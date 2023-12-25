員林美食。Bistro Chillax秋蕾義法餐酒館是家人氣超高的餐廳，google評分有4.9顆星當然要來嚐嚐，來這除了可以吃到義大利麵、燉飯、牛小排、特色沙拉…等料理之外，他們家的「提拉米酥」跟「法式吐司」真的超搶手不能錯過，超有氣氛的Bistro Chillax秋蕾義法餐酒館還有多款精釀啤酒，三五好友想要聚聚小酌一下也沒問題【喝酒不開車、未成年請勿飲酒】。

Bistro Chillax秋蕾義法餐酒館

營業時間 11:30-15:30、17:30-22:00；週三公休

電話 0912546929

地址 51048彰化縣員林市新義街237號

臉書專頁請點我

│實際營業資訊依店家公告為主│

Bistro Chillax秋蕾義法餐酒館位於員林市中心，鄰近員林火車站，步行過來不用十分鐘~所以如果是搭大眾運輸來也很方便，黑色搭配金色的LOGO低調高雅小金個人很喜歡。

來Bistro Chillax秋蕾義法餐酒館當然一定要呼朋引伴一下才能把想吃的一次都全點上，不管是慶生、約會、過節還是想來這裡飽餐一頓都沒問題。

【生火腿蜂蜜檸檬沙拉】

Bistro Chillax秋蕾義法餐酒館有不少特色的生菜沙拉，每一款都相當吸引人想要點點看，小金個人非常喜歡生火腿跟無花果的組合所以就選擇了這個口味的試試。

爽脆的生菜搭配鹹香的生火腿、堅果、各類時蔬還有濃郁的莫札瑞拉起司，無論是視覺還是口感與味覺都非常的讚，這沙拉小金認真想要天天來上一份。

【每日例湯】

Bistro Chillax秋蕾義法餐酒館的湯品會有不同的變化，這天小金喝到的是馬鈴薯蘑菇濃湯，奶香味跟蘑菇的香氣十分濃郁，暖暖的特別想來份麵包沾著吃~哈哈哈！

【煙花女海鮮細扁麵】

Bistro Chillax秋蕾義法餐酒館的義大利麵選用的是細扁麵，他們家的麵跟燉飯口感都是義式較有勁的，如果是習慣吃軟一點口心的朋友也可以在點餐的時候說一下，但小金個人還是喜歡較有勁的口感，細細慢慢的嚼真的很香。

這款海鮮麵搭配的是紅醬，上頭滿滿的蛤蜊跟花枝看上去就讓人受不了，醬本身帶點香辣的滋味真的是越吃越開胃超涮嘴的，小金就愛這樣正統收汁收的俐落一點的義大利麵，必需給Bistro Chillax秋蕾義法餐酒館一個讚

【松露牛肝菌野菇溫泉蛋燉飯】

Bistro Chillax秋蕾義法餐酒館的燉飯小金也是非常推，吃的到一點點米心口感的軟硬度真的很讚，這道松露燉飯一上桌那香氣就讓人口水直流啦~特別是再加入牛肝菌去料理，那香味層次更是豐富。

這燉飯上頭加了一個半熟溫泉蛋也是畫龍點睛，蛋黃的香跟燉飯本身濃郁的松露還有野菇風味融合的十分和協，而且Bistro Chillax秋蕾義法餐酒館用餐真的很大方，裡頭的牛肝菌跟野菇的量也是下的很足呀！

【香料酥烤雞翅】

有在看小金文章的朋友都知道只要有雞翅我一定是必點，Bistro Chillax秋蕾義法餐酒館這雞翅烤到外皮酥酥脆脆的，又香又酥真的是讓人吮指回味~每一份五支也只要一百多塊錢非常超值呀！

【莓果法式吐司】

Bistro Chillax秋蕾義法餐酒館的兩款甜點真的是想吃要早點來的呀~像小金這天慢了一步「提拉米酥」就賣光光了，不過還好有吃到法式吐司不然真的哭哭，改天一定要早一點來搶食一下才行~哈哈哈！

沾附了滿滿蛋奶汁液的吐司煎到外頭帶著一點焦香，搭配滿滿的野莓淋上香甜的蜂蜜，最後帶點鹹香的奶醬給他抹上去真的光是想到就流口水，完全是可以為了吃這而來的呀~哈哈！

【蜂蜜伯爵紅茶/紅茶歐蕾/莓果森林茶】

Bistro Chillax秋蕾義法餐酒館也有提供不少冷熱飲可以選擇，真心希望哪天下午時段也可以營業，這樣可以跟三五好友來這裡悠閒的下午茶一下。

另外Bistro Chillax秋蕾義法餐酒館也有嚴選多款精釀啤酒，吃美食再來瓶冰涼爽口的啤酒也是相當迷人的【喝酒不開車、未成年請勿飲酒】

Bistro Chillax秋蕾義法餐酒館的用餐空間大約可以容納四十多位客人左右，整體色調、燈光搭配的很不錯，白天跟晚上來有不同的氣氛，特別是這吧檯區真的也是非常有feel的呀！

Bistro Chillax秋蕾義法餐酒館

營業時間 11:30-15:30、17:30-22:00；週三公休

電話 0912546929

地址 51048彰化縣員林市新義街237號

臉書專頁請點我

│實際營業資訊依店家公告為主│

【其他更多好吃好玩的文章推薦】