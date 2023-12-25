屏東東港除了能到華僑市場吃海鮮
還能到東港大鵬灣珍珍海鮮吃海產~
珍珍海鮮
珍珍海鮮餐廳旁邊有附設免費停車場
內用還有肉燥飯吃到飽
二樓座位還能遠眺大鵬灣跨海大橋
推薦給喜歡在舒適環境吃海鮮的大家
龍膽海鮮鍋
除了有活蝦、活蛤蠣和鮮蚵之外
最重要的就是中間鋪滿龍膽石斑魚肉
魚肉多汁又嫩Q~整鍋湯頭味美鮮甜
配上油滋滋的滷肉飯吃相當暖胃
花枝麵線卷
看起來像是用麵線做成的春捲
裏層包的是海鮮~下層有用苜蓿芽還有萵苣
最上方有塗上些許美乃滋
簡單來說算是一道海鮮沙拉
魚子拚香腸
來屏東東港必吃的烏魚子
口感扎實味道特殊
通常會搭配白蘿蔔解腥
有興趣的人可以嘗試看看~
帆立貝三鮮
這道菜主角是超大顆的帆立貝
一口吃進去咬起來相當過癮
另外搭配其他海鮮，例如鮮蝦
魷魚/花枝，海參皮等食材
再配上青椒甜椒花椰菜一起大火快炒
整體吃起來清爽又鮮甜
蒜苗烏魚腱
蒜苗烏魚腱跟帆立貝三鮮一樣是快炒料理
不過食材是很特殊的烏魚腱
吃起來口感很像是扎實的雞胗
醬料味道屬於濃郁同時呈現稠狀
可以配點旁邊的檸檬片和蒜苗增添清爽感
乾煎鮮魚
乾煎鮮魚是道大火油煎的熟悉家常菜
魚肉本身不會太厚~魚皮則是微微酥脆
入口後能品嘗到回味的煎香
野生花蟹
由於螃蟹外殼堅硬
不油炸的清蒸調理是最好的料理方式
店家會將花蟹剖半
讓你可以直接方便吃到裡面的蟹膏和蟹肉
花蟹的蟹鉗稍微有點小
吃的時候需要點耐心😂
綜合生魚片
主要是厚切的鮪魚和旗魚
口感軟嫩且帶有少許油脂感
來東港大鵬灣珍珍海鮮餐廳一定要吃看看
酥炸那個魚
來到屏東東港必吃的小吃
魚肉幾乎沒有紋理~如同透明果凍入口即化
口感外酥內嫩主要沾上胡椒鹽搭配食用
即使沒在海鮮餐廳吃到這道菜
外面也有很多小吃攤有賣唷!
營業資訊
📍 屏東縣東港鎮嘉新路87之1號
⏰ 09:00–14:30, 17:00–21:00(平日)
⏰ 09:00–21:00(假日)
☎️ 08-8337580