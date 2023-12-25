間距近20年的再度相遇!!

除了春捲潤餅是本命以外， 我也是個看到大餛飩就會躍躍欲試的大餛飩控

因為小時候一家人很常吃嘉義市區內某家溫州大餛飩，後來歇業了，變成是我童年中的美好滋味

「忠珍大餛飩」是我在Google Map上找到的，因為不在我的生活圈範圍，一直拖延到某日才終於有順路而來訪

跟老闆聊天才發現，原來他就是我小時候最愛的那家溫州大餛飩老闆的兒子!!

儘管不乏有些改版，但大餛飩的仍是保留直系傳承下來的美好滋味

讓我咬第一口時差點感動掉淚(老闆：你也太誇張!)

馬上傳到LINE群組告訴家人這個天大的好消息~

嘉義縣市旅遊資訊可參考

KLOOK客路 嘉義縣市旅遊活動

kkday 嘉義縣市自由行推薦

ezTravel易遊網 嘉義市住宿

餐廳名稱：忠珍溫州大餛飩-嘉義店(嘉義市西區北社尾路34巷32號)

餐廳連結：FB粉絲專頁

營業資訊：0926233995 11:30-15:15 17:30-21:00

分店資訊：

◆ 中清店(台中市西屯區中清路二段1386巷72號)

餐點介紹：湯麵/就醬拌/紅油抄手/干貝醬系列/小菜/湯類

用餐日期：2023.12



檢視較大的地圖

▲忠珍溫州大餛飩-嘉義店 指示牌

位於嘉義西區的北社尾，附近有高鐵大道

搭乘高鐵快捷公車BRT到「世賢八德站」，再步行3-5分鐘就到了

因為位於小巷子內，平常只是走在大條的北社尾路上根本不會順路看到，

也怕第一次來的人客找不到，因此巷口還有指示牌

▲忠珍溫州大餛飩-嘉義店 店面

這條小巷底部還是不通的，四周全都是民宅，若不是有指示牌，我還真的不會知道這裡有餐廳

店家看起來也真的就是把車庫直接改建成的

所謂內用，就是在車庫內吃啦

(客串演出: Na哥)

▲忠珍溫州大餛飩-嘉義店 自助區

有餐具、調味醬料

▲忠珍溫州大餛飩-嘉義店 (左)鮮肉餛飩湯 和(右)蝦仁紅油抄手

我小時候最常去的那家溫州大餛飩位於嘉義市區新榮路上，旁邊就是元大銀行(當時是大眾銀行)，以下就稱之「新榮路溫州大餛飩」(文末有照片)

後來大約在我國小快畢業時，就歇業了。聽母親大人說是因為老闆身體不好

忠珍溫州大餛飩的老闆，正是新榮路溫州大餛飩老闆的兒子，老闆夫妻倆都非常親切健談，讓人感覺一見如故(其實小時候在新榮店吃的時候，可能早已經會面過啦)

我：老闆，你當時怎麼沒接手啊?

老闆：當時剛當兵完，不想接啊(笑)

雖然起初無意接手，但後來老闆搬到台中，還是在水湳市場開了忠珍大餛飩，當時是市場攤位。後來則在西屯區開張有店面的忠珍大餛飩；

後來又遇到COVID-19疫情而返鄉回嘉義，並在此開第二家忠珍大餛飩，台中的中清店則(好像)是由哥哥經營

不論嘉義新榮路溫州大餛飩、忠珍大餛飩，跟北港起家的著名「忠呈大餛飩」其實是家族企業!

難怪味道都這麼像，都是我視之為摯愛的大餛飩啊

聽老闆說，最一開始是老闆的姑姑在高雄的，而後教給叔叔(也就是北港忠呈大餛飩)以及老闆的媽媽(新榮路溫州大餛飩)，算是兄弟姐妹間交流的手藝吧



跟老闆聊天的過程，過去的記憶慢慢湧現， 還讓我想起一些不起眼的細節

我：老闆，我還記得新榮路的抄手，都會裝在一個小小的淺盤內，那個盤子邊緣還有橘色的一圈喔

老闆：喔喔喔，那個喔...應該算是碟子啦(大笑)! 那還是媽媽從高雄帶過來的呢

鮮肉餛飩湯 NT 65

內容：鮮肉大餛飩4顆、榨菜、紫菜、綠色葉菜(福山萵苣)、湯

紫菜和榨菜...沒錯，是一樣的搭配!! 湯頭清、極少油滴，喝起來爽口不油膩，還有榨菜煮出的淡淡鹹甜滋味

湯內的葉菜是老闆娘爸爸栽種的，會依照季節改變，今天福山萵苣(大陸妹)

