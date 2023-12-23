為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 【新竹食記】墨竹亭燃麵本家(新竹光復店) - 開胃的超香燃麵，炒手能吃到一整顆鮮蝦

【新竹食記】墨竹亭燃麵本家(新竹光復店) - 開胃的超香燃麵，炒手能吃到一整顆鮮蝦

2023-12-23 22:18:42 雞蛋糕生活美學專題報告 人氣：106
share
窩客好文

雞蛋糕生活美學專題報告

發表篇數：610篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：墨竹亭｜燃麵本家光復店
phone03-5726-622
place新竹市東區光復路二段760號
作者本次評價：
3.90
美味度
4.00
服務品質
3.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
3.50
share place
寫文章 回報歇業

 

【新竹食記】墨竹亭燃麵本家(新竹光復店) - 超開胃的燃麵醬

 

這間墨竹亭是近幾年才有的連鎖店，新竹地區在金山街和光復路各有兩間分店，這家的紅油麻香醬是招牌，將四川的麻辣特色融合在炒手中，整體算是小辣讓平常沒在吃辣的朋友也可以體驗看看，店內風格極為簡約新穎，可以來嘗鮮看看！

開車前往可停附近的東光路停車場，步行約兩分鐘。

 

【新竹食記】墨竹亭燃麵本家(新竹光復店) - 超開胃的燃麵醬

 

【新竹食記】墨竹亭燃麵本家(新竹光復店) - 超開胃的燃麵醬

▲墨竹亭招牌為好看的綠藍色，店內整體風格也很統一，門口有設置長凳候位區。

 

【新竹食記】墨竹亭燃麵本家(新竹光復店) - 超開胃的燃麵醬

【新竹食記】墨竹亭燃麵本家(新竹光復店) - 超開胃的燃麵醬

▲櫃台內有眾多小菜可選，均一價45元。

 

【新竹食記】墨竹亭燃麵本家(新竹光復店) - 超開胃的燃麵醬

【新竹食記】墨竹亭燃麵本家(新竹光復店) - 超開胃的燃麵醬

▲用餐區座位相當多，有兩人座位和四人座位，鄰桌間排得稍微緊密坐起來有些擁擠。

 

【新竹食記】墨竹亭燃麵本家(新竹光復店) - 超開胃的燃麵醬

【新竹食記】墨竹亭燃麵本家(新竹光復店) - 超開胃的燃麵醬

▲醬料區有四種醬料和兒童餐具、碗筷可自取，旁邊為自助回收餐檯用完餐須自行回收。

 

【新竹食記】墨竹亭燃麵本家(新竹光復店) - 超開胃的燃麵醬

【新竹食記】墨竹亭燃麵本家(新竹光復店) - 超開胃的燃麵醬

【新竹食記】墨竹亭燃麵本家(新竹光復店) - 超開胃的燃麵醬

▲店內使用掃QR code點餐，點完餐付完錢至櫃台取震動叫號機自行取餐，現在很多餐廳都走這種模式減少人力成本。

 

【新竹食記】墨竹亭燃麵本家(新竹光復店) - 超開胃的燃麵醬

▲墨竹亭燃麵本家菜單：燃麵系列是店內招牌必點，可加購A套餐或B套餐多了飲料和小菜、湯品。

 

【新竹食記】墨竹亭燃麵本家(新竹光復店) - 超開胃的燃麵醬

墨香紅茶、家傳酸梅湯、台式泡菜、花生米血：紅茶喝起來偏淡，酸梅湯是使用小酸梅泡的，飲料整體品質普通但蠻適合解辣，泡菜吃起來有脆度但有點過酸，米血吃起來扎實不黏牙。

 

【新竹食記】墨竹亭燃麵本家(新竹光復店) - 超開胃的燃麵醬

【新竹食記】墨竹亭燃麵本家(新竹光復店) - 超開胃的燃麵醬

香豚麻醬拌麵：本來以為這道不會辣點給小朋友吃的，但其實還是有微微的辣度，整體分量中等，上面灑滿了蔥花、花生和瘦肉很真材實料，麻醬有濃濃的花生香氣，麵條厚實有勁道，口感很彈牙。

 

