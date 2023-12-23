這間墨竹亭是近幾年才有的連鎖店，新竹地區在金山街和光復路各有兩間分店，這家的紅油麻香醬是招牌，將四川的麻辣特色融合在炒手中，整體算是小辣讓平常沒在吃辣的朋友也可以體驗看看，店內風格極為簡約新穎，可以來嘗鮮看看！

開車前往可停附近的東光路停車場，步行約兩分鐘。

▲墨竹亭招牌為好看的綠藍色，店內整體風格也很統一，門口有設置長凳候位區。

▲櫃台內有眾多小菜可選，均一價45元。

▲用餐區座位相當多，有兩人座位和四人座位，鄰桌間排得稍微緊密坐起來有些擁擠。

▲醬料區有四種醬料和兒童餐具、碗筷可自取，旁邊為自助回收餐檯用完餐須自行回收。

▲店內使用掃QR code點餐，點完餐付完錢至櫃台取震動叫號機自行取餐，現在很多餐廳都走這種模式減少人力成本。

▲墨竹亭燃麵本家菜單：燃麵系列是店內招牌必點，可加購A套餐或B套餐多了飲料和小菜、湯品。

▲墨香紅茶、家傳酸梅湯、台式泡菜、花生米血：紅茶喝起來偏淡，酸梅湯是使用小酸梅泡的，飲料整體品質普通但蠻適合解辣，泡菜吃起來有脆度但有點過酸，米血吃起來扎實不黏牙。

▲香豚麻醬拌麵：本來以為這道不會辣點給小朋友吃的，但其實還是有微微的辣度，整體分量中等，上面灑滿了蔥花、花生和瘦肉很真材實料，麻醬有濃濃的花生香氣，麵條厚實有勁道，口感很彈牙。

▲附的小菜為海帶絲，清爽解油膩。

▲鮮蝦炒手燃麵：配料有四顆炒手、小黃瓜絲、榨菜和蔥花，醬汁口感除了麻香外還帶點辣，讓人越吃越開胃，他們的辣算是小辣程度，平常沒在吃辣的都可以接受。

▲豪華雙響燃麵：豪華版的燃麵有炒手、雞肉片、小黃瓜絲、酸豆、木耳、豆皮等配料，真的是很豐富阿！

▲鮮蝦炒手內有一整顆完整的蝦子，外皮薄透內餡飽滿，吃起來很鮮甜。

▲雞肉應是雞腿肉肉質較為破碎，口感滑嫩不乾柴，豪華版一次能吃到兩種主菜超滿足！

雞蛋糕短評：炒手燃麵系列是店內招牌，醬汁非常香辣度算是小辣到中辣間的程度，麵條Q度十足很有嚼勁，麻醬麵雖然沒有標示會辣但實際上吃起來還是有點小辣，飲料和小菜比較普通但可以解辣。



用餐環境★★★★

餐點★★★★

服務★★★☆

CP值★★★☆



墨竹亭燃麵本家新竹光復店美食資訊：

地址：新竹市東區光復路二段760號

電話：035726622

官網：http://www.mozhuting.com/

營業時間：11:30–13:30、17:00–20:30(平日)

11:30–20:00(六日)

停車場：無

服務費：無

廁所：有

刷卡：無(可用Line Pay)

外送：有()、(Foodanda)



【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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