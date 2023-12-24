在還沒有將生活主場景移轉到台北之前，山海工作室早已是我的口袋名單；記得我第一次認識到山海，收藏的貼文是芋泥流心巴斯克，而後又陸續看到草莓帕妃杯、法式甜點，從外觀、風格到口味，山海的甜點一次又一次的爆擊我的心臟！

如標題所示，店家裝潢有種深沈內斂的大人感，本來不對甜點與裝潢之外的體驗舒適度抱持著期待，但結果卻出乎我意料之外，而且是出乎意料地好！

｜環境｜

此店位於行天宮週邊的巷弄內，附近是住宅區，對面就是農安公園，若是挑下午造訪還能一邊喝咖啡一邊欣賞城市的綠意。

整體內裝以黑色為基調，從櫃檯、桌椅、器具、甚至是衛生紙皆是帶有神秘感的黑色，其間穿插昏黃燈飾柔和了本該有些冷硬的風格；另外值得大大誇獎的是，山海有供應冷開水及熱開水，這真的非常少見，造訪時剛好有點感冒，這奇蹟似的熱開水像是禮物一樣的出現！

｜服務｜

由於裝潢偏向冷酷路線，本來以為店員也會是相同調性，結果非常親切耶！從進門時的招呼、甜點的介紹到小細節的注意，在在都讓人更加喜歡這家店。

｜進食｜

⁂ 中澤鮮奶油紅西瓜戚風 NTD 220

⁂ 春陽Daisy NTD 200

⁂ 抹茶白柚達克瓦茲 NTD 110

⁂ 抹茶拿鐵（熱） NTD 170

⁂ 南非鮮奶茶（熱） NTD 170

店家的FB粉專上有飲品跟常態甜點的菜單，引用到此給大家參考，由於店家非常講究咖啡，所以咖啡的部分還有另外一本專門的菜單，而甜點的話還可以參考甜點櫃，選擇頗多。

（個人特別喜歡的品項會加❤）

⇞ 中澤鮮奶油紅西瓜戚風 NTD 220❤❤

雖然一直心心念念想著要吃芋泥流心巴斯克，但實際到現場後又被這美國尺寸的戚風蛋糕迷得暈頭轉向，不僅如此，這又是西瓜口味，這麼特別怎麼能不點呢！只好忍痛先割捨巴斯克了。

個人認為西瓜之所以會少用來做甜點，有可能是因為西瓜的水分多，在製作甜點上相對不易，也因此更能考驗甜點師的技術。

這戚風蛋糕除了尺寸偌大之外，鮮奶油也相當輕盈，不僅不膩而且帶有甜香，主角西瓜本身水份足夠，而蛋糕體鬆軟細緻又帶有微微甜度及奶香，三者性質都十分輕盈，因此融合得很好；即使單吃戚風蛋糕跟鮮奶油也不會黯然失色，水果的部分除了西瓜之外還有風乾草莓及柳橙。

⇞ 春陽Daisy NTD200❤

山海的甜點櫃有幾款精緻小巧的法式甜點，而春陽首先抓住我的眼球。

春陽的組成是：茉莉綠茶塔殼、優格甘那許、百香凱莉杏桃餡、茉莉綠甘那許、百香鳳鮮奶油，光看這內容物都能聞到那春天陽光般略帶酸甜的溫暖氣味，上方的醬有柳橙優格的清爽感，內層令人驚喜的是有柔軟茶凍帶來的綠茶香氣，底層的脆塔再帶出有層次的口感，好吃！

⇞ 抹茶白柚達克瓦茲 NTD 110

大家喜歡達克瓦茲媽？雖然吃過幾次達克瓦茲，但很少讓我有好吃的感受，而山海的達克瓦茲做到了！

達克瓦茲本體是抹茶口味，而且很是鬆軟，夾餡的柚子凍有帶一點酒感，整體口感豐富，口味不膩。

⇞ 抹茶拿鐵（熱） NTD 170

微糖，整體甜度不高，茶味比奶味突出許多，濃郁卻不苦，但私心希望奶味可以再明顯一些與茶味平衡融合。

⇞ 南非鮮奶茶（熱） NTD 170

主調是南非茶的味道，由奶味帶出柔和韻味，一樣是茶味比奶味強烈許多的路線。

｜價位｜

甜點跟飲料的價格偏高，但甜點的精緻度與美味度對得起價格，而飲料絕不是不好喝，而是剛好與我偏愛的路線有點落差，不過整體環境舒適，服務優良，是會回訪且推薦給大家的店。

｜交通｜

店家附近是住宅區，對面即是公園，騎車前往的朋友應可以在公園旁找到停車位，而若是開車前往的朋友可以搜尋周邊的付費停車場，有許多選擇。

｜低消｜

一杯飲料。

＊實際到訪日為2023/7/5及2023/8/6，目前供餐情況請參考店家粉專。

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山海工作室What's LIFE

週二公休/不可訂位/假日客滿限時兩小時/有wifi/部分座位有插座

營業時間：每週三到週一 13:00-22:00

地址：104台北市中山區松江路431巷26-1號

店家IG： 山海工作室What's LIFE

店家FB： 山海工作室What's LIFE

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