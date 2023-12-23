豺狼做料理影音介紹: https://youtu.be/lJB9iz3T0CI

ラーメン涼太拉麵簡介

拉麵最有名的大家都會想到日本,涼太的老闆りょう桑（小六）師承日本東京超高人氣拉麵店「はやし家」成為所幸安斉はやし先生的徒弟,他把技術及湯頭風味帶回台灣的故鄉新竹,所以不用飛日本也可以吃到原汁原味的拉麵唷!

除了湯頭技術外還有一個超級特別的唷!涼太拉麵一樓是拉麵店,二樓是清酒館唷!(二樓清酒吧是需要提前預約)老闆本身還是清酒講師,可以上課也可考證照唷~

地理位置及交通

涼太拉麵就在東興圳公園的對面真的太美了,我們來的時候剛好是夜晚真的超美的,堪稱竹北耶誕城,吃飽飯還可以去那走走唷~



涼太拉麵

地址：新竹縣竹北市成功十二街26號

電話：036682924

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餐廳內部(含清酒館)

涼太拉麵非常日式風的木質裝修,光看大門就很吸引我們,因為店內座位不多且很熱門所以常常滿位,所以門口有放置很多木箱椅子可以候位唷!

店內坐位有多種組合還有吧檯也可以坐,吧檯滿滿的日式涼太燈籠裝飾很亮眼又日式風,牆面還有很多日式海報,不要忘記記得抬起頭看一看因為天花板也很有特色

清酒館~~二樓木質裝修滿滿的各式酒瓶很有特色,坐位很舒適,分為2~4人座位跟包廂喔!辦活動聚會也適合喔!

菜單(拉麵.炸物.串燒.酒類.軟性飲料...)種類非常多,以現場及官網為主!

特色餐點推薦

來介紹一下我們今天點的餐點唷~熱湯.兒童餐具.小碗都可以自取,吃拉麵前可以先喝點熱湯暖暖身唷!桌上還有七味粉.胡椒粉

味噌拉麵：用赤味噌調的湯頭，可以喝到豆類發酵的香氣，湯頭鹹度稍高，麵體巴著湯汁大口吃下，滿滿的幸福感充斥整個口腔,麵體非常有口感有一定的硬度口感，軟中帶硬帶點硬的口感反而讓我覺得好吃我喜歡

W拉麵：魚介的湯頭一入口就可以喝到魚骨的香氣，叉燒可以看出來是手切的，也比普通拉麵店的叉燒厚

唐揚雞：雞腿肉用薄薄的麵漿包裹，浸入油鍋中，熱油與雞肉碰撞產生出酥脆的口感，一口咬下，立刻炸出滿滿的肉汁

炸豆腐：不同於普通的炸豆腐，他們家使用蛋豆腐，裹粉之後炸，可以吃到蛋香跟豆腐的軟嫩，超好吃

各式串燒:突然覺得我好像來到居酒屋,口味我覺得中規中矩可以挑自己愛的品項喔!



食後分享

ラーメン涼太拉麵的拉麵真的超讚的!!果然是精燉慢熬１８小時的湯頭,湯頭味道濃郁又別緻

他們的叉燒是手切有一定的厚度吃起來軟嫩大大口咬下好滿足喔!

我很喜歡店家的裝潢,很原汁原味的日本感,今天吃得很滿足,剛好二樓清酒館今天有人包場,下次來我也想上去體驗喝一下清酒

住新竹或來竹北的朋友一定要來品嚐唷~

大家可以許願唷~想看我們去哪裡吃?哪裡玩?可以告訴我們唷~

豺狼做料理https://www.youtube.com/@wolf10300/videos



三隻小熊吃喝玩樂https://beshal.pixnet.net/blog

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