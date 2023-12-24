之前愛麗絲有吃過台北的「瀧厚炙燒熟成牛排」，沒想到在中壢大潤發B1也能吃到瀧厚炙燒熟成牛排，新開幕有打卡優惠，價格也是相當漂亮！點主餐送麵包，飲料、湯品都是自助式吃到飽，CP值超高！

瀧厚炙燒熟成牛排環境

從停車場近來就能看到深藍色外觀質感又時髦，滿滿濃厚英式風格，以藍色為主色，環境氣派又很有質感，直接被吸引!

以藍色為主色，環境氣派又很有質感，滿滿英式風格，座位區也非常寬敞沙發很好坐很加分，上方壁燈增添不少氛圍~

沙發上方還有充電區，有USB插座，非常貼心~

自助區有提供醬料、兩種湯品(牛肉羅宋湯、玉米濃湯)

牛肉羅宋湯隨便一撈都是滿滿的料，有加入番茄，湯頭喝起來很甜，裡面的肉塊是牛排切下來的邊邊，肉食控看到這滿滿的肉真的是好開心！牛排還沒好可以喝羅宋湯。

飲料湯品都是自助式，飲料就有UCC咖啡、汽水和氣泡水。

座位區有放玫瑰鹽、黑胡椒，有需要其他醬料可以在自助區拿取。

衛生紙盒上有WIFI密碼，怕在地下室收訊不好，有店內WIFI，很貼心。

菜單

菜單上有熟成牛排、豬排、魚排、雙拼或燉飯等選擇，推薦套餐升級A或B，有付沙拉、酥皮濃湯、前菜、甜點。

也可以單點。

餐點

沙拉－日式和風沙拉 (A SET )

加購A SET $139元，就有「沙拉、湯品、前菜、甜點」，非常超值，沙拉清爽可口。

卡本內蘇維紅酒$200

選擇來杯「卡本內蘇維紅酒」來配牛排！

大蒜麵包

這款只要點主餐就會在餐前送上，烤得香酥可口充滿蒜味，與濃湯超搭。

薄脆雞翅(A SET )

入會地瓜薯條

湯品－酥皮濃湯 (A SET )

喜歡酥皮的絕對必點，送上桌超香的！外皮烤的酥酥脆脆，能感受一層一層酥酥脆脆，把酥皮與濃湯搭著吃更加分。

濃湯是玉米濃湯，還想喝自助區都還有，喝到飽不限制，但酥皮只能額外加點。

蒜香蛤蜊$130

蛤蜊新鮮肥美，在牛排餐廳比較少見的配菜，蒜味很濃郁，蛤蜊顆顆飽滿，我有搭配燉飯一起吃，特別鮮甜。

法式牛肝菌燉飯$200

法式牛肝菌燉飯也是瀧厚的招牌之一，想吃米飯的推薦試試，他們的燉飯真的做的不錯，收汁和米粒都很Q，還有洋蔥的甜味，是會想一口一口接著吃下去的。

雙倍無骨肩小排$590

店家希望讓大家用實惠價格吃到高級排餐，堅持使用冷藏熟成牛排鎖住牛肉美味無骨肩小排油脂均勻、軟嫩多汁、筋比板腱少。

雙倍的量讓人吃的很飽，肩小排非常的好切，很嫩又juicy，中間部位肉質軟嫩結實多汁。

炙燒戰斧豬排 $390

好大一份戰斧豬排，看起來就像一把烙印上了記號的戰斧，霸氣十足阿！戰斧豬排真的很好吃，醃的非常棒，而且烤出來沒有過乾，不用沾醬料也很味道。吃起來滿滿飽足感，更喜歡戰斧豬排!

時蔬有蜜地瓜、玉米筍、花椰菜、洋蔥，其中我最愛甜蜜蜜的蜜地瓜，吃完鹹食後，來一點甜當做完美收尾，時蔬也清爽又解膩。

甜點－主廚甜點(A SET)

今天是起司蛋糕，非常濃郁，小小一片剛剛好。

刀子選用的是法國Laguiole手工牛排刀，輕輕鬆鬆不太費力就切下一塊肉，非常好切。

總體來說「瀧厚炙燒熟成牛排」是中等價位，又能吃到品質好的肉，CP值很高，位置在大潤發，逛完街吃晚餐，都是聚餐首選，還能吃得很飽。

✐☡✐☡✐☡✐☡✐☡餐廳資訊✐☡✐☡✐☡✐☡✐☡

🍝 瀧厚炙燒熟成牛排中壢大潤發店

📌 桃園市中壢區中北路二段468號B1

⏰ 11:00~22:00