啡豆新鮮品質(不囤貨)均是接單後才客製化烘豆。另~也有賣現磨(掛耳咖啡包) 若您想喝手沖咖啡!還得碰碰運氣喔! 退休生活闆爸~不會時時在店裡so手沖咖啡需遇到他在店裡(才有賣)

開放式廚房(全店)僅年輕老闆一人校長兼敲鐘! (一手包辦)

開店至今超過半年~拌麵小舖(內用環境乾淨~小清新)無油膩感也無油煙味!

潮月沙茶匠私房麵室菜單

搜尋google評論時(發現)菜單已改版數次(愈改)愈精簡!

現在只賣3款拌麵+3種手炒熱食配菜。 避免未來菜單內容or餐食單價更新(菜單僅供參考)請以您享食日店內MENU為準!

內用：自己劃單再拿到板前跟老闆點餐!

若(拌麵) 不加蔥花、小黃瓜 (需先告知)

吃辣？ 點餐時告知~出餐會附私房辣醬

『無』賣湯品、店內有好喝『紅茶』自助無限續!

廚房的空間(竟)比用餐空間(大)

每份餐食都是現點現做(急不得)

今晚很多客人點外帶或Uber Eats外送

妹妹好奇的站在位子上遠觀(廚房內老闆)煎~嫩肩牛排時專注模樣! 直呼這牛排鑊氣十足令人期待!

內用不收服務費！餐具與紅茶自取

潮月紅茶(與眾不同) 比手搖飲店紅茶好喝!

餐具紫外線消毒過~食的安心!!

若您想品嚐(手炒沙茶醬)醇香風味!可點秘製沙茶乾拌麵(附~煎蛋一顆)

無肉令人瘦! 吃麵食~沒肉肉!我會覺得很空虛!

so我們都點(有肉肉主食)沙茶乾拌麵

味噌燒肉沙茶乾拌麵 $150元

黃瓜絲手切，不是刨絲黃瓜

(紫猜)可避免拌麵時出水影響麵條口感且更能保有黃瓜絲脆口味蕾？!

豬五花肉片 肥瘦比例5:5

在老闆現煎現炒(調味)灑白芝麻與辣椒絲點綴提味後! 味噌豬五花燒肉~吃起來不會有肥膩感!QQ地

(老闆出餐前)已先加醬將碗裡的沙茶乾拌麵拌勻so吃的時候(麵條)不會結團。最佳食感! 將蔥花、黃瓜絲、青菜、味噌燒肉一起充分攪拌『再開吃』

拌麵的沙茶香(不會像市售沙茶醬)那樣厚重!

屬溫潤帶著細細花生顆粒(扁魚、蝦皮、花生、芝麻...等獨門配方+香油慢慢細火手工焙炒)真材實料手炒沙茶醬香

推薦大家(一定要加辣)

潮月特製辣醬(拌麵)超香、吃拌麵帶點(微辣)辣感(香氣更濃郁)更涮嘴

自助(紅茶)免費喝 好好喝!

入口帶著說不上來類似香草味的淡淡花草紅茶香~非常順口。好喝到我們不好意思一直續杯so後來有加點手沖咖啡品飲

妹妹點的舒肥嫩肩牛排沙茶乾拌麵 $260元 +(單點)獅子頭白菜滷

潮月的乾拌麵系列

出餐前均已(先)調味+手炒沙茶醬幫客人將麵條拌勻才出餐

訂製(雞蛋拉麵)麵條不糾結略Q彈(是我們喜歡的麵食口感)我們最怕吃到太軟爛麵食。每根麵條都巴附著店家『私房手炒沙茶醬』很順口的香氣

剛剛妹妹站位子上遠觀老闆鐵鍋煎的牛排都是老闆買原肉回來去筋膜修整(舒肥處理)嫩肩牛排

出餐前大火香煎、粉色舒肥牛排口感軟嫩帶著淡淡七味粉香

獅子頭白菜滷 $100元

很台味的一道菜

裡頭還有滷製的非常軟嫩『炸ㄅㄥˋ 皮』炸豬皮、包心白菜帶著扁食香~很古早味!

手打獅子頭 表面炸恰恰、內部絞肉溼潤多汁、咀嚼時吃的到薑香、口感軟嫩!

好多客人吃拌麵都會(單點一份)佐食當配菜

味噌燒肉 $70元/份 現點現炒~還沒吃就已先聞到燒肉迷人香味

半肥半瘦豬五花 經由老闆在鐵鍋內香煎加洋蔥絲、高麗菜大火快炒+醬調味再灑入大量白芝麻與乾辣椒絲點綴

炒鍋的鑊氣有掌握! 味噌燒肉~很香

豬五花燒肉看起來肥肥的~入口Q嫩

潮月的自助紅茶! 很好喝 (可以打趴很多手搖飲店『紅茶』)我們不好意思一直續杯

看到鄰桌客人點食(手炒沙茶乾拌麵)有加點手沖咖啡

各點了一杯老闆爸推薦的『精選單品咖啡豆』品飲手沖咖啡香

闆爸(潮月咖啡老闆)說: 店裡至少有15種『精選單品咖啡豆』

全是他買豆自烘! 潮月珈琲主賣『精選咖啡豆』與客製現磨現包裝『掛耳咖啡包』

15g掛耳包均是客人訂購後現場製作(約需等待10分鐘)買回家後建議一週喝完(咖啡香氣)最濃郁!

