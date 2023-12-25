苗栗大湖採草莓、草莓園咖啡廳推薦｜赤坡高架草莓園X赤坡Ciipoe咖啡

繼紅色琉璃瓦草莓園後，苗栗大湖又有草莓園出現網美咖啡廳！！

年初苗栗赤坡高架草莓園開幕時我就把這間放進了大湖採草莓的口袋名單，

一直期待園主女兒的咖啡店完工開幕，

這一等就等到年底，開幕第一天就衝了，

除了享受採草莓的樂趣，

還可以享用赤坡栽種的草莓所製作的手工甜點，

草莓吃好吃滿，真是令人滿足：）

「草莓」的客家話叫「刺波」，讀音cii poˊeˋ，

為了讓文字更優雅，「赤坡」之名因此而來。

年底園主女兒的咖啡廳赤坡Ciipoe咖啡跟果園一同開幕，

我們中午左右抵達，已經很多人來採草莓，

赤坡Ciipoe咖啡座位不多，所以先去吃點心，

本來是想順便吃咖哩，但老闆說咖哩會辣，

怕小孩不敢吃就把預算都拿去點草莓甜點了XD.

後來有看到其他客人點咖哩，看起來很好吃～

衝著草莓甜點而來，還有一款草莓生乳酪沒有放置甜點櫃中，

開幕第一天，甜點品項不算多，不過都蠻有特色的！

瑪黑東京早餐 $180

我自己是覺得熱茶比較適合甜點，但隊友不愛熱的可惜～

赤坡冰球 $190

我個人最推薦這款赤坡冰球，是很有趣的草莓牛奶飲品，

圓滾滾的牛奶草莓果醬冰球，倒入牛奶攪拌攪拌（牛奶不夠可續加），

喝起來滿滿幸福感～

紅豆奶油草莓小可頌 $170

這款可頌跟一般酥鬆口感的可頌不一樣，

是偏扎實的小點心，

上面搭配赤坡自家種的草莓，

不甜膩的紅豆與奶油，

是赤坡Ciipoe咖啡蠻有特色的一款草莓甜點！

草莓天使蛋糕 $190

他們家甜點甜度偏低，連草莓果醬都不會太甜，

所以吃起來覺得清爽不甜膩，滿滿的草莓吃起來就是爽～

後來甜點櫃竟然出現了草莓生乳捲，害我忍不住又加點。

草莓可可生乳捲 $190

生乳捲是開幕限定的甜點，

瞄到後面剛做好的可可生乳捲，立馬變心，

相當軟綿的生乳捲口感，不會甜膩，

還吃得到巧克力脆片，加上草莓的酸甜滋味，非常討喜！

吃飽喝足後，帶女兒來採她最期待的草莓🍓，

園主貼心的有設立較低的草莓架給小朋友體驗採草莓。

今年也有珍貴的白草莓，不過價格大顆的一顆就要一百，

照女兒的吃法我會破產，還是乖乖採香水草莓就好。

看看那得意的小臉～～

今年大湖草莓價格偏高，一斤500，打卡優惠一斤450，

採這樣一點點就五百元了，又紅又大顆～

採完草莓，迫不及待洗洗來吃，

赤坡高架草莓園目前開放採摘的草莓品種是香水，

他們家的草莓又紅又大顆，香氣濃郁，

口感跟以往吃到的很不一樣，入口是偏脆而飽滿多汁的草莓，

非常的好吃！完全停不下口的孩子❤

店家資訊

赤坡高架草莓園X赤坡Ciipoe咖啡

粉絲團：https://www.facebook.com/profile.php?id=100088887950555

IG：ciipoe_farm

地址：苗栗大湖鄉義和村淋漓坪7鄰69之1

電話：0923 177 769

營業時間：09:00~17:00

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