今天二木太太要來開箱過年零食必吃的牛軋糖，
曾獲得台北伴手禮名店的喜之坊，
他們家原創的圓片牛軋糖很多人會選擇當伴手禮，
不論是當過年禮盒、喜糖都很適合，
我之前就有吃過朋友送喜之坊花甜喜事禮盒，
他們家的牛軋糖吃起來花生味濃郁，
軟Ｑ不黏牙。
嚦咕嚦咕新年到，花生富貴來報到！
這次的新春開運零食禮盒，
包裝超討喜，
華人過農曆年都會打麻將摸兩圈，
打麻將前吃什麼？
當然要吃牛軋糖呀！
我媽媽說吃牛軋糖把錢黏過來～
喜之坊的圓片牛軋糖，
年節限定花生富貴禮盒，
嚴選高品質的花生原料，
一打開就有濃郁的花生香氣，
每一片糖都是由經驗豐富的師傅手工烘培製作，
春節限定包裝更是採用香港麻將的風格設計包裝，
有一萬至九萬跟紅中、發財、白板，
期望讓品嚐過的都能把把「胡牌」，
讓你好運連連、喜事連連。
正面紅色、背面黑色，
台語說：「紅水、黑大方」，
送禮就是要靠這一味，
包裝巧思不用另外再附紙袋，
紙盒本身就是附手把禮盒，
貼紙很細心是方便打開的貼紙。
二木太太吃東西最在意成分表，
成分表單純，
都是看得懂的食物名稱，
花生、麥芽、蛋白、奶粉、砂糖、海藻糖、奶油、鹽，
沒有添加有的沒的看不懂的成分標示，
而且無添加任何防腐劑，
保存期限通常就會比較短一些，
開封後請儘早使用唷！
天氣熱時，請記得冰冰箱保存，
現代人講究吃得安心，
喜之坊的用心，
讓消費者安心。
還在煩惱過年禮盒要送什麼嗎？
喜之坊牛軋糖是你的最佳選擇，
可以到喜之坊光復店選購，
或是透過官網訂購宅配送到家。
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