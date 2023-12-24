Shanmu 山木島 ｜超萌石虎車車出沒街道中，香甜焦糖起司夾心餅直接送到家！

呼叫超~可~愛的石虎車車，台中人氣伴手禮品牌【Shanmu 山木島 】，以充滿台灣特色的甜點為主打，其中超萌的石虎餅乾更是在網路爆紅，近期更推出酷到不行的新企劃，直接打造一台可愛的石虎車車，在台北和台中都能找到蹤跡，想吃就吃直接幫你送到家!

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/

品牌介紹

▼【Shanmu 山木島 】是以台灣獨特在地食材製作的伴手禮品牌，實體門市位於台中市西區昇平街，也就是熱鬧的審計新村附近，米色系的門口看起來充滿質感。

▼【Shanmu 山木島 】主打中法混血手工餅乾以及蛋糕，店內展示各式各樣的品項可挑選，也有提供喜餅供新人可以到店試吃討論。

▼幸運看到【Shanmu 山木島 】超酷的石虎車車，萌翻天的設計讓人忍不住多看幾眼，只要在台中及台北特地區域預訂，告知方便取件的日期跟時間，石虎車車就會直接把商品送到你家!

如何購買

【Shanmu 山木島 】提供門市和線上購物服務。

官網線上購買:https://shanmudao12.shoplineapp.com/

甜點介紹

石虎餅乾禮盒 (焦糖起司夾心x8)

▼可愛到不行的石虎餅乾禮盒，分別有焦糖起司夾心和花生起司夾心口味，從餅乾、禮盒到都以石虎斑紋發想，一打開就瞬間感到少女心噴發。

▼沒想到咬下去更是讓人驚艷，帶點厚度的餅乾皮酥酥脆脆，奶油香氣十足，中間夾入濃郁的焦糖內餡，伴隨著起司的鹹味，中和了甜膩感，最重要的是完全不會黏牙，無論口感和口味都好優秀!

食用心得

每到年末就是各種送禮的時候，【Shanmu 山木島 】這款充滿質感的石虎餅乾禮盒，滿足了視覺和味覺的多重需求，剛剛好的大小不會讓人太負擔，還可以來點不一樣的驚喜，直接請石虎車車幫你送禮送到家，絕對能帶給收禮人一個難忘的回憶!

店家資訊

Shanmu 山木島

粉絲團 : Shanmu 山木島 FB

官網 : https://shanmudao12.shoplineapp.com/

地址 : 台中市西區昇平街49號

電話 : 04-2301-7961

營業時間: 11:00-21:00

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/