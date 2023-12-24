週末天氣超～好！和男朋友&朋友們直衝墾丁看海，去了貓鼻頭、逛了鵝鑾鼻燈塔、吃了後壁湖生魚片，回程最後來到朋友推薦的高雄合春圓仔吃圓仔冰！

墾丁的海真的很美❤️全身心靈眼睛都被療癒了～舒壓～

這是怎樣🤣只有我勇敢迎接太陽，其他人有陰影就鑽🤣

玩水、曬太陽，累了來吃後壁湖生魚片，好鮮好甜，而且又很便宜，愛吃生魚片的一定要來！

回程再來一碗冰品，真是人生一大享受。

合春圓仔是高雄林園一家超過70年的老店，以手工製作的圓仔聞名，是林園在地的老字號、必吃美食！

檯面上的配料感覺都很讚😍😍綠豆很飽滿耶～

我們點了招牌商品～經典圓仔湯（冰/熱各一），朋友愛吃有餡的加了元宵湯圓。再來一碗男朋友愛的鹹湯圓，皆大歡喜🎉

製冰中…好大一碗wow而且配料裝滿滿，還好我沒有貪心多點一碗！

✨ ✨中間放上可口的小圓仔

經典圓仔冰出爐！

Q彈的手工圓仔，口感很好，糯而不爛～滑順不黏牙，讓人忍不住一直咀嚼，會跑出糯米的甜味。

芋圓咬起來也很香，咬咬控會很愛！

配料有下功夫，糖水也是甜而不膩，讓人忍不住一口接一口。

再來是溫暖的圓仔甜湯

朋友正值不能吃冰時期，暖呼呼的圓仔湯最適合她，還有一顆顆飽滿的元宵湯圓，湯圓皮Q、餡料扎實，吃完甜蜜蜜的，好幸福～～

最後是鹹湯圓，不愛吃甜的可以點它！

鹹湯圓肉餡鮮香，咬開肉餡快爆出來了！我男朋友這個肉控一口一整顆，圓仔皮吸滿肉汁，湯頭也清爽，吃起來非常滿足！

吃完合春圓仔，我們都很滿意，還順手帶了麵茶伴手禮回台南，可以回家泡看看麵茶拿鐵，清香～一定很特別。

如果大家有機會到高雄林園，一定要來合春圓仔嚐嚐，合春圓仔的湯圓真的非常好吃，不管是冰品還是甜湯，都值得一試，保證讓你回味無窮～

合春圓仔 （林園總店）

地址：高雄市林園區福興街25號

營業時間：週一至日12:00-22:30

電話：07 641 7866

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