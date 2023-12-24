桃園平價小火鍋推薦【逸小鍋鍋物-中壢健行店】點鍋送肉盤!葷素湯底超過25種。自助吧~壽喜燒飯/麻辣拌飯/7種麵食/餅乾/冷熱飲品/冰淇淋/DIY霜淇淋~無限吃到飽(逸小鍋菜單)

最近在FB美食社團看到店家貼文(慶祝加盟店開幕)點鍋送肉盤

立馬約哥吃火鍋。真的點一鍋就送一張(價值70元)豬肉片兌換券。上週剛好堂妹搭火車來中壢一日遊(午餐就近)載她吃火鍋順便換肉肉

逸小鍋鍋物(葷食火鍋)口味多達2３種(素食火鍋)有4種口味可點食!

一直超想將全店(除了素食鍋以外)所有湯頭都點食一輪!(記錄)

但每次來吃火鍋也會想回味曾點食過的『湯頭』so至目前為止大約只吃過『10種火鍋湯頭』我們都笑稱來逸小鍋吃火鍋(不會膩)因為每次都可點沒吃過的『湯底』嚐鮮趣!

逸小鍋鍋物-中壢健行店

電話:03-428-5757

營業時間:10:00~23:00

地址:桃園市中壢區健行路245-1號

粉絲頁: 逸小鍋鍋の物-中壢健行店

除了內用也可外帶熟食小火鍋。附近居民學生最常點foodpanda或Uber Eats外送

外帶(掃下圖)快一點線上點餐

肉品產地 :公告在櫃檯前方

每次來吃逸小鍋都會單點麻辣滷味(臭豆腐、鴨血)更常直接點滷雙拼

後來店家推出頗受團購網購族群喜愛常溫(麻辣鴨血料理包)在店內也可購買1包110元

買個幾包回家囤。夏天沒食慾!冬天冷到想吃暖暖鍋物，宅自煮很方便!

料理包自煮(食譜) 團購宅配美食【麻辣鴨血料理包】逸小鍋火鍋店招牌麻辣鴨血加熱即食/露營/宅自煮(湯底加水稀釋+食材)麻辣鴨血火鍋輕鬆上桌啦!

逸小鍋點餐方式: 外帶(拿)綠色MENU

外帶(熟食火鍋)每鍋比內用便宜10元

內用與外帶(小紫)覺得內用CP值較高!尤其是對『食量大和附近學生』而言: 有飯食與7種麵食自助無限吃到飽真的很划算! 這裡的小火鍋(鍋物~料蠻多的)這也是為什麼我和大仁哥常來吃逸小鍋主因之一(食量大的他)內用可以吃飽飽

逸小鍋內用(拿下圖)MENU勾劃

消費方式: 一人一鍋(可共鍋)

身高110cm以上(未點鍋)共鍋費80元(可以抵單點)

身高140cm以上共鍋費100元(可抵單點)

用餐時間: 餐食出齊90分鐘

好康報報: (下圖)3種麻辣系列鍋物任點2鍋(送)麻辣滷鴨血乙份

詳細食記 【逸小鍋鍋の物-中壢健行店】麻辣系列任選2鍋送麻辣滷鴨血(奶香麻辣鍋/泰式酸辣鍋/南洋風味鍋/沙茶鍋)食記

真的(點上圖)麻辣湯頭2鍋馬上送(下圖)麻辣鴨血

這家火鍋湯頭口味太多了

若您面臨難以決擇的情況

推薦您(逸小鍋)也有單人鴛鴦鍋可以點

(一次可煮2種湯頭)而且鴛鴦鍋有(原味/麻辣/泡菜/沙茶/酸白/藥膳/咖哩/牛奶/香茅/香蒜/麻由/粵式胡椒)12種口味(任選2種)

(下圖)之前來吃的『麻辣+藥膳鍋』

食記 自助吧無限吃到飽【逸小鍋鍋の物-中壢健行店】個人鴛鴦鍋(麻辣+藥膳)、粵式胡椒鍋(食記)

粵式胡椒鍋 食記( 點我 ) 湯頭喝起來有淡淡順口『白胡椒』辛香料辣香味!! 類似吃(胡椒豬肚鍋~湯頭的韻味)

吃火鍋加點(單點)什麼最划算？

幾乎每次都會加點『豬肉片買1送1』與『生干貝買1送1』

內用有『超大置物籃』可放包包、外套!

