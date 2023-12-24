草莓季來了，
身為草莓控的我怎麼能錯過呢~
來內湖737巷吃飯，
看到茶曉伊有五種不同風味的草莓飲品，
現在全品項飲品，有買五送一的優惠，
當然要多外帶幾杯回家和親友們一起分享，
飯後來杯飲料剛剛好，
當下午茶飲品也很可以
茶曉伊-台北內湖店位於737巷的巷弄內，
店家的飲品非常有特色、選擇也很多，凍飲也都是店家每日製作，
如果有來737巷吃飯的朋友可別錯過這家喔~
好喜歡茶曉伊茶飲專賣店的裝潢，
典雅又復古，
相當唯美，讓人路過不注意都難
茶曉伊飲料的飲品相當多選擇，有純茶類、凍飲類、草莓季飲品、熱飲…等選擇，
滿足每個人不同的需求，
也很適合辦公室一起訂下午茶，
現在買5送1很超值
(菜單取自茶曉伊官網)
茶曉伊的原味茶連續三年榮獲比利時iTQi國際風味品質評鑑獎，真的太厲害啦~
伊頂紅茶（2023.1 ㄧ星獎）
帶有花香氣的紅茶，香醇又不澀口
愛莉紅茶（2022.1 ㄧ星獎）
這款帶有獨特果香，不苦也不澀，喜歡果香的朋友可以選這款
里山青茶（2021.6 三星獎）
茶香淡雅芬芳香醇又清香，
讓人口中充滿著迷人的茶香，心情也跟著好了起來
雲霧烏龍茶（2022.1 二星獎）
使用台灣高山輕烘焙茶葉製作而成，喝起來香氣迷人又清爽
草莓凍奶茶
草莓凍滑Q香甜，
新鮮草莓酸甜，
還有以伊頂紅茶（ㄧ星獎）調製而成香醇不甜膩的奶茶，
茶香交織著奶香與果香，
多種層次超滿足，
好喝又有飽足感
草莓水果茶
使用大湖新鮮草莓搭配柳丁切片、蘋果切片、少許檸檬原汁，和一星獎愛莉紅茶，
茶香、果香、莓果香，通通一次滿足
喝起來帶有濃濃的果香，
香甜又不膩口，
果香氣十足，
真的超順口的，
是讓人一試就愛上的美味
草莓牛奶
使用新鮮草莓加上香醇的義美鮮乳，
超濃的莓果香，
酸甜又好喝，因沒有添加茶，所以不喝茶的小孩也適合喔~
是大人小孩都適合的美味
美莓布蕾厚拿鐵
表層是炙燒過的黑糖奶蓋，
底層的布蕾是義美鮮乳製作，
中間是一星獎蜜香紅茶拿鐵，
可以先綴飲表層的黑糖奶蓋，
鹹鹹甜甜的口感相當有層次，
接著再攪勻一起喝，
喝的到酸甜的草莓果肉，
不甜也不膩口，
是醇厚且層次相當豐富的美味
杏仁凍鳳梨青
這還是我第一次看到的飲料組合，
覺得很特別就來試看看，
底下的杏仁凍嚐起來相當Q彈，
搭配鳳梨、三星獎里山青茶
喝起來有層次又無違和感耶~
杏仁凍不會有想像中很重的那種杏仁味，
而是很滑嫩清香的感覺，
也是一杯酸甜又順口的飲品
檸檬凍烏龍
沒想到黑糖+二沙糖搭檸檬汁煮製成的檸檬蜜和二星獎烏龍茶這麼搭，
入口酸酸甜甜的又咕溜，
酸香爽口，檸檬香氣十足，
是讓人一口接一口的清新美味，
也是來茶曉伊必點的美味
天氣愈來愈冷，茶曉伊也有推出冬季熱飲，一樣有全飲品買5送1優惠，
冷冷的天氣來杯暖呼呼的飲品超讚的~
(菜單取自茶曉伊粉絲團)
大甲芋頭鮮奶
芋頭和牛奶就是搭，
濃醇的義美鮮乳搭配綿密的芋頭泥，
滑順又濃郁，
濃濃的芋香、奶香，
讓人口齒留香回味無窮
小芋圓蜜地瓜鮮奶
這杯也是我很喜歡的一款，
裡面有綿密香甜的地瓜，
還有小芋圓QQ的口感，
濃郁又不甜膩，
喝完一整杯超有飽足感的，
很適合下午來杯當下午茶，
補充點能量，
又能繼續未完成的工作
茶曉伊飲品全品項買5送1，還不快點來買好買滿，
喜愛手搖飲的朋友可別錯過喔~辦公室訂下午茶的小幫手也不能錯過這家喔~
PS:因拍攝需求飲品使用透明杯裝，到現場購買都是提供紙杯裝飲品喔~
店家資訊:
茶曉伊-台北內湖店
地址:台北市內湖區內湖路一段737巷62號
外送專線：02-2627-6616
營業時間：9:15 - 22:30
茶曉伊粉絲團
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本文為個人實際食用之心得，每個人的口感不同，請依個人味蕾為主。
范范部落格
范范LINE@:@098hmurg
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