鮮肉餛飩塊頭約能佔滿不鏽鋼大湯匙的整個勺面

▲從餛飩的外觀大概可以猜到餛飩的包法

在餛飩皮上抹上肉餡，中央最厚有約1 cm厚度，外緣則抹得比較薄；將餛飩皮沿著對角線對折，再將兩邊角角往中央收合，就做好一個可以立起來的大餛飩囉

老闆說他包得比媽媽還要大粒，但我自己則不肯定，畢竟當年還是小朋友的我視野比較小，就是覺得那個餛飩有夠大!

▲餛飩皮面積不大和厚度一般，不會太厚或太大片使人感覺都在吃皮，也不會薄透到容易破開、剝離

一口咬下，肉餡有厚有薄，精瘦、無明顯的一粒粒肥肉顆粒感，頂多每顆餛飩會有一、兩小塊有點掄掄的、挾帶筋膜的碎肉

單純的新鮮豬肉的香氣，就是這單純樸素的肉味，令我念念不忘的滋味！

蝦仁紅油抄手 NT 75

內容：蝦仁大餛飩4顆、辣椒醬油、烏醋、筍絲

看到這筍絲、聞到那淡淡的醋漬味道，沒錯....這也是來自同家體系的鐵證!

餛飩湯配榨菜和紫菜其實還算普遍，但紅油抄手配筍絲就真的我只在新榮路和忠珍吃過

調味也一樣，(客製化調整成小辣)一點點辣椒醬搭配醬油和烏醋的提味，醇香與溫和的辣勁以及酸韻，解膩又促使我食慾大開

▲每顆蝦仁大餛飩都有一隻完整蝦仁，蝦仁表面彈脆，但蝦身中心部位又有點軟嫩

我個人覺得蝦仁略顯多餘，本身沒什麼味，更甭說融入鮮肉餡中，加或不加味道沒什麼差別

還是鮮肉大餛飩最經典好吃啦!

總之，忠珍溫州大餛飩 不僅是童年最愛的溫州大餛飩的「直系傳承」

口味也跟我小時候吃到的是幾乎一樣

真的讓我又驚又喜，以後時不時都想特地跑來吃上兩碗(一碗不夠)回憶中的好吃大餛飩

嘉義縣市旅遊資訊可參考

KLOOK客路 嘉義縣市旅遊活動

kkday 嘉義縣市自由行推薦

ezTravel易遊網 嘉義市住宿

忠珍溫州大餛飩-嘉義店 菜單(拍攝日期：2023.12)

喜歡 大餛飩 嗎?歡迎參考

[台北不分區]楊記大餛飩。超大餛飩超厚肉餡超飽足

[新北板橋]食匠溫州大餛飩 松柏店。辣椒粉紅油抄手

[新北中和]溫州大餛飩 ‧ 潤餅捲。菜肉餛飩湯&鮮肉抄手

[彰化鹿港]名家大餛飩。鮮肉抄手/鮮肉大餛飩湯/整尾鮮蝦大餛飩

[嘉義朴子]正點大雲吞。鮮肉大抄手&鮮蝦雲吞湯

[嘉義太保]嚕嚕米湯包麵館。雞湯餛飩&乾拌餛飩

[嘉義東區]趙記溫州大餛飩。菜肉大餛飩&整尾鮮蝦大抄手

[嘉義西區]吉興鮮蝦餛飩。包進整尾蝦仁的枕頭形大抄手&鮮肉餛飩湯

[高雄新興]廣招英溫州餛飩-信守店。大餛飩湯&滷肉燥抄手

▲我小時候最常吃的溫州大餛飩

從該地址最早的Google Map街景圖(2010年)還能看的到招牌!!

之後該店址就變成飲料店了

以上。

文章標籤