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新北板橋．2023新北歡樂耶誕城 (新板燈區 / 府中燈區)

2023-12-25 09:31:41 齊媽 人氣：110
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窩客好文

齊媽

發表篇數：96篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：新北市 > 板橋區

112. 11. 13  (一)                        2023新北歡樂耶誕城

新北板橋．2023新北歡樂耶誕城 (新板燈區 / 府中燈區)

新北歡樂耶誕城是年底盛事，每年都吸引很多人朝聖

聖誕節是我喜愛的節日之一，所以一定會到現場感受過節氣氛

新北板橋．2023新北歡樂耶誕城 (新板燈區 / 府中燈區)

2023新北歡樂耶誕城展至2024/1/1，白天夜晚都值得一遊

這天下午結束聚會，心想時間還早就搭捷運到板橋碰碰運氣

當時耶誕城還未開始，我很幸運遇到工作人員傍晚試燈

新北板橋．2023新北歡樂耶誕城 (新板燈區 / 府中燈區)

當聖誕樹的燈亮時，心中忍不住驚呼～好美喔！

新北板橋．2023新北歡樂耶誕城 (新板燈區 / 府中燈區)

今年的聖誕樹以甜點星為主題，用各式甜點帶給大家幸福

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X'mas故事屋

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新北板橋．2023新北歡樂耶誕城 (新板燈區 / 府中燈區)

星想事成大道

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金彩華爾滋光廊

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紫藤精靈光廊

雖然是塑膠紫藤花，但非常浪漫唯美

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瑰麗光廊

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幸福花鹿大道

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好樹成雙大道

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銀河光廊

隨著音樂節奏變換燈光顏色，是很精彩的視覺饗宴

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趁著好天氣，白天也抽空到耶誕城逛逛

新北板橋．2023新北歡樂耶誕城 (新板燈區 / 府中燈區)

新北板橋．2023新北歡樂耶誕城 (新板燈區 / 府中燈區)

平日白天人不多，可以盡情拍淨空照真是開心極了

新北板橋．2023新北歡樂耶誕城 (新板燈區 / 府中燈區)

粉紅甜心旋轉木馬

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杯子蛋糕圓舞曲

廣場上的遊樂設施是小朋友的最愛

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甜蜜魔法隧道

新北板橋．2023新北歡樂耶誕城 (新板燈區 / 府中燈區)

桑塔熊FUN樂園

新北市政府大廳放置大型聖誕裝置，讓大家感受濃濃的耶誕氣息

新北板橋．2023新北歡樂耶誕城 (新板燈區 / 府中燈區)

新北板橋．2023新北歡樂耶誕城 (新板燈區 / 府中燈區)

一旁有工作人員看守，還會主動詢問是否需要幫忙拍人物照，太貼心了

新北板橋．2023新北歡樂耶誕城 (新板燈區 / 府中燈區)

巧克鼠歡樂頌

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Pink Donut

板橋車站站前廣場以"甜點小鎮"為主題，好像走進童話世界

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糖果屋

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魔幻蛋糕城

每個造景都好拍，實在太喜歡啦！

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新北板橋．2023新北歡樂耶誕城 (新板燈區 / 府中燈區)

府中捷運站外也有聖誕裝置，2號出口有薑餅人跟大家Say Hello

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魔法帽聖誕樹

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金色魔法森林

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皇冠巧克力屋

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府中還有熊熊大軍，12星座的泰迪熊公仔超可愛

新北板橋．2023新北歡樂耶誕城 (新板燈區 / 府中燈區)

萬坪公園則是白爛貓的歡樂耶誕城

新北板橋．2023新北歡樂耶誕城 (新板燈區 / 府中燈區)

白爛貓的驚奇禮物盒

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白爛貓的狂歡派對

新北板橋．2023新北歡樂耶誕城 (新板燈區 / 府中燈區)

除了聖誕看板和背景，還有幾隻白爛貓玩偶歡迎大家來拍照

新北板橋．2023新北歡樂耶誕城 (新板燈區 / 府中燈區)

快閃店有各式各樣的白爛貓商品

新北板橋．2023新北歡樂耶誕城 (新板燈區 / 府中燈區)

白爛貓的歡樂假期

保持童心與白爛貓同樂，快樂百分百

新北板橋．2023新北歡樂耶誕城 (新板燈區 / 府中燈區)

誠摯祝福大家聖誕快樂&2024新年快樂，未來請繼續指教，感恩新北板橋．2023新北歡樂耶誕城 (新板燈區 / 府中燈區)

 

官網：https://christmasland.ntpc.gov.tw/index.php

 

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