為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 高雄湯圓推薦【合春圓仔】70年傳承手工製作圓仔，圓仔冰/圓仔甜湯/鹹湯圓，真材實料讓人一吃就愛上！伴手禮可以帶回家和家人分享

高雄湯圓推薦【合春圓仔】70年傳承手工製作圓仔，圓仔冰/圓仔甜湯/鹹湯圓，真材實料讓人一吃就愛上！伴手禮可以帶回家和家人分享

2023-12-24 16:54:19 艾薇到處走 人氣：100
share
窩客好文

艾薇到處走

發表篇數：180篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：合春圓仔 林園總店
phone07-6417-866
place高雄市林園區福興街25號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
share place
寫文章 回報歇業

高雄湯圓推薦【合春圓仔】70年傳承手工製作圓仔，圓仔冰/圓仔

週末天氣超～好！和男朋友&朋友們直衝墾丁看海，去了貓鼻頭、逛了鵝鑾鼻燈塔、吃了後壁湖生魚片，回程最後來到朋友推薦的高雄合春圓仔吃圓仔冰！

 

墾丁的海真的很美❤️全身心靈眼睛都被療癒了～舒壓～

高雄湯圓推薦【合春圓仔】70年傳承手工製作圓仔，圓仔冰/圓仔

高雄湯圓推薦【合春圓仔】70年傳承手工製作圓仔，圓仔冰/圓仔

 

這是怎樣🤣只有我勇敢迎接太陽，其他人有陰影就鑽🤣

高雄湯圓推薦【合春圓仔】70年傳承手工製作圓仔，圓仔冰/圓仔

高雄湯圓推薦【合春圓仔】70年傳承手工製作圓仔，圓仔冰/圓仔

高雄湯圓推薦【合春圓仔】70年傳承手工製作圓仔，圓仔冰/圓仔

 

玩水、曬太陽，累了來吃後壁湖生魚片，好鮮好甜，而且又很便宜，愛吃生魚片的一定要來！

高雄湯圓推薦【合春圓仔】70年傳承手工製作圓仔，圓仔冰/圓仔

 

回程再來一碗冰品，真是人生一大享受。

合春圓仔是高雄林園一家超過70年的老店，以手工製作的圓仔聞名，是林園在地的老字號、必吃美食！

高雄湯圓推薦【合春圓仔】70年傳承手工製作圓仔，圓仔冰/圓仔

 

檯面上的配料感覺都很讚😍😍綠豆很飽滿耶～

高雄湯圓推薦【合春圓仔】70年傳承手工製作圓仔，圓仔冰/圓仔

高雄湯圓推薦【合春圓仔】70年傳承手工製作圓仔，圓仔冰/圓仔

 

我們點了招牌商品～經典圓仔湯（冰/熱各一），朋友愛吃有餡的加了元宵湯圓。再來一碗男朋友愛的鹹湯圓，皆大歡喜🎉

高雄湯圓推薦【合春圓仔】70年傳承手工製作圓仔，圓仔冰/圓仔

 

製冰中…好大一碗wow而且配料裝滿滿，還好我沒有貪心多點一碗！

高雄湯圓推薦【合春圓仔】70年傳承手工製作圓仔，圓仔冰/圓仔

 

✨ ✨中間放上可口的小圓仔

高雄湯圓推薦【合春圓仔】70年傳承手工製作圓仔，圓仔冰/圓仔

高雄湯圓推薦【合春圓仔】70年傳承手工製作圓仔，圓仔冰/圓仔

 

經典圓仔冰出爐！

高雄湯圓推薦【合春圓仔】70年傳承手工製作圓仔，圓仔冰/圓仔

 

Q彈的手工圓仔，口感很好，糯而不爛～滑順不黏牙，讓人忍不住一直咀嚼，會跑出糯米的甜味。

高雄湯圓推薦【合春圓仔】70年傳承手工製作圓仔，圓仔冰/圓仔

 

芋圓咬起來也很香，咬咬控會很愛！

高雄湯圓推薦【合春圓仔】70年傳承手工製作圓仔，圓仔冰/圓仔

 

配料有下功夫，糖水也是甜而不膩，讓人忍不住一口接一口。

高雄湯圓推薦【合春圓仔】70年傳承手工製作圓仔，圓仔冰/圓仔

 

再來是溫暖的圓仔甜湯

朋友正值不能吃冰時期，暖呼呼的圓仔湯最適合她，還有一顆顆飽滿的元宵湯圓，湯圓皮Q、餡料扎實，吃完甜蜜蜜的，好幸福～～

高雄湯圓推薦【合春圓仔】70年傳承手工製作圓仔，圓仔冰/圓仔

高雄湯圓推薦【合春圓仔】70年傳承手工製作圓仔，圓仔冰/圓仔

高雄湯圓推薦【合春圓仔】70年傳承手工製作圓仔，圓仔冰/圓仔

 

最後是鹹湯圓，不愛吃甜的可以點它！

鹹湯圓肉餡鮮香，咬開肉餡快爆出來了！我男朋友這個肉控一口一整顆，圓仔皮吸滿肉汁，湯頭也清爽，吃起來非常滿足！

高雄湯圓推薦【合春圓仔】70年傳承手工製作圓仔，圓仔冰/圓仔

高雄湯圓推薦【合春圓仔】70年傳承手工製作圓仔，圓仔冰/圓仔

 

吃完合春圓仔，我們都很滿意，還順手帶了麵茶伴手禮回台南，可以回家泡看看麵茶拿鐵，清香～一定很特別。

高雄湯圓推薦【合春圓仔】70年傳承手工製作圓仔，圓仔冰/圓仔

如果大家有機會到高雄林園，一定要來合春圓仔嚐嚐，合春圓仔的湯圓真的非常好吃，不管是冰品還是甜湯，都值得一試，保證讓你回味無窮～

合春圓仔 （林園總店）

地址：高雄市林園區福興街25號

營業時間：週一至日12:00-22:30

電話：07 641 7866

粉專：https://www.facebook.com/hechun1951/

線上訂購：https://www.rakuten.com.tw/shop/hechun1951/


檢視較大的地圖

文章標籤

高雄湯圓 高雄湯圓推薦 高雄湯圓冰 高雄圓仔冰 高雄鹹湯圓 合春圓仔冰 合春圓仔(林園店)
創作者介紹
創作者 艾薇。到處走 的頭像
艾薇。到處走

艾薇。到處走




文章關鍵字
高雄湯圓 高雄湯圓推薦 高雄湯圓冰 高雄圓仔冰 more
檢舉
share
chevron_left

高雄平價鍋物【滿足麻奶鍋】每日現熬濃郁香麻高
延伸閱讀
【活動】《WOMEN我們不知道的事》電影首映會
 shouyadog
高雄平價鍋物【滿足麻奶鍋】每日現熬濃郁香麻高湯│不吃辣也有不辣鍋物│商業午餐份量精巧不吃撐│主鍋豐富很飽足│麻辣滷米血軟糯唰嘴必點
 艾薇到處走
双町~正值食慾之秋、享受來自海洋與陸地的美味吧 !!
 沾墨點落
【台南 中西區】復古又寬敞的咖啡廳 不能錯過午後的陽光
 我是艾兒比！！
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
keyboard_arrow_up