打盹Nap&Knife｜紅、綠相映成趣。聖誕夜就是要浪漫打盹｜台中義大利麵推薦｜聖誕大餐

打盹Nap&Knife｜紅、綠相映成趣。聖誕夜就是要浪漫打盹

在熱情紅、綠相映成趣的聖誕夜裡，寵愛家人與伴侶的味蕾，選擇打盹Nap&Knife，肯定是最溫馨浪漫的助攻。

聖誕雙人套餐已幫你貼心配好好，情侶點餐沒有尷尬癌上身的選擇障礙，帶家人歡享大餐的話，當然是笑嗨嗨的直攻兩套摟～

打盹｜餐廳環境

相信每個人心中都有幾間好評義大利麵，而這間鄰近勤美誠品、位在明義街小巷的打盹Nap&Knife，正是米的常訪心中愛，

地點於廣三SOGO後方，店旁也有收費停車場，非常好找也便捷。

店內氛圍溫馨，約有30個座位，以兩人與四人座位為主，聚餐需併桌也可預先告知安排，特殊節日建議提早訂位，不然聽到客滿可是會泛淚搥胸的喲

端出來的料理道道放入滿滿誠意，盛盤抓人眼球用料也講究，餐後還會有一份療癒又經典必嚐的珍珠奶茶雪花冰收尾。

幸福聖誕夜，就帶著家人愛侶來打盹Nap&Knife，以舌尖來朗談一下義國美食魂吧，相信吃飽喝足後的朋朋們會帶著天使微笑～台中義大利麵推薦

打盹｜菜單MENU

🔍 MENU：點我

(取自 打盹Nap&Knife 官方)

打盹｜餐點介紹

◕━━ SET MENU FOR 2｜雙人套餐＄1299 ​━━◕

聖誕節的雙人套餐含兩份濃湯、三份開胃菜，兩份主餐和甜點與紅茶各兩份，食材講究之外，分量也給的很足夠誠意，每次來打盹Nap&Knife，都能找到這份屬於自己鍾情的儀式感。

✿ 松露蕈菇濃湯

就愛套餐與生俱來的儀式感，以這碗熱呼呼濃湯來為歡樂聖誕打頭陣，替身體加溫取取暖，

湯滑味醇濃，每口皆是真材實料，松露獨特的木質香與蕈菇鮮美結合極好，食慾已默默打開。

✿ 開胃菜-擇3｜經典凱薩沙拉｜香蒜軟法麵包｜香料脆薯

➤ 經典凱薩沙拉

有著迷人香氣的香煎培根，拌入鮮脆生菜、凱薩醬與乳酪細絲，

搭配柑橘的酸甜多汁，鹹香鮮脆香氣足，嚐著爽口不油膩，非常討喜的開胃沙拉盤！

➤ 香蒜軟法麵包

➤ 香料脆薯

有炸物相伴最快樂，除了卡滋脆的香料脆薯，還有酥口的香蒜軟法，

聽著這療癒聲響，嘴巴越咬越歡快。

✿ 主餐｜松露嫩煎牛排義大利麵

牛排選用的是里肌肉，並以奶油、蒜和迷迭香煎製鎖香氣，

肉色紅潤潤的看著就好饞嘴，咀嚼彈Q帶點韌性，搭上爽彈飽水且滿載松露的麵體，更強化了義大利麵的深度，感官已獲得滿足！

✿ 主餐｜辣奶油嫩雞燉飯

義式除了義大利麵，燉飯也是人氣主角，尤其是金黃上色的焗烤，更是童心米心中的南巴萬，點綴上鮮翠綠的青龍椒又更嘴饞了，不嗜辣的朋友需提前告知店員。

叉匙一拉扯，誘惑起司奶香隨即湧出，伴隨焗烤勾人的牽絲曲線，這畫面超餓超燙眼。

黏糯香軟帶點米心口感的焗飯，配著滑彈腿肉超對味，焗飯將雞腿的脂美肉鮮與奶油醇香封存其中，還有火熱熱的辣度添上幾分過癮，邊吃邊頻頻點頭說好吃

✿ 甜點-擇2｜珍珠奶茶雪花冰｜法式焦糖烤布蕾

➤ 珍珠奶茶雪花冰

➤ 法式焦糖烤布蕾

每回來訪都要點一碗珍珠奶茶雪花冰，從開胃菜一路用心到收尾甜點，

片片細緻雪花裡藏著珍珠奶茶的甜香，佐以彈Q珍珠，將台味經典換個方式呈現也很讚。

烤得酥脆晶亮的焦糖，搭配冰滑細綿的布蕾，嘴中散發出迷人奶蛋香，這顆也穩穩的好吃！

✿ 飲品-紅茶2杯｜升級藍莓泡泡

✿ 飲品｜紅茶

✿ 加價升級-藍莓泡泡

建議可以搭配一杯冰爽解膩的打盹紅茶，大口吃肉之餘，再來點紅茶蜜甜潤潤嘴，是滿分組合。

入喉除了酸甜果香，也充斥滿沁涼刺激，喜愛氣泡飲的米，立馬升級藍莓泡泡！

打盹｜店家資訊

打盹Nap&Knife

評分： / 4.9

/ 4.9 地址：403台灣台中市西區明義街9號( 地圖 )

電話：04 2328 0050

營業時間

星期一: 11:30 – 15:00, 17:00 – 21:00,

星期二: 11:30 – 15:00, 17:00 – 21:00,

星期三: 11:30 – 15:00, 17:00 – 21:00,

星期四: 11:30 – 15:00, 17:00 – 21:00,

星期五: 11:30 – 15:00, 17:00 – 21:00,

星期六: 11:30 – 15:00, 17:00 – 21:00,

星期日: 11:30 – 15:00, 17:00 – 21:00

星期一: 11:30 – 15:00, 17:00 – 21:00, 星期二: 11:30 – 15:00, 17:00 – 21:00, 星期三: 11:30 – 15:00, 17:00 – 21:00, 星期四: 11:30 – 15:00, 17:00 – 21:00, 星期五: 11:30 – 15:00, 17:00 – 21:00, 星期六: 11:30 – 15:00, 17:00 – 21:00, 星期日: 11:30 – 15:00, 17:00 – 21:00 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

▎Facebook｜Instagram

▎建議提前預約訂位

┺ 特殊節日｜加10%服務費

打盹｜餐廳地圖