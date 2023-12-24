Shanmu 山木島 ｜超萌石虎車車出沒街道中，香甜焦糖起司夾心餅直接送到家！
呼叫超~可~愛的石虎車車，台中人氣伴手禮品牌【Shanmu 山木島 】，以充滿台灣特色的甜點為主打，其中超萌的石虎餅乾更是在網路爆紅，近期更推出酷到不行的新企劃，直接打造一台可愛的石虎車車，在台北和台中都能找到蹤跡，想吃就吃直接幫你送到家!
肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/
品牌介紹
▼【Shanmu 山木島 】是以台灣獨特在地食材製作的伴手禮品牌，實體門市位於台中市西區昇平街，也就是熱鬧的審計新村附近，米色系的門口看起來充滿質感。
▼【Shanmu 山木島 】主打中法混血手工餅乾以及蛋糕，店內展示各式各樣的品項可挑選，也有提供喜餅供新人可以到店試吃討論。
▼幸運看到【Shanmu 山木島 】超酷的石虎車車，萌翻天的設計讓人忍不住多看幾眼，只要在台中及台北特地區域預訂，告知方便取件的日期跟時間，石虎車車就會直接把商品送到你家!
如何購買
【Shanmu 山木島 】提供門市和線上購物服務。
官網線上購買:https://shanmudao12.shoplineapp.com/
甜點介紹
石虎餅乾禮盒 (焦糖起司夾心x8)
▼可愛到不行的石虎餅乾禮盒，分別有焦糖起司夾心和花生起司夾心口味，從餅乾、禮盒到都以石虎斑紋發想，一打開就瞬間感到少女心噴發。
▼沒想到咬下去更是讓人驚艷，帶點厚度的餅乾皮酥酥脆脆，奶油香氣十足，中間夾入濃郁的焦糖內餡，伴隨著起司的鹹味，中和了甜膩感，最重要的是完全不會黏牙，無論口感和口味都好優秀!
食用心得
每到年末就是各種送禮的時候，【Shanmu 山木島 】這款充滿質感的石虎餅乾禮盒，滿足了視覺和味覺的多重需求，剛剛好的大小不會讓人太負擔，還可以來點不一樣的驚喜，直接請石虎車車幫你送禮送到家，絕對能帶給收禮人一個難忘的回憶!
店家資訊
Shanmu 山木島
粉絲團 : Shanmu 山木島 FB
官網 : https://shanmudao12.shoplineapp.com/
地址 : 台中市西區昇平街49號
電話 : 04-2301-7961
營業時間: 11:00-21:00
肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/