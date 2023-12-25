關於：湛燃燒肉

地址：高雄市新興區中山一路278號

電話：07-2366830

營業時間：11:30-14:30 17:30-22:00

ＩＧ：https://www.instagram.com/yakiniku.azure/

高雄火車站附近，在捷絲旅飯店旁邊，新開了家品質很棒的日式燒肉店。

突然超想吃燒肉的～馬上就跟隊友衝去啦＾＾

以灰白簡約的設計，每一桌都有自己專屬的通風器，可以將吃燒肉時肉的烤肉味道清除，

用餐位置座位大多是4~6人座位，就算只有兩個人也能放鬆吃燒肉＾＾

每一桌都有適當的距離，不用害怕會人擠人。

用餐前先來看看菜單～ 菜單看這邊

我跟隊友選擇了全部都是豬肉的料理，也超推薦給不吃牛肉的朋友可以點來享用哦！

湛燃燒肉的餐點是以單點及套餐的方式，

可以先點套餐享用，吃不夠或想再吃點些什麼再來單點＾＾

肚子餓了吧！

我們先從前菜開始介紹起哦～

前菜三品是主廚特選的三道開胃菜，會隨著季節調整，

分別有入口綿滑的豆腐、黃金泡菜及小黃瓜拌雞肉絲。

湛燃燒肉準備的醬料也很特別，自家主廚特製的 燒肉醬汁・昆布鹽、辣味粉 ，

等等吃燒肉時可以依照自己的喜好添加在燒肉上配搭著一起吃。

沙拉：檸檬優格沙拉、油醋沙拉(每份套餐僅能選一種口味)

湛燃燒肉準備的套餐走的是精緻路線能讓你們吃飽又吃巧～

像是沙拉的部分就能夠無限供應，吃燒肉覺得膩了，就可以配搭沙拉解膩又健康。

絕對不馬虎的給，份量一盤其實兩個人吃也很足夠哦！

小米喜歡油醋的香味，就點了油醋沙拉，

新鮮蔬菜吃起來喀滋喀滋的，開胃又健康。

值得一提的是，店內的沙拉及當日熬煮的雞湯，都是可以無限續加的哦！

愛喝熱湯的小米，當天就一直麻煩服務人員續壺，真的太好喝又暖胃，師傅每天熬煮的就是不一樣呀～

米食：炙燒鮭魚壽司、鮭魚茶泡飯

米食的部份我們特別加價吃了炙燒鮭魚壽司與鮭魚茶泡飯。

湛燃燒肉的師傅真的很強，日式的壽司品項也都難不倒他們，

炙燒過的鮭魚壽司上滴上幾滴帶酸爽口的金桔，好滿足呀！！！

吃燒肉也吃到日式料理的精緻口感。

鮭魚茶泡飯

撲滿滿滿鮭魚肉，上方還有魚卵點綴，

淋上湛燃燒肉準備的以昆布及柴魚而製成的高湯，

趁熱享用，既暖胃又暖心呀！！！！

讓我想念起在日本吃的茶泡飯呀～～～

鮭魚的部分還是會有些許小刺，吃的時候還是要多注意一下哦。

手捲：鮮蝦手捲 鮭魚卵手捲

手捲是師傅新鮮手作，上桌時就要趁著海苔還很清脆時趁鮮食用～

不論是鮮蝦或鮭魚卵手捲，一口咬下口感都很紮實爽脆。

（再介紹下去你們會不會覺得來吃日式料理？（笑））

飲品：可爾必思氣泡飲 蜂蜜檸檬氣泡飲（任選70元飲品，超過補差額）

我們點的飲料都是為了等等吃燒肉時可以解膩用，

若是喜歡喝生啤酒配燒肉的朋友，湛燃燒肉當然也貼心為大家準備了新鮮的生啤酒哦。

（開車不喝酒、喝酒不開車）

滿滿一桌料理，套餐式的出餐方式真是精緻又讓人好好品嚐。

終於重頭戲要上場嚕！！！！

湛燃燒肉準備的燒肉工具是來自韓國的鑄鐵鍋，裡面擺放木炭來燒烤，

使用這個鍋盤烤肉，傳熱效果佳且導熱均勻且快，

肉品很快就可以熟，不用擔心肉品烤焦，馬上就能入口。

烤其他的食物也因為鎖水能力高，能保持食物的水分～

嚴選湛湛小豬套餐提供的肉品都是豬肉，可以給不吃牛肉的朋友享用。

裡面的肉品包含：西班牙松阪豬、厚切豬五花、醬燒豬梅花與雞松阪，

還有提供紋甲花枝與天使紅蝦及厚切雞腿肉。

＊醬燒豬梅花＊

豬肉及雞腿肉在我們印象中都是要烤到全熟才下肚的食物，

每次吃燒肉我都會烤到過熟，但在湛燃燒肉使用鑄鐵鍋烤盤，

豬肉只需要放下去讓兩面平均受熱燒烤，就可以看到肉品已經熟了，

醬燒豬五花本身已經有醬汁在肉品上，其實直接吃就很有味道。

我們特地加上昆布鹽把肉包起來吃，入口口感可以解膩且有特別的香氣。

好吃到隊友還一直請店家多加這道調味料ＸＤＤＤ

＊厚切豬五花＊

吃燒肉還能長知識，帥哥店員教我們怎麼烤這一片厚厚的豬五花，

鑄鐵鍋烤盤不沾鍋的特性，不用害怕肉會整個黏在烤盤上，

等到兩面都烤到變色快熟前，再用剪刀剪成入口的大小，可別一開始就把肉支解嚕！！！

厚切豬五花我們這次沾主廚特製的燒肉醬，

小米我自己很愛五花肉那瘦肉與肥肉的組合，

沾了醬汁入口咀嚼得到肉的層次感，也因醬汁而有不一樣的口感。

（好想自己一個人獨佔呀～呵呵）

湛燃燒肉還準備了可以生食的海鮮，天使紅蝦及花枝，

敢生吃就搭配旁邊店家特製的山葵一起吃，

如果不敢直接生吃的朋友，可以稍微加熱後再入口。

新鮮的天使紅蝦，稍微烤一下搭配生菜一起入口，鮮甜的口感真的很可以！

湛燃燒肉的燒肉套餐還提供蔬菜給我們享用，有我愛吃的櫛瓜與洋蔥及杏鮑菇。

鑄鐵鍋烤盤的熱度中間較熱，蔬菜等食材可以放在鍋盤的旁邊慢慢等它們烤熱，

還有雞松阪（位於雞後頸與後背交界的肉）這類容易烤焦的食材也可以這樣做。

去骨雞腿肉切得入口的大小，烤好後就可以直接入口，

再配上店家準備的熱雞湯，冷冷的天吃燒肉好幸福呀！！！！

甜點：冰淇淋 冰淇淋茶凍

連甜點都很用心製作的湛燃燒肉，茶凍是自家師傅自己製作的，滿滿的茶香味，

搭配帶點苦味的抹茶冰淇淋，真的是絕配呀！（滿足的摸摸肚子）

冰淇淋還撒上巧克力粉與脆笛酥餅乾，真是愛吃甜點的女生最愛～

（結果我吃完冰淇淋又跟店家要了雞湯來喝，哈哈哈～愛吃又怕冷就是我～

從前菜到主菜連最後的甜點都讓人很滿意的湛燃燒肉，真的是約會聚餐的好推薦呀！！！

而且吃完飯離開餐廳後，身上衣物也不會沾到燒肉的氣味，只能說湛燃燒肉真的讓人驚艷～

小米也分享給大家哦＾＾