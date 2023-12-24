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【食記】信義區酒吧推薦OXI Oyster & Wine Live House，音樂與夜生活的碰撞，美食和美酒的極樂享受！【信義餐酒館】捷運美食【台北聚餐】有菜單【市府站餐廳】

2023-12-24 21:33:21 Phyllis 17 人氣：101
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Phyllis 17

發表篇數：311篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：Oxi oyster&wine live house
place台北市信義區松仁99號B1樓
作者本次評價：
4.10
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.50
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台北最熱鬧最精華的信義區，匯聚了各種的美食，有一家氣氛超棒的餐酒館，喜歡美食和音樂的饕客，一定會喜歡！

（未滿十八歲，禁止飲酒；喝酒不開車，飲酒不過量）

OXI Oyster & Wine Live House

地址：台北市信義區松仁路99號B1

電話：02-87866736

時間：迵一至迵日 PM 12:00–AM 1:00

【食記】信義區酒吧推薦OXI Oyster&Wine Liv

位於信義區的Att Valley廣場B1樓層，搭捷運藍色板南線，市府站3號口走路也很近，而且OXI提供超多款的各國紅酒，紅酒控會瘋掉啦！

【食記】信義區酒吧推薦OXI Oyster&Wine Liv【食記】信義區酒吧推薦OXI Oyster&Wine Liv

OXI空間很大，和朋友同事聚餐最適合，還有舒服的沙發區，喜歡交新朋友的坐吧台區最適合了！最棒的是還有樂團現場演唱的舞台區！

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OXI的菜單，也很有趣且令人期待！

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在燈光美，氣氛佳的OXI，來杯酒是必須的，所以酒單也很也豐富！

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跟大家分享一下OXI的美味！

【食記】信義區酒吧推薦OXI Oyster&Wine Liv

星辰大海當季生蠔 NT $350／IPCS

流浪松露薯條 NT $280

刻在我心底的軟絲 NT $260

水煮魚中份 NT $630

蔓越莓汁 NT $200

柳橙汁 NT $200

【食記】信義區酒吧推薦OXI Oyster&Wine Liv

星辰大海當季生蠔 NT $350／IPCS

【食記】信義區酒吧推薦OXI Oyster&Wine Liv

讓人垂涎欲滴的日本生蠔，沒有生腥的海味，提供紅醋醬及莎莎醬可供使用，但是充滿鮮味又多汁的生蠔，只要滴上檸檬汁就是美味！

【食記】信義區酒吧推薦OXI Oyster&Wine Liv

流浪松露薯條 NT $280

【食記】信義區酒吧推薦OXI Oyster&Wine Liv

熱呼呼的長薯條，灑上起士粉絲超有滋味，加上頂級松露沾醬，讓這碗薯條好有質感！

【食記】信義區酒吧推薦OXI Oyster&Wine Liv

刻在我心底的軟絲 NT $260

【食記】信義區酒吧推薦OXI Oyster&Wine Liv

軟絲超Q彈，讓人難忘，還有清脆的小黃瓜及紅蘿蔔，佐上醋味增醬，使得口感多元有層次！

【食記】信義區酒吧推薦OXI Oyster&Wine Liv

水煮魚中份 NT $630

【食記】信義區酒吧推薦OXI Oyster&Wine Liv

超大盤的水煮魚一出場就氣勢十足，佈滿紅辣椒及綠蔥花，秀色可餐，鮮嫩的水煮魚帶著刺激味蕾辣味，浸滿著湯汁的魚肉更美味了，好吃得連豆芽菜都被我吃光光！

【食記】信義區酒吧推薦OXI Oyster&Wine Liv【食記】信義區酒吧推薦OXI Oyster&Wine Liv

蔓越莓汁 NT $200

柳橙汁 NT $200

用餐時來點軟飲，是為了待會舒服的喝酒！

【食記】信義區酒吧推薦OXI Oyster&Wine Liv

夜幕低垂使得OXI越夜越美麗，氛氛隨著實力樂團開唱迎來高潮！

【食記】信義區酒吧推薦OXI Oyster&Wine Liv

接受現場點歌，送給喜歡的人，我最喜歡我自己！

【食記】信義區酒吧推薦OXI Oyster&Wine Liv

當然少不了讓人興奮的開心水啦！

（未滿十八歲，禁止飲酒；喝酒不開車，飲酒不過量）

桂花弄 NT $450

以烏龍茶酒為基底，加上蜂蜜及蛋白，帶著茶香及迷人的甜，灑上桂花，好有儀式感！

【食記】信義區酒吧推薦OXI Oyster&Wine Liv

特別調酒 NT $500

以萊姆酒為基底，搭配鳳梨及柑橘，水藍色調，超有熱帶海洋風，溫和順口，很適合女孩子喲！

【食記】信義區酒吧推薦OXI Oyster&Wine Liv

現在五星好評就送紅酒一杯喲！

【食記】信義區酒吧推薦OXI Oyster&Wine Liv

信義區另一桃花仙境，迷人的美食，醉人的美酒，可以獨自聽歌享受美好，可以三五好友盡情歡愉！

【食記】信義區酒吧推薦OXI Oyster&Wine Liv【食記】信義區酒吧推薦OXI Oyster&Wine Liv

想要變百萬富翁更要來OXI，等你來命名的水煮魚，真的等你來命名喔！歡迎夠有趣，夠有梗的你！一經使用，馬上晉升百萬富翁！

【食記】信義區酒吧推薦OXI Oyster&Wine Liv

OXI Oyster & Wine Live House

地址：台北市信義區松仁路99號B1

電話：02-87866736

時間：迵一至迵日 PM 12:00–AM 1:00

FB：https://www.facebook.com/OXI.taipei/?locale=zh_TW

IG：https://www.instagram.com/OXI_TAIPEI

文章標籤

台北食記 信義區酒吧推薦 OXI Oyster&WineLiveHouse liveband 信義餐酒館 捷運美食 板南線美食 市府站美食 台北酒吧 有菜單 台北聚餐推薦 調酒 紅酒 生蠔 美式炸物 樂團演唱 日本生蠔
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