這間日斤手作漢堡就在桃園中正藝文特區附近，地理位置相當方便

而且附近還有鹿過停車場大興站️ 付費停車場，走到日斤手作漢堡不用4分鐘

吃完這美味早午餐跟漢堡，還可以順便到桃園中正藝文特區逛逛，感受一下藝術氛圍

這間日斤手作漢堡可真是老闆用4年熱血餐車換來的成果呢

起初，老闆是開著餐車四處奔波，忠實的粉絲們為了追尋飄香的味蕾，都跟著老闆趴趴造

老闆心疼他那一群忠實的粉絲們，不想讓大家風吹雨淋地追著他跑

終於，在同德二街122號找到了個家，現在粉絲們想吃老闆的手作漢堡，就可以舒舒服服地來店裡吃了

店裡的環境超級優美，用餐的地方也很寬敞，吃美食的同時，還能盡情享受這美好的時光

日斤手作漢堡

電話：033560081

地址：桃園市桃園區同德二街122號

營業時間：11:00–15:00、17:00–21:00(週一至週五)

11:00–21:00(週六至週日)，週二公休，供餐至營業結束前1小時

日斤手作漢堡的早午餐週一至週五全天候供應，對於喜歡享受早午美食的朋友們，千萬不要錯過

這裡的早午餐料理每道餐點都是當場現點現做，所以想品嚐的朋友們，要稍微有點耐心等待一下唷

早午餐菜色真的是超豐盛的，最吸引人的是，日斤手作漢堡價格真的很親民

我覺得比起台北市的早午餐，這裡可是便宜太多了XD

如果你正好在桃園中正藝文特區遊玩，不妨玩累了來日斤手作漢堡尋找美食慰勞一下自己

但提醒一下，如果是假日前來的話最好先訂位，大家都知道，假日的人潮真的是湧湧不絕，常常一個位子難求

早午餐的話我選擇了香煎雞腿排，你看！！是不是超豐盛的

套餐不僅有主菜，還有超多的配菜，像是沙拉、薯條、炒食蔬、歐姆蛋，還有濃湯麵包，飲料等等

這一頓真是吃得太豐盛了，每一口都是滿滿的幸福感

香煎雞腿排外酥內嫩，搭配著五花八門的配菜，味蕾真是享受到不行

沙拉清新，薯條酥脆，炒食蔬色彩繽紛，歐姆蛋口感柔軟，麵包沾著濃湯吃更是一絕

這麼豐盛的早午餐，真的會讓你一吃就飽到天靈蓋去了，這早午餐絕對不會讓你後悔的選擇，讓你一整天都充滿活力呢

你看看～香煎雞腿排多Juicy啊，鮮嫩多汁，吃起來肉質一點也不柴

來了日斤手作漢堡，當然不能錯過老闆的招牌手作漢堡啦

我家弟弟挑中了水牛城風味起司堡，而且還可以根據個人口味選擇牛肉或豬肉漢堡排

店家的漢堡排可不是馬虎的，足足有4OZ的份量，真是實打實的飽足感，這才是讓粉絲們一直回頭的原因

漢堡排搭配上洋蔥、番茄、酸黃瓜、生菜、起司片、美乃滋，整個漢堡看起來超巨大的，就算是大胃王的弟弟也被這份量征服了

弟弟還感嘆說這牛肉漢堡排的肉質細緻鮮美，與一般的組合肉有著天壤之別，微辣的口感更是讓這牛肉漢堡排的風味大大提升

而漢堡麵包吃起來也很鬆軟，麵香味十足，真的是手工漢堡的獨特之處

我個人還蠻喜歡店家的薯條，炸得很酥脆，吃起來不油膩

手作漢堡還可以為你的味蕾升級體驗，有A套餐和B套餐供你挑選

A套餐只需+$100元，你可以選擇沙拉或濃湯其中之一，再搭配一杯飲料（價格在$90元內）

如果你想要更全面的味蕾享受，可以考慮B套餐，只需額外+$160元

這個套餐不僅包含沙拉和濃湯，還有飲料（酒類除外），這樣的組合，你的漢堡餐就會更豐富多元，吃得更有滿足感

為了讓大胃王弟弟的肚子更滿足，我們還額外點了水牛城風味炸雞翅

不得不誇一下，這辣雞翅實在是太好吃了！！

雞翅肉超嫩，入味得剛剛好，微辣微酸的口感，一口咬下去，簡直就是征服了我跟弟弟的味蕾

搭配上小黃瓜和美乃滋，讓整個雞翅的口感不會太油膩，相當清爽

我個人真的超推薦，來這裡一定要點這款水牛城風味炸雞翅，絕對是滿足你味蕾的最佳選擇

店家還有提供手扒雞手套，讓你大口大口吃美食同時，也不會把手搞得髒兮兮的

如果你不想喝早午餐時的飲料，可以選擇其他飲品，還能享受$30元的折扣唷

我今天點了一杯抹茶拿鐵(左)，抹茶的滋味超棒，一點都不苦，還帶著淡淡的甜味，真是讓人愛不釋手

而我家弟弟挑了芒果冰茶(右)，雖然芒果季節過了，但這杯喝起來居然還超甜，真是出乎意料之外

我發現我家弟弟一直不停地喝，原來是怕我搶走他的飲料

日斤手作漢堡菜單

店裡的面紙套還是可愛的漢堡造型，真吸睛呢

店家完全不收服務費的，真的是可是超佛系的，採半自助服務，餐具、飲水都是要自己取

沾醬碟真的是超可愛的

如果在自己的FB跟IG打卡，老闆還會送你一份炸物唷

櫃台上的漢堡都是樂高拼接而成，真的是超可愛的

日斤手作漢堡的環境真的是我超喜歡的！走的是森林風，整個空間充滿自然的氛圍

而且採光超好，感覺好明亮，店裡的空間也很寬敞

無論是約會、親子活動，或是和朋友相聚，這裡都是個理想的聚會場所

老闆的漢堡餐車就一旁，偶爾老闆說會開出去叫賣，說順便貼補一下房租XD

整體感：進到店裡，整個環境都是充滿森林風的感覺，就像是走進大自然一樣

而且店裡的空間寬敞，陽光灑進來，讓用餐的氛圍更加愉悅

手作漢堡的口感和風味真的超獨特，每一口都充滿驚喜，總之就是讓人嚐到了不一樣的美味

如果你是住這附近，還是來桃園遊玩，這家日斤手作漢堡真的是你值得一試美食

（本篇為合作文，以上內容皆為本人實際體驗心得）

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