勾劃好想吃的火鍋餐食到櫃台點餐結帳後(店員)才會拿紙碗給您盛飯!

我猜~應該是想預防有客人趁用餐尖峰時段人多時混進店裡(純吃~自助吧餐食吃到飽吧？)因為小紫來吃N次!就真的遇到類似流浪漢、沒消費直接混進店內白吃白喝的情形!

總之點餐結完帳才會有『餐碗』

白飯放在自助醬料區這邊

壽喜燒飯與麻辣拌飯~自助無限吃到飽!

壽喜燒=鹹甜鹹甜滷碎豆皮飯

每次來逸小鍋吃火鍋都有感受到店家一直在進步! 現在吃飯還可配肉鬆捏

不曉得未來會不會新增沙拉吧？

當一日導遊載堂妹(中壢吃吃喝喝一日遊)問她午餐想吃什麼？

妹: 好久沒吃火鍋! 突然好想吃

我: 好! 附近剛好有一家我和哥常吃的平價火鍋店(午餐吃鍋go)

初訪的妹妹直接壽喜燒+麻辣醬汁+肉鬆mix『麻辣壽喜燒肉鬆飯』

妹說:肉鬆拌飯~好吃

逸小鍋的沙茶(不是)市售沙茶醬

看起來比較像是店家(自有品牌沙茶醬)調味佐醬該有的都有!也有蒜茸油膏~想沾啥醬？自調嘿!

(後疫情"食"代)保護自己也保護別人

到自助區取餐時請戴口罩!

逸小鍋沙茶醬的花生顆粒較粗，夾一坨自調醬~包夾在涮煮好的肉片內(肉捲一口塞)香!

最低一鍋160元百火火鍋就可享『自助吧餐食』無限吃、無限喝

餐碗(結帳後)櫃檯會給。 筷子與湯匙則是在自助區『自取』

店裡還有菜脯餅。等火鍋出餐前可以先吃餅乾解饞

一直有在關注店家(粉專)看到慶祝加盟店開幕『點鍋送肉盤』活動!

時不時想到就會來吃 逸小鍋 的我們怎能錯過!

下班後與大仁哥及他同事來吃火鍋

真的『點一鍋』就送『一張』豬肉片兌換券

但...不是 當次兌換!需等下次來吃火鍋時才可以兌換(使用期限很長so我們覺得挺划算的)

小叮嚀: (下圖)兌換券使用方式要先看一下喔!

(券) 限下次 點鍋時兌換

內用共鍋、外帶、外送 不可使用 此券換肉盤

6片豬肉盤 是單獨贈送。您不能 單點(肉片買一送一)凹店家直接免單(肉兩盤)免收費! 券送的是單獨贈送。您不能單點(肉片買一送一)凹店家直接免單(肉兩盤)免收費!

內用 點一鍋火鍋(可使用)一張肉盤兌換券 (點2鍋可兌換2張券)以此類推

吃火鍋拿券兌換肉盤(當次)不會再贈送肉券(須單點火鍋)沒使用肉肉券時才會送您(豬肉盤兌換券)喔

結帳前記得(先)出示肉券做兌換；結帳後當次無法做兌換需等下回吃鍋再換!

以上~有點兒饒舌! 是小紫看完(券)翻譯的白話文!

因為結帳時店員送我們這券時(我有點兒霧煞煞 )

不是說『免費送肉盤？』

怎會寫內用70元豬肉片折價券？心想還要付70元換肉盤是嗎？

當下立馬問服務生: 此券的意思是指『點一鍋火鍋』就送一張價值(原價)70元的豬肉片6片。

(免費送肉、免費幫客人加肉概念)

原本想說: 等天氣變冷想吃暖呼呼火鍋時再來兌換肉肉券

隔沒幾天!剛好堂妹打電話說:要拿幾件無法穿的新衣送我、順便來中壢小旅行(午餐)就近載很久沒吃火鍋的她吃火鍋順便免費換肉肉

今天點了2鍋火鍋、使用兩張(豬肉片折價券) so無法再享點鍋送豬肉盤好康!

一盤有6片豬肉片 (免費吃)

逸小鍋鍋物出餐時都是搭豬肉片

您也可以+加價(+10元換牛肉片/+10元換羊肉片/+20元換魚片+30元換去骨雞腿肉)

避免食記內菜單或餐食售價更新(僅供參考)請以您享食日、現場菜單為準!

