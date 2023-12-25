112. 11. 13 (一) 2023新北歡樂耶誕城

「新北歡樂耶誕城」是年底盛事，每年都吸引很多人朝聖

聖誕節是我喜愛的節日之一，所以一定會到現場感受過節氣氛

「2023新北歡樂耶誕城」展至2024/1/1，白天夜晚都值得一遊

這天下午結束聚會，心想時間還早就搭捷運到板橋碰碰運氣

當時耶誕城還未開始，我很幸運遇到工作人員傍晚試燈

當聖誕樹的燈亮時，心中忍不住驚呼～好美喔！

今年的聖誕樹以『甜點星』為主題，用各式甜點帶給大家幸福

『X'mas故事屋』

『星想事成大道』

『金彩華爾滋光廊』

『紫藤精靈光廊』

雖然是塑膠紫藤花，但非常浪漫唯美

『瑰麗光廊』

『幸福花鹿大道』

『好樹成雙大道』

『銀河光廊』

隨著音樂節奏變換燈光顏色，是很精彩的視覺饗宴

趁著好天氣，白天也抽空到耶誕城逛逛

平日白天人不多，可以盡情拍淨空照真是開心極了

『粉紅甜心旋轉木馬』

『杯子蛋糕圓舞曲』

廣場上的遊樂設施是小朋友的最愛

『甜蜜魔法隧道』

『桑塔熊FUN樂園』

新北市政府大廳放置大型聖誕裝置，讓大家感受濃濃的耶誕氣息

一旁有工作人員看守，還會主動詢問是否需要幫忙拍人物照，太貼心了

『巧克鼠歡樂頌』

『Pink Donut』

板橋車站站前廣場以"甜點小鎮"為主題，好像走進童話世界

『糖果屋』

『魔幻蛋糕城』

每個造景都好拍，實在太喜歡啦！

府中捷運站外也有聖誕裝置，2號出口有薑餅人跟大家Say Hello

『魔法帽聖誕樹』

『金色魔法森林』

『皇冠巧克力屋』

府中還有熊熊大軍，12星座的泰迪熊公仔超可愛

萬坪公園則是『白爛貓的歡樂耶誕城』

『白爛貓的驚奇禮物盒』

『白爛貓的狂歡派對』

除了聖誕看板和背景，還有幾隻白爛貓玩偶歡迎大家來拍照

快閃店有各式各樣的白爛貓商品

『白爛貓的歡樂假期』

保持童心與白爛貓同樂，快樂百分百

誠摯祝福大家聖誕快樂&2024新年快樂，未來請繼續指教，感恩

官網：https://christmasland.ntpc.gov.tw/index.php

文章標籤