【新竹食記】墨竹亭燃麵本家(新竹光復店) - 超開胃的燃麵醬

▲附的小菜為海帶絲，清爽解油膩。

 

【新竹食記】墨竹亭燃麵本家(新竹光復店) - 超開胃的燃麵醬

 

【新竹食記】墨竹亭燃麵本家(新竹光復店) - 超開胃的燃麵醬

鮮蝦炒手燃麵：配料有四顆炒手、小黃瓜絲、榨菜和蔥花，醬汁口感除了麻香外還帶點辣，讓人越吃越開胃，他們的辣算是小辣程度，平常沒在吃辣的都可以接受。

 

【新竹食記】墨竹亭燃麵本家(新竹光復店) - 超開胃的燃麵醬

豪華雙響燃麵：豪華版的燃麵有炒手、雞肉片、小黃瓜絲、酸豆、木耳、豆皮等配料，真的是很豐富阿！

 

【新竹食記】墨竹亭燃麵本家(新竹光復店) - 超開胃的燃麵醬

【新竹食記】墨竹亭燃麵本家(新竹光復店) - 超開胃的燃麵醬

▲鮮蝦炒手內有一整顆完整的蝦子，外皮薄透內餡飽滿，吃起來很鮮甜。

 

【新竹食記】墨竹亭燃麵本家(新竹光復店) - 超開胃的燃麵醬

▲雞肉應是雞腿肉肉質較為破碎，口感滑嫩不乾柴，豪華版一次能吃到兩種主菜超滿足！

 

 

雞蛋糕短評：炒手燃麵系列是店內招牌，醬汁非常香辣度算是小辣到中辣間的程度，麵條Q度十足很有嚼勁，麻醬麵雖然沒有標示會辣但實際上吃起來還是有點小辣，飲料和小菜比較普通但可以解辣。


用餐環境★★★★
餐點★★★★    
服務★★★☆
CP值★★★☆


墨竹亭燃麵本家新竹光復店美食資訊：

地址：新竹市東區光復路二段760號
電話：035726622
官網：http://www.mozhuting.com/
營業時間：11:30–13:30、17:00–20:30(平日)
11:30–20:00(六日)
停車場：無
服務費：無
廁所：有
刷卡：無(可用Line Pay)
外送：有()、(Foodanda)


【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
【如果你喜歡這篇文章，歡迎至文章下方分享並按讚】


檢視較大的地圖

 

 

延伸閱讀：

新竹美食懶人包，請點我↓↓↓

新竹美食懶人包.jpg

【新竹食記】 STARBUCKS 星巴克 (芎林文德門市)

下面連結追蹤追起來，麻煩各位看倌了↓↓↓

雞蛋糕生活美學專題報告IG

雞蛋糕生活美學專題報告FB粉絲團

文章標籤

墨竹亭燃麵本家 墨竹亭燃麵本家菜單 墨竹亭｜燃麵本家 新竹光復店 墨竹亭 墨竹亭新竹 墨竹亭菜單 新竹美食 新竹餐廳 新竹麵店 新竹紅油炒手 清大美食 馬偕醫院美食
創作者介紹
創作者 雞蛋糕Jeffery 的頭像
雞蛋糕Jeffery

雞蛋糕生活美學專題報告




#墨竹亭
morechevron_right
文章關鍵字
墨竹亭燃麵本家 墨竹亭燃麵本家菜單 墨竹亭燃麵本家新竹光復店 墨竹亭 more
檢舉
share
chevron_left

【雲林食記】老街碗粿-必吃蛋飯、碗粿、關東煮

【桃園食記】美生餐室(中壢店)-完整復刻港式茶

chevron_right
延伸閱讀
【新竹食記】福砌阿華什錦麵 - 隱藏在果菜市場內的高CP值麵店
 雞蛋糕生活美學專題報告
【新竹食記】癮自在 - 台北國際牛肉麵節冠軍，新竹牛肉麵之光不排隊吃起來嗎？
 雞蛋糕生活美學專題報告
【活動】《WOMEN我們不知道的事》電影首映會
 shouyadog
【乾拌麵推薦】三男小食麵 油蔥酥醬拌麵X干貝XO醬拌麵X純素石磨麻醬拌麵
 shouyadog
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
keyboard_arrow_up