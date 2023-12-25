為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 板橋美食|Kali Chimaek 韓式炸雞-甘醬/辣味/塔塔/泰式/起司，5款不同口味歡迎嚐鮮!

板橋美食|Kali Chimaek 韓式炸雞-甘醬/辣味/塔塔/泰式/起司，5款不同口味歡迎嚐鮮!

2023-12-25 14:39:24 纖茹 人氣：105
share
窩客好文

纖茹

發表篇數：102篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 板橋區

造訪商家：Kali Chimaek 韓式炸雞
phone02-2964-7777
place新北市板橋區中山路一段185巷21號1樓
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業

(未設定標題)

一年一度的板橋耶誕城開始了

板橋車站附近又變成了一級戰區

就在新北市政府對面的巷子

(未設定標題)

Kali Chimaek 韓式炸雞

一間舒適且寬敞的韓式炸雞專賣餐廳

(未設定標題)

美式工業風的裝潢風格，慵懶放鬆

菜單很簡單

(未設定標題)

餐點類：

炸雞套餐、炸雞單點，還有一些簡單的副食

比較特別的是炸雞有提供5款不同的口味

如果對於口味上有疑問可以問一下服務人員，他們都會很熱心的回答你的

(未設定標題)

飲料類：

燒啤、燒酒、調酒、無酒精飲料

無論你是哪一款的愛好者？都可以得到滿足

炸雞現點現炸，稍等片刻美食就上桌啦!

(未設定標題)

雙人套餐：

無骨雞腿10塊(可選2種口味)、飯糰(+40元換飯捲)、40元飲品*2(可補差額)

(未設定標題)

綜合花果茶 60元/可樂 40元

好友說吃炸雞就是要配可樂!

哈~開心就好!

花果茶微糖更能帶出花果茶的花香和果香

(未設定標題)

甘醬/辣味

這兩種口味是餐廳人氣的口味，首次來訪當然就要挑超人氣的下手!

(未設定標題)

甘醬

甜而不膩的醬汁包裏著無骨雞腿肉塊

醬汁裏的非常均勻

(未設定標題)

無骨雞腿肉質柔嫩多汁

加上甘醬尾韻的回甘

我們都很喜歡喔!

(未設定標題)

辣味

醬汁顏色看似火辣

實際上真的只有一咪咪的辣度

(未設定標題)

炸雞的嫩度好、肉汁更好

辣度並不是像韓國那麼會越吃越辣、越吃越麻口

真的只有那麼一點點...

(未設定標題)

吃炸雞除了配可樂、啤酒

醃蘿蔔可是重要配角

炸雞上火、蘿蔔降火

炸雞油膩、蘿蔔解膩

靈魂啊~~~想吃就盡量吃

這酸甜回甘的醃蘿蔔餐廳招待，免費享用!

吃不夠還可以免費續喔!

(未設定標題)

韓式飯捲(套餐的韓舨飯糰+40元升等)

海苔上塗有麻油

亮澤就跟炸雞一樣

閃閃亮亮，讓人食指大動

(未設定標題)

炸雞搭配著飯捲

有了米飯的加持更能增添飽足感

(未設定標題)

飯捲裡面有小黃瓜、蛋、火腿挺豐富喔!

一份雙人套餐

想說會不會吃不飽？!

不會耶~我們兩個女孩子吃這樣一份套餐

吃完覺得剛剛好

不會過多也不會太少

喜歡吃韓式炸雞的朋友

來板橋逛耶誕城的時候，可能來吃吃看喔!

店址：新北市板橋區中山路一段158巷21號1樓

電話：02-2964-7777

用臉書追蹤我吃美食：纖辜一定瑩(快來、快來)

板橋美食|J一味早午餐，這一味可以讓你早餐、午餐、下午茶三個願望一次達成!

板橋美食|一生懸麵 Issyokemen，特濃豚骨日式拉麵/沾麵

板橋美食|十分甜品冰品-板橋雙十店

板橋美食|細細香港式點心/拌麵/干鍋，價格實惠、少量多樣!(內含菜單)

板橋美食|默爾 pasta pizza-新北誠品新板店

板橋美食|板橋希爾頓Market Flavor 悅・市集自助餐晚餐吃到飽!

板橋美食|板橋凱撒大飯店-Lotus蓮花餐廳

文章標籤

Kali Chimaek 炸雞 Kali Chimaek 韓式炸雞 板橋美食 板橋美食推薦 板橋韓式炸雞 韓式炸雞 板橋火車站附近美食 板橋火車站附近餐廳 韓式料理
創作者介紹
創作者 纖茹 的頭像
纖茹

跟著纖茹吃喝玩樂




#韓式料理
morechevron_right
文章關鍵字
板橋韓式炸雞 韓式料理 韓式炸雞 韓式炸雞推薦 more
檢舉
share
chevron_left

桃園美食|黑蒙牛牛排館，飲料、濃湯、冰淇淋無
延伸閱讀
【活動】《WOMEN我們不知道的事》電影首映會
 shouyadog
【乾拌麵推薦】三男小食麵 油蔥酥醬拌麵X干貝XO醬拌麵X純素石磨麻醬拌麵
 shouyadog
台東阿鋐炸雞專賣店。阿鋐炸雞正氣店。來台東必吃知名美食。滿滿的胡椒香。酥脆可口 專賣店
 57魔法Ling
惜緣亭-米販部~珍惜與米飯之間的美好緣分 !
 沾墨點落
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
keyboard_arrow_up