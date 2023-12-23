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開箱｜喜之坊｜花生富貴禮盒｜圓片牛軋糖｜春節限定｜嚦咕嚦咕新年到，花生富貴來報到！

2023-12-23 23:32:22 二木太太 人氣：99
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窩客好文

二木太太

發表篇數：27篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：喜之坊（光復店）
phone02-2704-5157
place台北市大安區光復南路422號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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開箱｜喜之坊｜花生富貴禮盒｜圓片牛軋糖｜春節限定｜嚦咕嚦咕新

今天二木太太要來開箱過年零食必吃的牛軋糖，

曾獲得台北伴手禮名店的喜之坊，

他們家原創的圓片牛軋糖很多人會選擇當伴手禮，

不論是當過年禮盒、喜糖都很適合，

我之前就有吃過朋友送喜之坊花甜喜事禮盒，

他們家的牛軋糖吃起來花生味濃郁，

軟Ｑ不黏牙。

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嚦咕嚦咕新年到，花生富貴來報到！

這次的新春開運零食禮盒，

包裝超討喜，

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華人過農曆年都會打麻將摸兩圈，

打麻將前吃什麼？

當然要吃牛軋糖呀！

我媽媽說吃牛軋糖把錢黏過來～

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喜之坊的圓片牛軋糖，

年節限定花生富貴禮盒，

嚴選高品質的花生原料，

一打開就有濃郁的花生香氣，

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每一片糖都是由經驗豐富的師傅手工烘培製作，

春節限定包裝更是採用香港麻將的風格設計包裝，

有一萬至九萬跟紅中、發財、白板，

期望讓品嚐過的都能把把「胡牌」，

讓你好運連連、喜事連連。

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正面紅色、背面黑色，

台語說：「紅水、黑大方」，

送禮就是要靠這一味，

包裝巧思不用另外再附紙袋，

紙盒本身就是附手把禮盒，

貼紙很細心是方便打開的貼紙。

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二木太太吃東西最在意成分表，

成分表單純，

都是看得懂的食物名稱，

花生、麥芽、蛋白、奶粉、砂糖、海藻糖、奶油、鹽，

沒有添加有的沒的看不懂的成分標示，

而且無添加任何防腐劑，

保存期限通常就會比較短一些，

開封後請儘早使用唷！

天氣熱時，請記得冰冰箱保存，

現代人講究吃得安心，

喜之坊的用心，

讓消費者安心。

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還在煩惱過年禮盒要送什麼嗎？

喜之坊牛軋糖是你的最佳選擇，

可以到喜之坊光復店選購，

或是透過官網訂購宅配送到家。

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有興趣的朋友快透過下面資訊，

把花生富貴發大財帶回家吧！

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