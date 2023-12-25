一年一度的板橋耶誕城開始了
板橋車站附近又變成了一級戰區
就在新北市政府對面的巷子
Kali Chimaek 韓式炸雞
一間舒適且寬敞的韓式炸雞專賣餐廳
美式工業風的裝潢風格，慵懶放鬆
菜單很簡單
餐點類：
炸雞套餐、炸雞單點，還有一些簡單的副食
比較特別的是炸雞有提供5款不同的口味
如果對於口味上有疑問可以問一下服務人員，他們都會很熱心的回答你的
飲料類：
燒啤、燒酒、調酒、無酒精飲料
無論你是哪一款的愛好者？都可以得到滿足
炸雞現點現炸，稍等片刻美食就上桌啦!
雙人套餐：
無骨雞腿10塊(可選2種口味)、飯糰(+40元換飯捲)、40元飲品*2(可補差額)
綜合花果茶 60元/可樂 40元
好友說吃炸雞就是要配可樂!
哈~開心就好!
花果茶微糖更能帶出花果茶的花香和果香
甘醬/辣味
這兩種口味是餐廳人氣的口味，首次來訪當然就要挑超人氣的下手!
甘醬
甜而不膩的醬汁包裏著無骨雞腿肉塊
醬汁裏的非常均勻
無骨雞腿肉質柔嫩多汁
加上甘醬尾韻的回甘
我們都很喜歡喔!
辣味
醬汁顏色看似火辣
實際上真的只有一咪咪的辣度
炸雞的嫩度好、肉汁更好
辣度並不是像韓國那麼會越吃越辣、越吃越麻口
真的只有那麼一點點...
吃炸雞除了配可樂、啤酒
醃蘿蔔可是重要配角
炸雞上火、蘿蔔降火
炸雞油膩、蘿蔔解膩
靈魂啊~~~想吃就盡量吃
這酸甜回甘的醃蘿蔔餐廳招待，免費享用!
吃不夠還可以免費續喔!
韓式飯捲(套餐的韓舨飯糰+40元升等)
海苔上塗有麻油
亮澤就跟炸雞一樣
閃閃亮亮，讓人食指大動
炸雞搭配著飯捲
有了米飯的加持更能增添飽足感
飯捲裡面有小黃瓜、蛋、火腿挺豐富喔!
一份雙人套餐
想說會不會吃不飽？!
不會耶~我們兩個女孩子吃這樣一份套餐
吃完覺得剛剛好
不會過多也不會太少
喜歡吃韓式炸雞的朋友
來板橋逛耶誕城的時候，可能來吃吃看喔!
店址：新北市板橋區中山路一段158巷21號1樓
電話：02-2964-7777
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