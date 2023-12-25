為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 珍珍海鮮-肉燥飯吃到飽、附設免費停車場~屏東東港海鮮餐廳就吃東港大鵬灣珍珍海鮮

珍珍海鮮-肉燥飯吃到飽、附設免費停車場~屏東東港海鮮餐廳就吃東港大鵬灣珍珍海鮮

2023-12-25 11:14:28 筑筑の吃喝玩樂記 人氣：105
share
邀約
窩客好文

筑筑の吃喝玩樂記

發表篇數：246篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：珍珍海鮮
phone-08 833 7580
place屏東縣東港鎮嘉新路87之1號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
share place
寫文章 回報歇業

未命名設計 (1).png

屏東東港除了能到華僑市場吃海鮮
還能到東港大鵬灣珍珍海鮮吃海產~

珍珍海鮮

珍珍海鮮-肉燥飯吃到飽、附設免費停車場~屏東東港海鮮餐廳就吃

珍珍海鮮-肉燥飯吃到飽、附設免費停車場~屏東東港海鮮餐廳就吃

珍珍海鮮餐廳旁邊有附設免費停車場
內用還有肉燥飯吃到飽

珍珍海鮮-肉燥飯吃到飽、附設免費停車場~屏東東港海鮮餐廳就吃
珍珍海鮮-肉燥飯吃到飽、附設免費停車場~屏東東港海鮮餐廳就吃

珍珍海鮮-肉燥飯吃到飽、附設免費停車場~屏東東港海鮮餐廳就吃

二樓座位還能遠眺大鵬灣跨海大橋
推薦給喜歡在舒適環境吃海鮮的大家

珍珍海鮮-肉燥飯吃到飽、附設免費停車場~屏東東港海鮮餐廳就吃

珍珍海鮮-肉燥飯吃到飽、附設免費停車場~屏東東港海鮮餐廳就吃

珍珍海鮮-肉燥飯吃到飽、附設免費停車場~屏東東港海鮮餐廳就吃

龍膽海鮮鍋

珍珍海鮮-肉燥飯吃到飽、附設免費停車場~屏東東港海鮮餐廳就吃

除了有活蝦、活蛤蠣和鮮蚵之外
最重要的就是中間鋪滿龍膽石斑魚肉
魚肉多汁又嫩Q~整鍋湯頭味美鮮甜
配上油滋滋的滷肉飯吃相當暖胃

珍珍海鮮-肉燥飯吃到飽、附設免費停車場~屏東東港海鮮餐廳就吃

花枝麵線卷

珍珍海鮮-肉燥飯吃到飽、附設免費停車場~屏東東港海鮮餐廳就吃

看起來像是用麵線做成的春捲
裏層包的是海鮮~下層有用苜蓿芽還有萵苣
最上方有塗上些許美乃滋
簡單來說算是一道海鮮沙拉

珍珍海鮮-肉燥飯吃到飽、附設免費停車場~屏東東港海鮮餐廳就吃

魚子拚香腸

珍珍海鮮-肉燥飯吃到飽、附設免費停車場~屏東東港海鮮餐廳就吃

來屏東東港必吃的烏魚子
口感扎實味道特殊
通常會搭配白蘿蔔解腥
有興趣的人可以嘗試看看~

珍珍海鮮-肉燥飯吃到飽、附設免費停車場~屏東東港海鮮餐廳就吃

珍珍海鮮-肉燥飯吃到飽、附設免費停車場~屏東東港海鮮餐廳就吃

帆立貝三鮮

珍珍海鮮-肉燥飯吃到飽、附設免費停車場~屏東東港海鮮餐廳就吃

這道菜主角是超大顆的帆立貝
一口吃進去咬起來相當過癮
另外搭配其他海鮮，例如鮮蝦
魷魚/花枝，海參皮等食材
再配上青椒甜椒花椰菜一起大火快炒
整體吃起來清爽又鮮甜

珍珍海鮮-肉燥飯吃到飽、附設免費停車場~屏東東港海鮮餐廳就吃

蒜苗烏魚腱

珍珍海鮮-肉燥飯吃到飽、附設免費停車場~屏東東港海鮮餐廳就吃

蒜苗烏魚腱跟帆立貝三鮮一樣是快炒料理
不過食材是很特殊的烏魚腱
吃起來口感很像是扎實的雞胗
醬料味道屬於濃郁同時呈現稠狀
可以配點旁邊的檸檬片和蒜苗增添清爽感

珍珍海鮮-肉燥飯吃到飽、附設免費停車場~屏東東港海鮮餐廳就吃

乾煎鮮魚

珍珍海鮮-肉燥飯吃到飽、附設免費停車場~屏東東港海鮮餐廳就吃

乾煎鮮魚是道大火油煎的熟悉家常菜
魚肉本身不會太厚~魚皮則是微微酥脆
入口後能品嘗到回味的煎香

珍珍海鮮-肉燥飯吃到飽、附設免費停車場~屏東東港海鮮餐廳就吃

野生花蟹

珍珍海鮮-肉燥飯吃到飽、附設免費停車場~屏東東港海鮮餐廳就吃

由於螃蟹外殼堅硬
不油炸的清蒸調理是最好的料理方式
店家會將花蟹剖半
讓你可以直接方便吃到裡面的蟹膏和蟹肉
花蟹的蟹鉗稍微有點小
吃的時候需要點耐心😂

珍珍海鮮-肉燥飯吃到飽、附設免費停車場~屏東東港海鮮餐廳就吃

綜合生魚片

珍珍海鮮-肉燥飯吃到飽、附設免費停車場~屏東東港海鮮餐廳就吃

主要是厚切的鮪魚和旗魚
口感軟嫩且帶有少許油脂感
來東港大鵬灣珍珍海鮮餐廳一定要吃看看

珍珍海鮮-肉燥飯吃到飽、附設免費停車場~屏東東港海鮮餐廳就吃

珍珍海鮮-肉燥飯吃到飽、附設免費停車場~屏東東港海鮮餐廳就吃

酥炸那個魚

珍珍海鮮-肉燥飯吃到飽、附設免費停車場~屏東東港海鮮餐廳就吃

來到屏東東港必吃的小吃
魚肉幾乎沒有紋理~如同透明果凍入口即化
口感外酥內嫩主要沾上胡椒鹽搭配食用
即使沒在海鮮餐廳吃到這道菜
外面也有很多小吃攤有賣唷!

珍珍海鮮-肉燥飯吃到飽、附設免費停車場~屏東東港海鮮餐廳就吃

珍珍海鮮-肉燥飯吃到飽、附設免費停車場~屏東東港海鮮餐廳就吃

營業資訊

📍 屏東縣東港鎮嘉新路87之1號
⏰ 09:00–14:30, 17:00–21:00(平日)
⏰ 09:00–21:00(假日)
☎️ 08-8337580

 

#屏東美食
morechevron_right
文章關鍵字
屏東美食 屏東美食推薦 東港美食 海鮮餐廳 more
檢舉
share
chevron_left

Relish嚐·賞-預約制的西日式套餐季節創意料理~

旺角餐館-2024年菜推薦、2024年菜外帶、2024年

chevron_right
延伸閱讀
＊尚青海味－海龍珠活海鮮餐廳
 波莉妞
[台中]點主餐享沙拉吧吃到飽★藍洞意式廚房
 伊包子のyi 享宮殿
東門站‧喬味海鮮
Shirley Huang
呱呱呱~療癒和風洋食餐廳
兔兔
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
keyboard_arrow_up