咖哩鍋(牛肉) $190元 (180元+10元)

鍋內有6片牛肉片

開煮到一半突然想到! 看一下這牛肉片有多長？油花不會太肥？

(肥瘦嘟嘟好)很可以

咖哩鍋湯頭~香又濃! 鍋物配料也多多(板豆腐/高麗菜/金針菇/豆皮/寛冬粉/三角油豆腐/海帶/甜不辣/鑫鑫腸/多種火鍋料....我沒細數)

這咖哩鍋湯韻會讓我有下次想再點食的衝動!

牛五花肉片煮咖哩鍋入味好食

點餐時看到單點(火鍋料類)桂花腸品名~超好奇那是什麼東東？點了一份嚐鮮

桂花腸 $30元/份 外觀很像蛋腸!

我們有問送餐服務生他說:這不是蛋腸喔！之前來吃火鍋(鍋物配料也有吃過這個)我一直誤把它當成蛋腸吃、因為真的很像呀!

桂花腸最有趣的地方! 下鍋後過沒幾秒會『開花』

若親子共鍋共餐(共鍋費用)可以點這道，讓孩子自己煮食、看著它開花~很好玩!

食量大(男生)自助吧有王子麵/寛王子麵/烏龍麵/油麵//寛冬粉/意麵/雞絲麵 讓您(自取)無限吃到飽

在這兒不單單只有(飯食)可以吃到飽。麵控選擇也很多

點的『咖哩鍋』煮到最後湯汁變濃(超適合煮麵吃)

寛王子麵煮咖哩湯頭、每一口都可吃到濃郁咖哩香、麵條QQ的

妹點的香濃起司雞腿鍋 $230元 (190元+30元)

+30元享豬肉片換雞腿

起司鍋湯底還搭了一片起司片

這一陣子沒來吃! 小紫發現『雞腿肉』似乎升級囉！size比較『大片』且不會像之前那樣(沒切斷)

一片一片厚切帶皮去骨雞腿肉(挺吸睛的)

妹說: 鮮嫩

這兒的香濃起司鍋(湯頭)除了起司香，還帶著奶油香

(經驗小分享) 煮食加牛奶(奶類)鍋物切忌『開大火』

堂妹果真太久沒吃火鍋。竟忘了這原理!

我們早上賞遊(馬祖新村眷村文創園區)後飢腸轆轆的她心急著想快點煮食開吃(一開始就火力全開) 結果香濃起司鍋就變成香濃豆花鍋啦(冏 ~)

so (提醒您) 煮牛奶或起司類鍋物(一開始)火力不要開大大

這鍋的鍋物配料也是很澎湃(我沒再細拍)

(單點) 龍蝦沙拉丸 $40元

難得妹妹來找桃園我一日遊! 想吃什麼盡量點

爆漿火鍋料~ 好好吃(也好燙 )

自助區(冷飲) 還可自己DIY霜淇淋

熱飲有: 咖啡、3合1奶茶、抹茶牛奶

抹茶控堂妹 看到有 『抹茶牛奶』超興奮(抹茶味濃略帶著醇香奶味)

我這懼抹茶味者~避而遠之

我對透明氣泡飲(7喜)情有獨鍾、剛剛店員正在換新瓶。試著換喝纖採蔬果汁

我...還是喜歡7喜的清純風味!

我不曉得『歡慶加盟店開幕、點鍋送豬肉盤活動』到何時結束？(請您自己關注店家粉專公告)

只知道無論內用或外帶『生干貝或豬肉片』都是長期享有『買一送一好康』

真的很超值~我幾乎每次來都會加點！

之前來吃(豬肉片)買一送一$70元(出餐時)一次會給12片肉肉

今天是因為點兩鍋火鍋拿了前幾天和大仁哥來吃火鍋)送的豬肉片兌換券換了2盤肉。怕若再加『單點』會吃不完!才沒有單點豬肉片買一送一

但我有(單點)生干貝買一送一煮食 $80元/份

生干貝(不大顆)含水冰凍。下鍋不宜煮太久、煮一下下就可以開吃

若您煮太久(忘了鍋內有放生干貝煮)等您想到時可能會因煮過久『太熟』縮到變乾巴巴

麻辣系列小菜 我超愛吃逸小鍋麻辣滷雙拼 $50元

妹妹點了滷大腸 $70元

夏天出餐直接吃就好。

冬天天氣冷! 我會放在瓦斯爐上加熱後再吃；鴨血滑嫩又入味(麻麻辣辣~很涮嘴)