單品手沖咖啡 $150元/杯 可內用、可外帶(冰/熱)皆有賣!

自烘咖啡豆 可預訂想要的『精選單品咖啡豆』1/2磅~微量接單『烘焙製作』保證新鮮現烘! 不是早早烘好/包裝放店內展售的豆子

手沖咖啡 香氣與韻味除了取決於『單品豆香』現沖咖啡『水溫』與『手沖方式』也是咖啡好喝與否的關鍵!

潮月賣的是『河野式手沖咖啡』

哥斯大黎加 聖羅曼處理廠 精選水洗(單品咖啡)

啜飲口感微酸帶著核果等...多層次香味，順口回甘

手沖咖啡屬滴濾式咖啡

河野式手沖咖啡主要分成『浸潤、溶解、擴散』3階段萃取咖啡

『水溫』也是影響咖啡風味的關鍵之一；在潮月老闆固定以『88度開水』沖咖啡

先慢慢的滴入熱水浸潤咖啡粉等其釋放咖啡分子。

待濾紙四周浸濕代表著咖啡豆氣味已由小而大逐漸釋放開來~再開始第2階段手沖咖啡

最後再以專業手沖方式(繞沖)注入熱水，讓咖啡粉以擴散方式溶入熱水中；萃取(精選單品)咖啡豆咖啡香

哥倫比亞 黑武士 厭氧日曬(精選單品咖啡)

咖啡液色澤較剛剛點的『哥斯大黎加手沖咖啡』來的深

單品咖非特色! 每一種咖啡豆都有其特有的(前、中、後)多重喉韻、值營細細品味。這杯尾韻帶著類似紅酒香

雖然小紫不是咖啡控(對單品手沖咖啡)了解不多，不懂怎麼形容手沖咖啡獨特風味(只知道很順口且香氣濃厚)

但~大仁哥是咖啡控!

今天我除了當地陪白天載堂妹(桃園一日遊)請其吃完晚餐再載其搭火車回家。吃飽離店前當然要『外帶咖啡』給辛苦工作一天剛下班咖啡控(哥)品飲紓壓一下

潮月咖啡~外帶紙杯(好漂亮)好有質感

每天至少宅自煮一餐(我超愛買佐醬)舉凡辣椒醬、拌醬、風味醬.... 等

剛剛看到外帶沙茶拌麵客人跟老闆買了一瓶『醬』

好奇地詢問老闆那位客人買的是什麼？ 原來潮月也有賣自炒『手工沙茶醬』喔! 這是他們之前開『汕頭火鍋店時』超受饕客喜愛的佐醬

今年3月在這兒開了『手炒沙茶拌麵店』後~調整了製作手炒沙茶醬配方比例!

(校長兼敲鐘)一人私房麵室老闆兼員工的他

必須利用(午休或深夜時段)費時費工(自炒招牌沙茶醬)

目前除了店內拌麵需使用的『沙茶醬量外』一星期只炒一次沙茶醬的他會『預留10瓶扣打』給預訂或內用後想購買的客人，老闆說:我們用餐這週賣到只剩桌上這一瓶(物以稀為貴)我....要買! 買回家入菜或自煮拌麵

潮月 濃韻手炒沙茶醬 $250元/瓶

避免您到店購買時(當週備貨)已完售(您可以提前預訂)再到店自取

成份:扁魚乾/東港蝦皮/白芝麻/花生/蒜頭/紅蔥頭/蒜粉/咖哩粉/薑黃粉/小茴香..... 等10多種辛香調味料細火手炒而成

買回家後! 我自滷了超下飯『白菜滷』

除了自炸蛋酥入菜！當然要加在潮月買的『手炒沙茶醬』

買的時候老闆有教學: 潮月沙茶醬適合(料理煮快好)起鍋前再將『手炒沙茶醬』加入菜餚內充分拌勻，更能品嚐到沙茶醬的獨特醬香

若一開始就將沙茶醬入菜煨煮(會因為燜煮時間太久而降低風味)so起鍋前可以再加一匙『提味』!

白菜滷+沙茶醬味道更香更好吃!

工作太忙~沒空煮4菜一湯晚餐時煮『乾拌麵』是我們最快開動吃晚餐方式!

買了這瓶手炒沙茶醬

麵條煮好+一點點醬油膏再+沙茶醬(將麵條充分攪拌均勻)+想吃的蔬菜；煮個自己手包餛飩拌沙茶和 逸小鍋火鍋店 買的麻辣醬( 食記點我 )

麻辣手炒沙茶餛飩乾拌麵 好吃

隱身桃園藝文特區旁(文青風格)私房手炒沙茶麵室與自烘咖啡豆~河野式手沖咖啡餐食與愛吃麵食、愛喝咖啡的您分享

店內座位不多~不想等候可提前預訂(外帶)再依約到店取餐

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