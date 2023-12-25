屏東東港除了能到華僑市場吃海鮮

還能到東港大鵬灣珍珍海鮮吃海產~

珍珍海鮮

珍珍海鮮餐廳旁邊有附設免費停車場

內用還有肉燥飯吃到飽





二樓座位還能遠眺大鵬灣跨海大橋

推薦給喜歡在舒適環境吃海鮮的大家

龍膽海鮮鍋

除了有活蝦、活蛤蠣和鮮蚵之外

最重要的就是中間鋪滿龍膽石斑魚肉

魚肉多汁又嫩Q~整鍋湯頭味美鮮甜

配上油滋滋的滷肉飯吃相當暖胃

花枝麵線卷

看起來像是用麵線做成的春捲

裏層包的是海鮮~下層有用苜蓿芽還有萵苣

最上方有塗上些許美乃滋

簡單來說算是一道海鮮沙拉

魚子拚香腸

來屏東東港必吃的烏魚子

口感扎實味道特殊

通常會搭配白蘿蔔解腥

有興趣的人可以嘗試看看~

帆立貝三鮮

這道菜主角是超大顆的帆立貝

一口吃進去咬起來相當過癮

另外搭配其他海鮮，例如鮮蝦

魷魚/花枝，海參皮等食材

再配上青椒甜椒花椰菜一起大火快炒

整體吃起來清爽又鮮甜

蒜苗烏魚腱

蒜苗烏魚腱跟帆立貝三鮮一樣是快炒料理

不過食材是很特殊的烏魚腱

吃起來口感很像是扎實的雞胗

醬料味道屬於濃郁同時呈現稠狀

可以配點旁邊的檸檬片和蒜苗增添清爽感

乾煎鮮魚

乾煎鮮魚是道大火油煎的熟悉家常菜

魚肉本身不會太厚~魚皮則是微微酥脆

入口後能品嘗到回味的煎香

野生花蟹

由於螃蟹外殼堅硬

不油炸的清蒸調理是最好的料理方式

店家會將花蟹剖半

讓你可以直接方便吃到裡面的蟹膏和蟹肉

花蟹的蟹鉗稍微有點小

吃的時候需要點耐心😂

綜合生魚片

主要是厚切的鮪魚和旗魚

口感軟嫩且帶有少許油脂感

來東港大鵬灣珍珍海鮮餐廳一定要吃看看

酥炸那個魚

來到屏東東港必吃的小吃

魚肉幾乎沒有紋理~如同透明果凍入口即化

口感外酥內嫩主要沾上胡椒鹽搭配食用

即使沒在海鮮餐廳吃到這道菜

外面也有很多小吃攤有賣唷!

營業資訊

📍 屏東縣東港鎮嘉新路87之1號

⏰ 09:00–14:30, 17:00–21:00(平日)

⏰ 09:00–21:00(假日)

☎️ 08-8337580