堂妹則是被這臭香又爆汁『麻辣臭豆腐與鴨血』給圈粉

直呼這價格(不收服務費)在新北市算是很便宜的火鍋餐食

(新北市-蘆洲)開了加盟分店! 等她放假會想就近去吃CP值很可以。

我是直接買(常溫包裝)逸小鍋麻辣鴨血料理包 讓她宅自煮 1包110元/3包優惠300元

想買嗎？您可買『宅配或超商店到店』全家超商店到店~1次買滿10包~免運喔!

小紫買自煮『麻辣鴨血火鍋』食記 團購宅配美食【逸小鍋麻辣鴨血料理包】加熱即食/露營/宅自煮(湯底加水稀釋+食材)麻辣鴨血火鍋輕鬆上桌啦!

料理包內『麻辣鴨血』份量蠻多的；湯底很濃郁(濃縮麻辣湯頭~辣) 煮成『火鍋』3人同享沒問題

『逸小鍋麻辣鴨血料理包』麻辣湯汁也可以自滷『麻辣豆腐or麻辣臭豆腐』煮『單人麻辣鴨血豆腐鍋吃』煮法 看影片

(單點) 麻辣滷大腸 $70元 我們有加熱過再吃！

大腸帶咬勁! 適合多煮一會兒! 大腸尬酸菜一起吃! 愈嚼愈香

自助區 5種口味冰淇淋任您吃

冰淇淋與霜淇淋(相比)

我更愛DIY霜淇淋。香草口味霜淇淋~好吃

真的沒唬爛您嘿!! 第一次吃(逸小鍋火鍋)霜淇淋的堂妹

吃一根不過癮!! 竟然要我再DIY一根給她吃

開玩笑地說:明明肚肚已經吃超飽! 但難得在平價小火鍋店吃到好吃的香草霜淇淋、欲罷不能的忍不住又續了一捲!

用餐環境: 內用座位算多

尖峰時段或假日晚上(不想候位)可以提前打電話預約訂位

親子友善~有兒童座椅

開在健行科大旁 也是附近學生們『飽餐一頓』好去處!!

疫情至今尚未(陽)的大仁哥最不喜歡人多的尖峰時段來用餐

每次都挑晚上離峰時段要不就是下午(2點半以後)來吃!

逸小鍋『全天供餐』有社恐症!! 或不喜歡人多環境吃火鍋的話『下午享食』人最少『午晚餐尖峰時段』則是人超多

逸小鍋也有賣『麻辣醬』

我們看到有客人來買『3入禮盒裝』好奇的問老闆怎麼賣？

逸小鍋麻辣醬 一瓶$150元 保存期限:2年

自煮時老是覺得冰箱永遠缺一瓶醬料的我(趁今天大仁哥沒有來吃火鍋)偷偷地買了一罐回家做菜

逸小鍋麻辣醬~自煮(食譜) 桃園伴手禮/料理調味百搭萬能醬【逸小鍋麻辣醬】蒸煮料理/烤肉沾醬/麻辣鍋底/炒飯炒麵/沾醬/拌麵/炒菜風味提升(一匙提香)

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小紫朋友常笑稱『桃園』可說是『火鍋城』無論到桃園市的哪一區？三兩步就有一家火鍋店

桃園人真的有那麼愛吃火鍋嗎？

ㄟ...我不是桃園在地人啊! 小紫只是租屋在桃園工作的異鄉遊子。問我不準! 但~我也超愛吃火鍋! 一年四季每個月若沒外食吃火鍋、也會自己宅自煮

現在『點鍋~送肉盤券』真的很划算

喜歡吃小火鍋冰友~可以來吃看看喔!

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每個人對逸小鍋火鍋餐食口味喜好不盡相同。2023-12月食記心得僅供參考。 營業時間、餐食實際內容、成份售價、優惠訊息；請依店家(官網)公告為依據!! 喜歡小紫食記分享文嗎？幫 小紫吃喝玩樂．享食煮藝 按個讚+追蹤，一起趴趴走找尋下一站美食和景點go