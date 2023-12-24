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【內湖飲料】茶曉伊-台北內湖店｜買五送一優惠中｜原味茶連續三年（2021-2023）榮獲比利時iTQi國際風味品質評鑑｜內科下午茶外送｜內湖必喝特色飲料

2023-12-24 19:04:50 范范 人氣：97
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窩客好文

范范

發表篇數：791篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：茶曉伊
place台北市內湖區內湖路一段737巷62號
作者本次評價：
4.60
美味度
5.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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【內湖飲料】茶曉伊-台北內湖店｜買五送一優惠中｜原味茶連續三年榮獲比利時iTQi國際風味品質評鑑｜內科下午茶外送｜內湖必喝特色飲料 (22).JPG
草莓季來了，

身為草莓控的我怎麼能錯過呢~

內湖737巷吃飯，

看到茶曉伊有五種不同風味的草莓飲品，

現在全品項飲品，有買五送一的優惠，

當然要多外帶幾杯回家和親友們一起分享，

飯後來杯飲料剛剛好，

當下午茶飲品也很可以

茶曉伊-台北內湖店位於737巷的巷弄內，

店家的飲品非常有特色、選擇也很多，凍飲也都是店家每日製作，

如果有來737巷吃飯的朋友可別錯過這家喔~

【內湖飲料】茶曉伊-台北內湖店｜買五送一優惠中｜原味茶連續三年榮獲比利時iTQi國際風味品質評鑑｜內科下午茶外送｜內湖必喝特色飲料 (1).JPG

好喜歡茶曉伊茶飲專賣店的裝潢，

典雅又復古，

相當唯美，讓人路過不注意都難

【內湖飲料】茶曉伊-台北內湖店｜買五送一優惠中｜原味茶連續三年榮獲比利時iTQi國際風味品質評鑑｜內科下午茶外送｜內湖必喝特色飲料 (2).JPG

茶曉伊飲料的飲品相當多選擇，有純茶類、凍飲類、草莓季飲品、熱飲…等選擇，

滿足每個人不同的需求，

也很適合辦公室一起訂下午茶

現在買5送1很超值

茶曉伊.jpg

茶曉伊1 (2).jpg

 

(菜單取自茶曉伊官網)

茶曉伊的原味茶連續三年榮獲比利時iTQi國際風味品質評鑑獎，真的太厲害啦~

喜歡喝純茶飲品的朋友一定要來試試

【內湖飲料】茶曉伊-台北內湖店｜買五送一優惠中｜原味茶連續三年榮獲比利時iTQi國際風味品質評鑑｜內科下午茶外送｜內湖必喝特色飲料 (4).JPG

伊頂紅茶（2023.1 ㄧ星獎）

帶有花香氣的紅茶，香醇又不澀口

愛莉紅茶（2022.1 ㄧ星獎）

這款帶有獨特果香，不苦也不澀，喜歡果香的朋友可以選這款

里山青茶（2021.6 三星獎）

茶香淡雅芬芳香醇又清香，

讓人口中充滿著迷人的茶香，心情也跟著好了起來

雲霧烏龍茶（2022.1 二星獎）

使用台灣高山輕烘焙茶葉製作而成，喝起來香氣迷人又清爽

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草莓凍奶茶

草莓凍滑Q香甜，

新鮮草莓酸甜，

還有以伊頂紅茶（ㄧ星獎）調製而成香醇不甜膩的奶茶，

茶香交織著奶香與果香，

多種層次超滿足，

好喝又有飽足感

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草莓水果茶

使用大湖新鮮草莓搭配柳丁切片、蘋果切片、少許檸檬原汁，和一星獎愛莉紅茶，

茶香、果香、莓果香，通通一次滿足

喝起來帶有濃濃的果香，

香甜又不膩口，

果香氣十足，

真的超順口的，

是讓人一試就愛上的美味

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草莓牛奶

使用新鮮草莓加上香醇的義美鮮乳，

超濃的莓果香，

酸甜又好喝，因沒有添加茶，所以不喝茶的小孩也適合喔~

是大人小孩都適合的美味

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美莓布蕾厚拿鐵

表層是炙燒過的黑糖奶蓋，

底層的布蕾是義美鮮乳製作，

中間是一星獎蜜香紅茶拿鐵，

可以先綴飲表層的黑糖奶蓋，

鹹鹹甜甜的口感相當有層次，

接著再攪勻一起喝，

喝的到酸甜的草莓果肉，

不甜也不膩口，

是醇厚且層次相當豐富的美味

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杏仁凍鳳梨青

這還是我第一次看到的飲料組合，

覺得很特別就來試看看，

底下的杏仁凍嚐起來相當Q彈，

搭配鳳梨、三星獎里山青茶

喝起來有層次又無違和感耶~

杏仁凍不會有想像中很重的那種杏仁味，

而是很滑嫩清香的感覺，

也是一杯酸甜又順口的飲品

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檸檬凍烏龍

沒想到黑糖+二沙糖搭檸檬汁煮製成的檸檬蜜和二星獎烏龍茶這麼搭，

入口酸酸甜甜的又咕溜，

酸香爽口，檸檬香氣十足，

是讓人一口接一口的清新美味，

也是來茶曉伊必點的美味

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天氣愈來愈冷，茶曉伊也有推出冬季熱飲，一樣有全飲品買5送1優惠，

冷冷的天氣來杯暖呼呼的飲品超讚的~

茶曉伊1 (1).jpg

(菜單取自茶曉伊粉絲團)

大甲芋頭鮮奶

芋頭和牛奶就是搭，

濃醇的義美鮮乳搭配綿密的芋頭泥，

滑順又濃郁，

濃濃的芋香、奶香，

讓人口齒留香回味無窮

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小芋圓蜜地瓜鮮奶

這杯也是我很喜歡的一款，

裡面有綿密香甜的地瓜，

還有小芋圓QQ的口感，

濃郁又不甜膩，

喝完一整杯超有飽足感的，

很適合下午來杯當下午茶，

補充點能量，

又能繼續未完成的工作

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茶曉伊飲品全品項買5送1，還不快點來買好買滿，

喜愛手搖飲的朋友可別錯過喔~辦公室訂下午茶的小幫手也不能錯過這家喔~

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PS:因拍攝需求飲品使用透明杯裝，到現場購買都是提供紙杯裝飲品喔~

店家資訊:
茶曉伊-台北內湖店
地址:台北市內湖區內湖路一段737巷62號
外送專線：02-2627-6616
營業時間：​9:15 - 22:30

茶曉伊粉絲團

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本文為個人實際食用之心得，每個人的口感不同，請依個人味蕾為主。

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