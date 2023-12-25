一年一度的板橋耶誕城開始了

板橋車站附近又變成了一級戰區

就在新北市政府對面的巷子

Kali Chimaek 韓式炸雞

一間舒適且寬敞的韓式炸雞專賣餐廳

美式工業風的裝潢風格，慵懶放鬆

菜單很簡單

餐點類：

炸雞套餐、炸雞單點，還有一些簡單的副食

比較特別的是炸雞有提供5款不同的口味

如果對於口味上有疑問可以問一下服務人員，他們都會很熱心的回答你的

飲料類：

燒啤、燒酒、調酒、無酒精飲料

無論你是哪一款的愛好者？都可以得到滿足

炸雞現點現炸，稍等片刻美食就上桌啦!

雙人套餐：

無骨雞腿10塊(可選2種口味)、飯糰(+40元換飯捲)、40元飲品*2(可補差額)

綜合花果茶 60元/可樂 40元

好友說吃炸雞就是要配可樂!

哈~開心就好!

花果茶微糖更能帶出花果茶的花香和果香

甘醬/辣味

這兩種口味是餐廳人氣的口味，首次來訪當然就要挑超人氣的下手!

甘醬

甜而不膩的醬汁包裏著無骨雞腿肉塊

醬汁裏的非常均勻

無骨雞腿肉質柔嫩多汁

加上甘醬尾韻的回甘

我們都很喜歡喔!

辣味

醬汁顏色看似火辣

實際上真的只有一咪咪的辣度

炸雞的嫩度好、肉汁更好

辣度並不是像韓國那麼會越吃越辣、越吃越麻口

真的只有那麼一點點...

吃炸雞除了配可樂、啤酒

醃蘿蔔可是重要配角

炸雞上火、蘿蔔降火

炸雞油膩、蘿蔔解膩

靈魂啊~~~想吃就盡量吃

這酸甜回甘的醃蘿蔔餐廳招待，免費享用!

吃不夠還可以免費續喔!

韓式飯捲(套餐的韓舨飯糰+40元升等)

海苔上塗有麻油

亮澤就跟炸雞一樣

閃閃亮亮，讓人食指大動

炸雞搭配著飯捲

有了米飯的加持更能增添飽足感

飯捲裡面有小黃瓜、蛋、火腿挺豐富喔!

一份雙人套餐

想說會不會吃不飽？!

不會耶~我們兩個女孩子吃這樣一份套餐

吃完覺得剛剛好

不會過多也不會太少

喜歡吃韓式炸雞的朋友

來板橋逛耶誕城的時候，可能來吃吃看喔!

店址：新北市板橋區中山路一段158巷21號1樓

電話：02-2964-7777

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