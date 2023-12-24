

草莓季來了，

身為草莓控的我怎麼能錯過呢~

來內湖737巷吃飯，

看到茶曉伊有五種不同風味的草莓飲品，

現在全品項飲品，有買五送一的優惠，

當然要多外帶幾杯回家和親友們一起分享，

飯後來杯飲料剛剛好，

當下午茶飲品也很可以

茶曉伊-台北內湖店位於737巷的巷弄內，

店家的飲品非常有特色、選擇也很多，凍飲也都是店家每日製作，

如果有來737巷吃飯的朋友可別錯過這家喔~

好喜歡茶曉伊茶飲專賣店的裝潢，

典雅又復古，

相當唯美，讓人路過不注意都難

茶曉伊飲料的飲品相當多選擇，有純茶類、凍飲類、草莓季飲品、熱飲…等選擇，

滿足每個人不同的需求，

也很適合辦公室一起訂下午茶，

現在買5送1很超值

(菜單取自茶曉伊官網)

茶曉伊的原味茶連續三年榮獲比利時iTQi國際風味品質評鑑獎，真的太厲害啦~

喜歡喝純茶飲品的朋友一定要來試試

伊頂紅茶（2023.1 ㄧ星獎）

帶有花香氣的紅茶，香醇又不澀口

愛莉紅茶（2022.1 ㄧ星獎）

這款帶有獨特果香，不苦也不澀，喜歡果香的朋友可以選這款

里山青茶（2021.6 三星獎）

茶香淡雅芬芳香醇又清香，

讓人口中充滿著迷人的茶香，心情也跟著好了起來

雲霧烏龍茶（2022.1 二星獎）

使用台灣高山輕烘焙茶葉製作而成，喝起來香氣迷人又清爽

草莓凍奶茶

草莓凍滑Q香甜，

新鮮草莓酸甜，

還有以伊頂紅茶（ㄧ星獎）調製而成香醇不甜膩的奶茶，

茶香交織著奶香與果香，

多種層次超滿足，

好喝又有飽足感

草莓水果茶

使用大湖新鮮草莓搭配柳丁切片、蘋果切片、少許檸檬原汁，和一星獎愛莉紅茶，

茶香、果香、莓果香，通通一次滿足

喝起來帶有濃濃的果香，

香甜又不膩口，

果香氣十足，

真的超順口的，

是讓人一試就愛上的美味

草莓牛奶

使用新鮮草莓加上香醇的義美鮮乳，

超濃的莓果香，

酸甜又好喝，因沒有添加茶，所以不喝茶的小孩也適合喔~

是大人小孩都適合的美味

美莓布蕾厚拿鐵

表層是炙燒過的黑糖奶蓋，

底層的布蕾是義美鮮乳製作，

中間是一星獎蜜香紅茶拿鐵，

可以先綴飲表層的黑糖奶蓋，

鹹鹹甜甜的口感相當有層次，

接著再攪勻一起喝，

喝的到酸甜的草莓果肉，

不甜也不膩口，

是醇厚且層次相當豐富的美味

杏仁凍鳳梨青

這還是我第一次看到的飲料組合，

覺得很特別就來試看看，

底下的杏仁凍嚐起來相當Q彈，

搭配鳳梨、三星獎里山青茶

喝起來有層次又無違和感耶~

杏仁凍不會有想像中很重的那種杏仁味，

而是很滑嫩清香的感覺，

也是一杯酸甜又順口的飲品

檸檬凍烏龍

沒想到黑糖+二沙糖搭檸檬汁煮製成的檸檬蜜和二星獎烏龍茶這麼搭，

入口酸酸甜甜的又咕溜，

酸香爽口，檸檬香氣十足，

是讓人一口接一口的清新美味，

也是來茶曉伊必點的美味

天氣愈來愈冷，茶曉伊也有推出冬季熱飲，一樣有全飲品買5送1優惠，

冷冷的天氣來杯暖呼呼的飲品超讚的~

(菜單取自茶曉伊粉絲團)

大甲芋頭鮮奶

芋頭和牛奶就是搭，

濃醇的義美鮮乳搭配綿密的芋頭泥，

滑順又濃郁，

濃濃的芋香、奶香，

讓人口齒留香回味無窮

小芋圓蜜地瓜鮮奶

這杯也是我很喜歡的一款，

裡面有綿密香甜的地瓜，

還有小芋圓QQ的口感，

濃郁又不甜膩，

喝完一整杯超有飽足感的，

很適合下午來杯當下午茶，

補充點能量，

又能繼續未完成的工作

茶曉伊飲品全品項買5送1，還不快點來買好買滿，

喜愛手搖飲的朋友可別錯過喔~辦公室訂下午茶的小幫手也不能錯過這家喔~

PS:因拍攝需求飲品使用透明杯裝，到現場購買都是提供紙杯裝飲品喔~

店家資訊:

茶曉伊-台北內湖店

地址:台北市內湖區內湖路一段737巷62號

外送專線：02-2627-6616

營業時間：​9:15 - 22:30



茶曉伊粉絲團

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本文為個人實際食用之心得，每個人的口感不同，請依個人味蕾為主。

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范范LINE@:@098hmurg

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