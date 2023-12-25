間距近20年的再度相遇!!
除了春捲潤餅是本命以外，我也是個看到大餛飩就會躍躍欲試的大餛飩控
因為小時候一家人很常吃嘉義市區內某家溫州大餛飩，後來歇業了，變成是我童年中的美好滋味
「忠珍大餛飩」是我在Google Map上找到的，因為不在我的生活圈範圍，一直拖延到某日才終於有順路而來訪
跟老闆聊天才發現，原來他就是我小時候最愛的那家溫州大餛飩老闆的兒子!!
儘管不乏有些改版，但大餛飩的仍是保留直系傳承下來的美好滋味
讓我咬第一口時差點感動掉淚(老闆：你也太誇張!)
馬上傳到LINE群組告訴家人這個天大的好消息~
嘉義縣市旅遊資訊可參考
餐廳名稱：忠珍溫州大餛飩-嘉義店(嘉義市西區北社尾路34巷32號)
餐廳連結：FB粉絲專頁
營業資訊：0926233995 11:30-15:15 17:30-21:00
分店資訊：
◆ 中清店(台中市西屯區中清路二段1386巷72號)
餐點介紹：湯麵/就醬拌/紅油抄手/干貝醬系列/小菜/湯類
用餐日期：2023.12
▲忠珍溫州大餛飩-嘉義店 指示牌
位於嘉義西區的北社尾，附近有高鐵大道
搭乘高鐵快捷公車BRT到「世賢八德站」，再步行3-5分鐘就到了
因為位於小巷子內，平常只是走在大條的北社尾路上根本不會順路看到，
也怕第一次來的人客找不到，因此巷口還有指示牌
▲忠珍溫州大餛飩-嘉義店 店面
這條小巷底部還是不通的，四周全都是民宅，若不是有指示牌，我還真的不會知道這裡有餐廳
店家看起來也真的就是把車庫直接改建成的
所謂內用，就是在車庫內吃啦
(客串演出: Na哥)
▲忠珍溫州大餛飩-嘉義店 自助區
有餐具、調味醬料
▲忠珍溫州大餛飩-嘉義店 (左)鮮肉餛飩湯 和(右)蝦仁紅油抄手
我小時候最常去的那家溫州大餛飩位於嘉義市區新榮路上，旁邊就是元大銀行(當時是大眾銀行)，以下就稱之「新榮路溫州大餛飩」(文末有照片)
後來大約在我國小快畢業時，就歇業了。聽母親大人說是因為老闆身體不好
忠珍溫州大餛飩的老闆，正是新榮路溫州大餛飩老闆的兒子，老闆夫妻倆都非常親切健談，讓人感覺一見如故(其實小時候在新榮店吃的時候，可能早已經會面過啦)
我：老闆，你當時怎麼沒接手啊?
老闆：當時剛當兵完，不想接啊(笑)
雖然起初無意接手，但後來老闆搬到台中，還是在水湳市場開了忠珍大餛飩，當時是市場攤位。後來則在西屯區開張有店面的忠珍大餛飩；
後來又遇到COVID-19疫情而返鄉回嘉義，並在此開第二家忠珍大餛飩，台中的中清店則(好像)是由哥哥經營
不論嘉義新榮路溫州大餛飩、忠珍大餛飩，跟北港起家的著名「忠呈大餛飩」其實是家族企業!
難怪味道都這麼像，都是我視之為摯愛的大餛飩啊
聽老闆說，最一開始是老闆的姑姑在高雄的，而後教給叔叔(也就是北港忠呈大餛飩)以及老闆的媽媽(新榮路溫州大餛飩)，算是兄弟姐妹間交流的手藝吧
跟老闆聊天的過程，過去的記憶慢慢湧現，還讓我想起一些不起眼的細節
我：老闆，我還記得新榮路的抄手，都會裝在一個小小的淺盤內，那個盤子邊緣還有橘色的一圈喔
老闆：喔喔喔，那個喔...應該算是碟子啦(大笑)! 那還是媽媽從高雄帶過來的呢
鮮肉餛飩湯 NT 65
內容：鮮肉大餛飩4顆、榨菜、紫菜、綠色葉菜(福山萵苣)、湯
紫菜和榨菜...沒錯，是一樣的搭配!! 湯頭清、極少油滴，喝起來爽口不油膩，還有榨菜煮出的淡淡鹹甜滋味
湯內的葉菜是老闆娘爸爸栽種的，會依照季節改變，今天福山萵苣(大陸妹)
鮮肉餛飩塊頭約能佔滿不鏽鋼大湯匙的整個勺面
▲從餛飩的外觀大概可以猜到餛飩的包法
在餛飩皮上抹上肉餡，中央最厚有約1 cm厚度，外緣則抹得比較薄；將餛飩皮沿著對角線對折，再將兩邊角角往中央收合，就做好一個可以立起來的大餛飩囉
老闆說他包得比媽媽還要大粒，但我自己則不肯定，畢竟當年還是小朋友的我視野比較小，就是覺得那個餛飩有夠大!
▲餛飩皮面積不大和厚度一般，不會太厚或太大片使人感覺都在吃皮，也不會薄透到容易破開、剝離
一口咬下，肉餡有厚有薄，精瘦、無明顯的一粒粒肥肉顆粒感，頂多每顆餛飩會有一、兩小塊有點掄掄的、挾帶筋膜的碎肉
單純的新鮮豬肉的香氣，就是這單純樸素的肉味，令我念念不忘的滋味！
蝦仁紅油抄手 NT 75
內容：蝦仁大餛飩4顆、辣椒醬油、烏醋、筍絲
看到這筍絲、聞到那淡淡的醋漬味道，沒錯....這也是來自同家體系的鐵證!
餛飩湯配榨菜和紫菜其實還算普遍，但紅油抄手配筍絲就真的我只在新榮路和忠珍吃過
調味也一樣，(客製化調整成小辣)一點點辣椒醬搭配醬油和烏醋的提味，醇香與溫和的辣勁以及酸韻，解膩又促使我食慾大開
▲每顆蝦仁大餛飩都有一隻完整蝦仁，蝦仁表面彈脆，但蝦身中心部位又有點軟嫩
我個人覺得蝦仁略顯多餘，本身沒什麼味，更甭說融入鮮肉餡中，加或不加味道沒什麼差別
還是鮮肉大餛飩最經典好吃啦!
總之，忠珍溫州大餛飩不僅是童年最愛的溫州大餛飩的「直系傳承」
口味也跟我小時候吃到的是幾乎一樣
真的讓我又驚又喜，以後時不時都想特地跑來吃上兩碗(一碗不夠)回憶中的好吃大餛飩
嘉義縣市旅遊資訊可參考
忠珍溫州大餛飩-嘉義店 菜單(拍攝日期：2023.12)
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▲我小時候最常吃的溫州大餛飩
從該地址最早的Google Map街景圖(2010年)還能看的到招牌!!
之後該店址就變成飲料店了
以上。